Додано: П'ят 28 чер, 2024 22:26

Т.е.тут сидят с придуманными бумажками, отмазками от мобилизации и спрашивают меня, какие територрии отдавать путину.

У меня столько борзости охамевшей нет, рассуждать кого за себя отправлять за территории.

Почему вы этот вопрос не адресуете тем, кто рассказывал, что войны не будет и запретил стрелять?

Почему вы не спрашиваете тех, кто действительно это решает, например, США? Это США разоружило Украину, а теперь разводит на мнимую помощь. Почему США не хочет, чтобы ЗСУ вернули територрии?

Я отдавал их?

Територрии нужно отдавать? А територрии случайно не окупированы?



И вообще в чём вопрос? В том что сегодня плохо, завтра будет ещё хуже. Выбор между плохим и ужасным