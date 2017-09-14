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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8861886288638864
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 00:59

  vitaliiangel написав:[youtube]EVWHgkdl6Vk...

Вы уже на астрологов перешли? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 01:39

  Бетон написав:Т.е.тут сидят с придуманными бумажками, отмазками от мобилизации и спрашивают меня, какие територрии отдавать путину.
У меня столько борзости охамевшей нет, рассуждать кого за себя отправлять за территории.
Почему вы этот вопрос не адресуете тем, кто рассказывал, что войны не будет и запретил стрелять?
Почему вы не спрашиваете тех, кто действительно это решает, например, США? Это США разоружило Украину, а теперь разводит на мнимую помощь. Почему США не хочет, чтобы ЗСУ вернули територрии?
Я отдавал их?
Територрии нужно отдавать? А територрии случайно не окупированы?

И вообще в чём вопрос? В том что сегодня плохо, завтра будет ещё хуже. Выбор между плохим и ужасным

Роззброїли Україну президенти усі колишні комуністи до речі крім Зе та парламенти за які ти та такі як ти голосували останні тридцять років.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 02:13

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А ты тоже как и Биии голосовал за Кравчука в 91м???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 02:52

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:За що воюємо?

Або Україна перемагає і виживає, або не перемагає і тоді всім пора валити на нову батьківщину, а у всьому світі починаються десятки СВО...

Это результат войны. Но вряд ли кто-то воюет за это.
Стоит ещё заметить, что войны происходили и происходят во всём мире, независимо от нашей.

Тут как-то выкладывали ролик с кадрами "бусификации", где уже после "освобождения" и бегства "ухилянта" какой-то человек кричит ТЦКшнику: "За что я должен умирать?"
Я тогда задал вопрос ко всем - как бы вы ответили на такой вопрос?
Как здесь уже некоторые писали: "Чем я обязан государству? За квартиру я заплатил сам. За медицину я плачу из своего кармана. Образование тоже для многих платное (разве что бесплатное пока школьное образование, и то хорошая школа стоит денег и достаточно дорого)."
Тогда никто не ответил.
Поэтому повторяю этот вопрос. Как объяснить людям. за что они воюют, за что надо воевать (и при необходимости умирать)?
ЛАД
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  #<1 ... 8861886288638864
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