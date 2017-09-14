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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8860886188628863
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:45

  Ukrainian написав:
  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:Фактично є 2 варіанти
а)Трамп президент.
б)Байден відмовляється(добровільно) і від демократів йде інший кандидат і перемагає Трампа.
Варіант б) малоймовірний (по-моєму).


пізновато розкручувати другого кандидата
По факту Трамп може програти тільки якщо вчудить щось дике за ці місяці

Тоді на Закарпатті пора забувати венгерську та починати учити кацапську

Ну ви дайотє)))

Адже закарпатцям кацапська не світить навіть за поразки України.
Угорці до себе все Закарпаття візьмуть. В якості подяки від Мацкви.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:54

Пишуть що знищили С-500
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 20:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

дивні перемовини демократів
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 21:11

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 22:24

З нами таке "ніслучіцццо нікогдА"!))

  vitaliiangel написав:споткнуться может каждый, а упав подняться смогут не все
Чомусь це мені нагадало постійно лунаючі фрази на Марсі у моїх снах: "та щоб я ще колись мав щось спільного з йп аною марсіанською армією... , та як вона мене вже за іпала!!!"
І пів-біди, що таке марсіанські солдати кажуть... але ж таке кажуть і офіцери!!!

Мораль: впасти з Місяця на Марс може кожен, а встати/вибратись з Марсу - можуть далеко не всі!))
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 28 чер, 2024 22:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 22:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Т.е.тут сидят с придуманными бумажками, отмазками от мобилизации и спрашивают меня, какие територрии отдавать путину.
У меня столько борзости охамевшей нет, рассуждать кого за себя отправлять за территории.
Почему вы этот вопрос не адресуете тем, кто рассказывал, что войны не будет и запретил стрелять?
Почему вы не спрашиваете тех, кто действительно это решает, например, США? Это США разоружило Украину, а теперь разводит на мнимую помощь. Почему США не хочет, чтобы ЗСУ вернули територрии?
Я отдавал их?
Територрии нужно отдавать? А територрии случайно не окупированы?

И вообще в чём вопрос? В том что сегодня плохо, завтра будет ещё хуже. Выбор между плохим и ужасным
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 22:51

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Стосовно кулеметником зрозуміло.
Стосовно по спеціальності поясніть.

Радянської авіатехніки в нас не так багато, і ставатиме дедалі менше, відповідно браку обслуговуючого персоналу не буде, потреба зменшуватиметься. Англійською ви вільно не володієте - відповідно простіше навчити молодих на західну техніку.

Ошибка в чем.
Они кратно подготовленнее к новой технике .чем ребята с нуля
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 чер, 2024 22:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 23:13

  Hotab написав:
  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Стосовно кулеметником зрозуміло.
Стосовно по спеціальності поясніть.

Радянської авіатехніки в нас не так багато, і ставатиме дедалі менше, відповідно браку обслуговуючого персоналу не буде, потреба зменшуватиметься. Англійською ви вільно не володієте - відповідно простіше навчити молодих на західну техніку.

Ошибка в чем.
Они кратно подготовленнее к новой технике .чем ребята с нуля

Окрім самого обслуговування військової авіаційної техніки в ескадриліях, техніко-експлуатаційній частині, ще більше значення має знання, досвід організації і ведення інженерно-авіаційної служби. Тобто від інженера по спеціальності і вище.
Це ж не віршик вивчити, оповідання написати та реалізувати увесь процес інженерного забезпечення авіаційної частини, управління.

А фахівці оперативного відділу штабу бригади... Штабісти?)))
Да там знань, вмінь ... роками набувається. З самих низів. Щоб мати повну уяву про все пов'язане з авіацією.

Да в принципі, чим вище взбираєшся, тим об'єм знань та вмінь, якими маєш оволодіти росте з геометричною прогресією. Їми навіть коли не користуєшся постійно, то і не тримаєш в голові. Бо закипить. Залишаєш стільки, щоб в разі необхідності швидко поновити. І це кратно перевищує швидкість, ніж з нуля. Бо йде лише поновлення та додавання.

Ну і нехай...
Оцінку зі сторони теж цікаво взнати.

З.и. до речі, виявляється Статути регулярно підправляють. Тобто нема проблем з внесенням туди змін (через Раду). Помітив по -- виправили для генералів (раніше кількість зірок в генерала визначала кому він начальник згідно звання, а тепер будь-який генерал вже начальник для усіх старших офіцерів; молодших і рядових само собою, як і було раніше).
Чому ж тоді не вносять зміни по актуальним питанням - хз.
detroytred
 
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