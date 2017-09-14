vitaliiangel написав:споткнуться может каждый, а упав подняться смогут не все
Чомусь це мені нагадало постійно лунаючі фрази на Марсі у моїх снах: "та щоб я ще колись мав щось спільного з йп аною марсіанською армією... , та як вона мене вже за іпала!!!" І пів-біди, що таке марсіанські солдати кажуть... але ж таке кажуть і офіцери!!!
Мораль: впасти з Місяця на Марс може кожен, а встати/вибратись з Марсу - можуть далеко не всі!))
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 28 чер, 2024 22:28, всього редагувалось 2 разів.
Т.е.тут сидят с придуманными бумажками, отмазками от мобилизации и спрашивают меня, какие територрии отдавать путину. У меня столько борзости охамевшей нет, рассуждать кого за себя отправлять за территории. Почему вы этот вопрос не адресуете тем, кто рассказывал, что войны не будет и запретил стрелять? Почему вы не спрашиваете тех, кто действительно это решает, например, США? Это США разоружило Украину, а теперь разводит на мнимую помощь. Почему США не хочет, чтобы ЗСУ вернули територрии? Я отдавал их? Територрии нужно отдавать? А територрии случайно не окупированы?
И вообще в чём вопрос? В том что сегодня плохо, завтра будет ещё хуже. Выбор между плохим и ужасным
detroytred написав:Стосовно кулеметником зрозуміло. Стосовно по спеціальності поясніть.
Радянської авіатехніки в нас не так багато, і ставатиме дедалі менше, відповідно браку обслуговуючого персоналу не буде, потреба зменшуватиметься. Англійською ви вільно не володієте - відповідно простіше навчити молодих на західну техніку.
Ошибка в чем. Они кратно подготовленнее к новой технике .чем ребята с нуля
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 чер, 2024 22:54, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Стосовно кулеметником зрозуміло. Стосовно по спеціальності поясніть.
Радянської авіатехніки в нас не так багато, і ставатиме дедалі менше, відповідно браку обслуговуючого персоналу не буде, потреба зменшуватиметься. Англійською ви вільно не володієте - відповідно простіше навчити молодих на західну техніку.
Ошибка в чем. Они кратно подготовленнее к новой технике .чем ребята с нуля
Окрім самого обслуговування військової авіаційної техніки в ескадриліях, техніко-експлуатаційній частині, ще більше значення має знання, досвід організації і ведення інженерно-авіаційної служби. Тобто від інженера по спеціальності і вище. Це ж не віршик вивчити, оповідання написати та реалізувати увесь процес інженерного забезпечення авіаційної частини, управління.
А фахівці оперативного відділу штабу бригади... Штабісти?))) Да там знань, вмінь ... роками набувається. З самих низів. Щоб мати повну уяву про все пов'язане з авіацією.
Да в принципі, чим вище взбираєшся, тим об'єм знань та вмінь, якими маєш оволодіти росте з геометричною прогресією. Їми навіть коли не користуєшся постійно, то і не тримаєш в голові. Бо закипить. Залишаєш стільки, щоб в разі необхідності швидко поновити. І це кратно перевищує швидкість, ніж з нуля. Бо йде лише поновлення та додавання.
Ну і нехай... Оцінку зі сторони теж цікаво взнати.
З.и. до речі, виявляється Статути регулярно підправляють. Тобто нема проблем з внесенням туди змін (через Раду). Помітив по -- виправили для генералів (раніше кількість зірок в генерала визначала кому він начальник згідно звання, а тепер будь-який генерал вже начальник для усіх старших офіцерів; молодших і рядових само собою, як і було раніше). Чому ж тоді не вносять зміни по актуальним питанням - хз.
detroytred написав:........... Та отож. Коли вносили зміни під стандарти НАТО, то могли б і "пан" замінити.
Або і овсі прибрати. Наприклад, в Британії ставлять питання: *Видання зазначає, що така ініціатива командування знайшла схвалення серед військових, зокрема це можна прослідкувати за листами до Військового журналу, де бійці погоджуються з необхідністю змін. І пропонують відмовитись від "вікторіанського звернення" і у особистому спілкуванні. Водночас зазначається, що багато хто за звичкою все ж промовляє "Сер" у телефонних розмовах.* https://tsn.ua/svit/u-britanskiy-armiyi ... 79075.html
Там речь идёт о телефонном разговоре, причём, насколько понял, о первом ответе абонениа, когда он ещё не знает, с кем разговаривает. А вариант ответа: "тепер британські військові мають телефоном називати своє звання та ім'я та додавати "чим можу служити" действовал и в Советской армии. Только без "чим можу служити". На боевом дежурстве ПВО ответ по тел. был: "Позывной подразделения, звание, фамилия слушаю".
detroytred написав:........... Та отож. Коли вносили зміни під стандарти НАТО, то могли б і "пан" замінити.
Або і овсі прибрати. Наприклад, в Британії ставлять питання: *Видання зазначає, що така ініціатива командування знайшла схвалення серед військових, зокрема це можна прослідкувати за листами до Військового журналу, де бійці погоджуються з необхідністю змін. І пропонують відмовитись від "вікторіанського звернення" і у особистому спілкуванні. Водночас зазначається, що багато хто за звичкою все ж промовляє "Сер" у телефонних розмовах.* https://tsn.ua/svit/u-britanskiy-armiyi ... 79075.html
Там речь идёт о телефонном разговоре, причём, насколько понял, о первом ответе абонениа, когда он ещё не знает, с кем разговаривает. А вариант ответа: "тепер британські військові мають телефоном називати своє звання та ім'я та додавати "чим можу служити" действовал и в Советской армии. Только без "чим можу служити". На боевом дежурстве ПВО ответ по тел. был: "Позывной подразделения, звание, фамилия слушаю".
* І пропонують відмовитись від "вікторіанського звернення" і у особистому спілкуванні. * -- я так зрозумів, що це саме звернення *сер*.