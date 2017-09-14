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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 21:41
whois2010
А що тобі відповісти ?
Що я з тобою навіть не буду спілкуватись , тому що з росіей домовлятись я не збираюсь ?
Чи про то як ти воюешь , так ти не воюешь , ....
Чи може що ти десь закидуешь що я
не був на війні , а десь на ЛСБ (Лінейні санітарні бригади ) , то їх ти путаеш з ЛБЗ (Лін. Бой. Зіт)
Що тобі закинути ? Як ти не розумієш про що пишеш .
Головне не на війну ..... вся психология .
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 21:51
vitaliiangel написав: холява написав:
БРЕХЛО .
самое первое брехло на форуме это вы. Потому что люди, за спиной которых есть хотя бы одно весомое достижение не валяются в грязи подобно свинье. Ваши сообщения однообразны, глупы и бессодержательны.
Это не так. Очень много людей с жутким боевым опытом (эт достижение?) теряют себя потом. Не обобщай о том, о чем ты даже не подозреваешь. И не дискредитируй имя «психолога»
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 21:51
vitaliiangel написав: холява написав:
БРЕХЛО .
самое первое брехло на форуме это вы. Потому что люди, за спиной которых есть хотя бы одно весомое достижение не валяются в грязи подобно свинье. Ваши сообщения однообразны, глупы и бессодержательны.
ВІТАЛІНА -АНУС в анус .
Я тобі все пропонував , але ти ні як , тому в .... ну ти зрозумів .
17. 07 .2024 розв,язка.
Востаннє редагувалось холява
в П'ят 28 чер, 2024 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 21:51
холява написав:whois2010
А що тобі відповісти ?
Що я з тобою навіть не буду спілкуватись , тому що з росіей домовлятись я не збираюсь ?
Чи про то як ти воюешь , так ти не воюешь , ....
Чи може що ти десь закидуешь що я
не був на війні , а десь на ЛСБ (Лінейні санітарні бригади ) , то їх ти путаеш з ЛБЗ (Лін. Бой. Зіт)
Що тобі закинути ? Як ти не розумієш про що пишеш .
Головне не на війну ..... вся психология .
Головне - не зупиняйтеся. На вас лише надія. Ви взірець для нас та молоді. Були б усі вдячні, якби ви виклали свої фото на танку або як штиком трьох москвинів водночас колете. Бо нема інших кумирів. Благаю, не зупиняйтеся, розвивайте наш патріотизм!
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 21:52
холява написав:
ВІТАЛІНА -АНУС в анус .
Не встигаю занотовувати. У вас сьогодні бенефіс. Ви - справжня зірка
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 21:57
whois2010
Називай мене хоч цукеркою , тільки в рот не бери .
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 22:00
холява написав:whois2010
Називай мене хоч цукеркою , тільки в рот не бери .
Ржу))
Цю версію «називай мене хоч горщиком, в пічку не саджай» я не чув )))
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 22:03
холява написав:
до вас ставлення найпотужно сприятливе
Не в тому річ©
Питання було "що тоді?"
От якщо це(та й інших багато речей, які в цивілізованих країнах "на голову не налазить") виявиться правдою - ЩО ТОДІ???!
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 22:04
Hotab написав: vitaliiangel написав: холява написав:
БРЕХЛО .
самое первое брехло на форуме это вы. Потому что люди, за спиной которых есть хотя бы одно весомое достижение не валяются в грязи подобно свинье. Ваши сообщения однообразны, глупы и бессодержательны.
Это не так. Очень много людей с жутким боевым опытом (эт достижение?) теряют себя потом. Не обобщай о том, о чем ты даже не подозреваешь. И не дискредитируй имя «психолога»
спасибо за уточнение. Если вдруг такое с тобой или знакомыми подобное случится, терапия должна строится на лучших качествах и поступках человека. У кого таких поступков нет терапия невозможна. То есть да, споткнуться может каждый, а упав подняться смогут не все
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 22:08
холява написав: UA написав:
Підведемо підсумки
Холява - пенс, не підлягає мобілізації
pesikot - якась причина що звільняє від мобілізації, але добровільно пойти в ЗСУ може
Сомик - інвалід
Флер - може піти в ЗСУ, але не хоче
Юкрейниан - в Канаді
Всі тутешні турбопатріоти? Нікого не забувся, бо образяться.
Послухавши цих агітаторів, молодий здоровий Бетон поскаче в ТЦК добровольцем.
Віталіна -анус , думає що ніколи не завітає в ТЦК .
Хряк с Озеркі думає що він не призивний . ЗатраХ полупізданішка -війсковий ніяк не дойшовший в ТЦК
.,., 7676 , 2010 , УА , Андрейкі ,ді мони , сьеб ....шіе за кордон , прораб , Летуракосяк ,Летающій Шлем ,
Всі тутешні " патріоти " ?
Послухавши вас і безліч не бажаючих захищати Державу, ніколи не будуть в фаворі .
Тому шо ви ЗА МОНІТОРОМ , вас не побачиш .
Але все стане на місця 17 . 07 . 2024 .
Деякі і пропетляють , але не всі .
)))
Приберіть з тексту образи та свої сподівання зі стелі (що от 17.07 якесь усе стане на місця) і що залишиться?
Одна думка -- що перелічені не є бажаючими і вони за монітором.
Так в цитаті, на яку ви отак відповіли, теж всі саме отакі --- не є серед добровольців (окрім вас) і за монітором.
Про що і була мова в УА.
Тільки він додав до отого свого списку -- що турбопатріоти. І саме в цьому була суть того повідомлення.
Ну і в якості алаверди питання --- чого працівником ЗСУ не залишились далі у війську, раз маєте отакенне почуття обов'язку?
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 28 чер, 2024 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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