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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8863886488658866
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 22:08

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
Это не так. Очень много людей с жутким боевым опытом (эт достижение?) теряют себя потом. Не обобщай о том, о чем ты даже не подозреваешь. И не дискредитируй имя «психолога»
спасибо за уточнение. Если вдруг такое с тобой или знакомыми подобное случится, терапия должна строится на лучших качествах и поступках человека. У кого таких поступков нет терапия невозможна.

Мне не грозит. Я не испытываю даже доли пехоты. У меня свои стрессы. Но это и близко не оно. Но я могу понять о чем они.
Я просто хочу сказать, не надо об устрицах со стороны тех, кто не ел. Ты ж правда больше не будешь?)
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 22:14

  detroytred написав:
Ну і в якості алаверди питання --- чого працівником ЗСУ не залишились далі у війську, раз маєте отакенне почуття обов'язку?



Тому що ЗА ВІКОМ , я вже писав ,но до тебе ніколи не доїде .

Ну ,мої гарнюсі , не буду більше турбувати вас натяками .
Живить з миром , до 17 .....
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 22:15

  Hotab написав:Ты ж правда больше не будешь?)
буду хотаб буду.
  Hotab написав:Мне не грозит.
зарекалась маша не ипаться заипалась маша зарекаться. Всем грозит.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 28 чер, 2024 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 22:15

Форум простих рішень))

  detroytred написав:чого працівником ЗСУ не залишились далі у війську, раз маєте отакенне почуття обов'язку?
Уявляєте, якщо такий Холява сидить на ВЛК?
Так в нього одноногі побіжать в штурмовики!))

А люди в інвалідних візочках? - та запросто дронщиками можуть бути!

Та цю війну можна розтягнути на 100500років!
"Ресурсів" то є ого-гоооооооооо!!!🤦🏻🤦🏻🤦🏻
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 22:17

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Ты ж правда больше не будешь?)
буду хотаб буду.

Та знаю , знаю.. Але ж і страпон ти будеш нормально сприймати.
«любишь медок- люби и холодок». :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 22:19

  холява написав:
  detroytred написав:
Ну і в якості алаверди питання --- чого працівником ЗСУ не залишились далі у війську, раз маєте отакенне почуття обов'язку?



Тому що ЗА ВІКОМ , я вже писав ,но до тебе ніколи не доїде .

Ну ,мої гарнюсі , не буду більше турбувати вас натяками .
Живить з миром , до 17 .....

Степові вовки
Я вам вже давав посилання. Якщо у вас зуд, то ці чоловʼяги залюбки візьмуть вас до свого гурту
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 22:19

  холява написав:
  detroytred написав:
Ну і в якості алаверди питання --- чого працівником ЗСУ не залишились далі у війську, раз маєте отакенне почуття обов'язку?



Тому що ЗА ВІКОМ , я вже писав ,но до тебе ніколи не доїде .

Ну ,мої гарнюсі , не буду більше турбувати вас натяками .
Живить з миром , до 17 .....


По буквах -- п р а ц і в н и к о м ЗСУ. ЦИВІЛЬНИМ працівником ЗСУ.
Після звільнення з діючої військової служби по досягненню граничного віку, про яке ви вже сто крат повторюєте.

І нагадайте, коли чим вам якийсь військовий заполутрахав. Конкретно.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 22:24

З нами таке "ніслучіцццо нікогдА"!))

  vitaliiangel написав:споткнуться может каждый, а упав подняться смогут не все
Чомусь це мені нагадало постійно лунаючі фрази на Марсі у моїх снах: "та щоб я ще колись мав щось спільного з йп аною марсіанською армією... , та як вона мене вже за іпала!!!"
І пів-біди, що таке марсіанські солдати кажуть... але ж таке кажуть і офіцери!!!

Мораль: впасти з Місяця на Марс може кожен, а встати/вибратись з Марсу - можуть далеко не всі!))
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 28 чер, 2024 22:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 22:25

  Успіх написав:
  detroytred написав:чого працівником ЗСУ не залишились далі у війську, раз маєте отакенне почуття обов'язку?
Уявляєте, якщо такий Холява сидить на ВЛК?
Так в нього одноногі побіжать в штурмовики!))

А люди в інвалідних візочках? - та запросто дронщиками можуть бути!

Та цю війну можна розтягнути на 100500років!
"Ресурсів" то є ого-гоооооооооо!!!🤦🏻🤦🏻🤦🏻

Ні, не уявляю))

Бо туди спробуй влаштуйся, а великошановний пан Холява, як він писав, не зміг знайти місце, кажись, у моргу (нехай виправить, якщо сплутав місце і це не морг. Але по пам'яті -- наче про морг писав).

А от пр. ЗСУ отам, де в ЗСУ не вистачає лікарів, гадаю, з руками й ногами взяли б.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 22:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Т.е.тут сидят с придуманными бумажками, отмазками от мобилизации и спрашивают меня, какие територрии отдавать путину.
У меня столько борзости охамевшей нет, рассуждать кого за себя отправлять за территории.
Почему вы этот вопрос не адресуете тем, кто рассказывал, что войны не будет и запретил стрелять?
Почему вы не спрашиваете тех, кто действительно это решает, например, США? Это США разоружило Украину, а теперь разводит на мнимую помощь. Почему США не хочет, чтобы ЗСУ вернули територрии?
Я отдавал их?
Територрии нужно отдавать? А територрии случайно не окупированы?

И вообще в чём вопрос? В том что сегодня плохо, завтра будет ещё хуже. Выбор между плохим и ужасным
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