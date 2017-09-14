Вы уже на астрологов перешли?
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Додано: Суб 29 чер, 2024 00:59
Додано: Суб 29 чер, 2024 01:39
Роззброїли Україну президенти усі колишні комуністи до речі крім Зе та парламенти за які ти та такі як ти голосували останні тридцять років.
Додано: Суб 29 чер, 2024 02:52
Это результат войны. Но вряд ли кто-то воюет за это.
Стоит ещё заметить, что войны происходили и происходят во всём мире, независимо от нашей.
Тут как-то выкладывали ролик с кадрами "бусификации", где уже после "освобождения" и бегства "ухилянта" какой-то человек кричит ТЦКшнику: "За что я должен умирать?"
Я тогда задал вопрос ко всем - как бы вы ответили на такой вопрос?
Как здесь уже некоторые писали: "Чем я обязан государству? За квартиру я заплатил сам. За медицину я плачу из своего кармана. Образование тоже для многих платное (разве что бесплатное пока школьное образование, и то хорошая школа стоит денег и достаточно дорого)."
Тогда никто не ответил.
Поэтому повторяю этот вопрос. Как объяснить людям. за что они воюют, за что надо воевать (и при необходимости умирать)?
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