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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:54
Пишуть що знищили С-500
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:58
hxbbgaf написав:
Да, с самого начала был такой разговор и со стороны хотаба тоже.
Я считаю, что это, фактически, было уравнивание.
Я з розумовідсталими не вмію інакше))
У тебе серйозні психічні розлади
Наприклад полярність світу.
У тебе вонпенси - це по замовчуванню всі здорові, хоча там всі 45-60 (причому найбільше 55-60, трохи менше 50-55 і ще менше 44-50.
І в цих групах з 175 тис 25 тис служать.
А цивільні з 25-60 у тебе всі асмаиики, епілептики. Це чому так?
І їх з 10 млн по-твоєму нема кого взяти, всі хворі)) hxbbgaf
Таких рогометов
у тебе в 30+ нема здоровʼя через клей?
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 28 чер, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 20:07
fler написав: UA написав:
Підведемо підсумки
Холява - пенс, не підлягає мобілізації
pesikot - якась причина що звільняє від мобілізації, але добровільно пойти в ЗСУ може
Сомик - інвалід
Флер - може піти в ЗСУ, але не хоче
Юкрейниан - в Канаді
Всі тутешні турбопатріоти? Нікого не забувся, бо образяться.
Послухавши цих агітаторів, молодий здоровий Бетон поскаче в ТЦК добровольцем.
Чи правильно я розумію, що всі інші + Детройт та крім військових, які були або є на фронті, готові віддати пуйлу Крим, Донбас, Херсонщину та Запорізьку обл. аби їх дупи не чіпали?
РНБО, Міллі ... кругом зрада
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flyman
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 20:13
дивні перемовини демократів
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 20:21
flyman написав: fler написав: UA написав:
Підведемо підсумки
Холява - пенс, не підлягає мобілізації
pesikot - якась причина що звільняє від мобілізації, але добровільно пойти в ЗСУ може
Сомик - інвалід
Флер - може піти в ЗСУ, але не хоче
Юкрейниан - в Канаді
Всі тутешні турбопатріоти? Нікого не забувся, бо образяться.
Послухавши цих агітаторів, молодий здоровий Бетон поскаче в ТЦК добровольцем.
Чи правильно я розумію, що всі інші + Детройт та крім військових, які були або є на фронті, готові віддати пуйлу Крим, Донбас, Херсонщину та Запорізьку обл. аби їх дупи не чіпали?
РНБО, Міллі ... кругом зрада
Міллі та ін. теж "аби їх дупи не чіпали"?
У Флер проблема завжди з аргументацією. Взагалі з цим не напружується.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 28 чер, 2024 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 21:11
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 21:19
UA написав:
Підведемо підсумки
Холява - пенс, не підлягає мобілізації
pesikot - якась причина що звільняє від мобілізації, але добровільно пойти в ЗСУ може
Сомик - інвалід
Флер - може піти в ЗСУ, але не хоче
Юкрейниан - в Канаді
Всі тутешні турбопатріоти? Нікого не забувся, бо образяться.
Послухавши цих агітаторів, молодий здоровий Бетон поскаче в ТЦК добровольцем.
Віталіна -анус , думає що ніколи не завітає в ТЦК .
Хряк с Озеркі думає що він не призивний . ЗатраХ полупізданішка -війсковий ніяк не дойшовший в ТЦК
.,., 7676 , 2010 , УА , Андрейкі ,ді мони , сьеб ....шіе за кордон , прораб , Летуракосяк ,Летающій Шлем ,
Всі тутешні " патріоти " ?
Послухавши вас і безліч не бажаючих захищати Державу, ніколи не будуть в фаворі .
Тому шо ви ЗА МОНІТОРОМ , вас не побачиш .
Але все стане на місця 17 . 07 . 2024 .
Деякі і пропетляють , але не всі .
)))
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холява
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 21:26
холява написав:
Віталіна -анус
Такие посты возможны только в связи с протекцией Модерации некоторым особам.
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 21:27
UA написав:
Сегодняшнее пришествие мамаша с двумя маленькими детьми пересекает границу с Польшей.
Показала свои и детей документы + свидетельство о браке.
Погранцы доколупались что муж ухилянт в какой-то их тайной базе.
Всё не пропускаем. Поворачивайте назад.
100 евро на лапу и вопрос решен
Не первый случай когда женщинам с детьми устраивают спектакль.
БРЕХЛО .
Документи , ссилка , де написали ?
Фантазії з памперсів , не приймаються ....
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холява
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 21:35
UA написав:
Підведемо підсумки
Холява - пенс, не підлягає мобілізації
pesikot - якась причина що звільняє від мобілізації, але добровільно пойти в ЗСУ може
Сомик - інвалід
Флер - може піти в ЗСУ, але не хоче
Юкрейниан - в Канаді
Всі тутешні турбопатріоти? Нікого не забувся, бо образяться.
Послухавши цих агітаторів, молодий здоровий Бетон поскаче в ТЦК добровольцем.
Стосовно мене цинічний рашанаклеп, можу провести вам особисто екскурсію, де ви зходите під себе, так що з аналітикою у вас точно гірше ніж в рієлторстві(((
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somilitark
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