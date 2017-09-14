Додано: Суб 29 чер, 2024 02:52

Дюрі-бачі написав: Успіх написав: За що воюємо? За що воюємо?

Або Україна перемагає і виживає, або не перемагає і тоді всім пора валити на нову батьківщину, а у всьому світі починаються десятки СВО... Або Україна перемагає і виживає, або не перемагає і тоді всім пора валити на нову батьківщину, а у всьому світі починаються десятки СВО...

хорошая

Это результат войны. Но вряд ли кто-то воюет за это.Стоит ещё заметить, что войны происходили и происходят во всём мире, независимо от нашей.Тут как-то выкладывали ролик с кадрами "бусификации", где уже после "освобождения" и бегства "ухилянта" какой-то человек кричит ТЦКшнику: "За что я должен умирать?"Я тогда задал вопрос ко всем - как бы вы ответили на такой вопрос?Как здесь уже некоторые писали: "Чем я обязан государству? За квартиру я заплатил сам. За медицину я плачу из своего кармана. Образование тоже для многих платное (разве что бесплатное пока школьное образование, и тошкола стоит денег и достаточно дорого)."Тогда никто не ответил.Поэтому повторяю этот вопрос. Как объяснить людям. за что они воюют, за что надо воевать (и при необходимости умирать)?