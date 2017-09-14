vitaliiangel написав: Это не так. Очень много людей с жутким боевым опытом (эт достижение?) теряют себя потом. Не обобщай о том, о чем ты даже не подозреваешь. И не дискредитируй имя «психолога»
спасибо за уточнение. Если вдруг такое с тобой или знакомыми подобное случится, терапия должна строится на лучших качествах и поступках человека. У кого таких поступков нет терапия невозможна.
Мне не грозит. Я не испытываю даже доли пехоты. У меня свои стрессы. Но это и близко не оно. Но я могу понять о чем они. Я просто хочу сказать, не надо об устрицах со стороны тех, кто не ел. Ты ж правда больше не будешь?)
vitaliiangel написав:споткнуться может каждый, а упав подняться смогут не все
Чомусь це мені нагадало постійно лунаючі фрази на Марсі у моїх снах: "та щоб я ще колись мав щось спільного з йп аною марсіанською армією... , та як вона мене вже за іпала!!!" І пів-біди, що таке марсіанські солдати кажуть... але ж таке кажуть і офіцери!!!
Мораль: впасти з Місяця на Марс може кожен, а встати/вибратись з Марсу - можуть далеко не всі!))
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 28 чер, 2024 22:28, всього редагувалось 2 разів.
Т.е.тут сидят с придуманными бумажками, отмазками от мобилизации и спрашивают меня, какие територрии отдавать путину. У меня столько борзости охамевшей нет, рассуждать кого за себя отправлять за территории. Почему вы этот вопрос не адресуете тем, кто рассказывал, что войны не будет и запретил стрелять? Почему вы не спрашиваете тех, кто действительно это решает, например, США? Это США разоружило Украину, а теперь разводит на мнимую помощь. Почему США не хочет, чтобы ЗСУ вернули територрии? Я отдавал их? Територрии нужно отдавать? А територрии случайно не окупированы?
И вообще в чём вопрос? В том что сегодня плохо, завтра будет ещё хуже. Выбор между плохим и ужасным