Бетон написав:Т.е.тут сидят с придуманными бумажками, отмазками от мобилизации и спрашивают меня, какие територрии отдавать путину. У меня столько борзости охамевшей нет, рассуждать кого за себя отправлять за территории. Почему вы этот вопрос не адресуете тем, кто рассказывал, что войны не будет и запретил стрелять? Почему вы не спрашиваете тех, кто действительно это решает, например, США? Это США разоружило Украину, а теперь разводит на мнимую помощь. Почему США не хочет, чтобы ЗСУ вернули територрии? Я отдавал их? Територрии нужно отдавать? А територрии случайно не окупированы?
И вообще в чём вопрос? В том что сегодня плохо, завтра будет ещё хуже. Выбор между плохим и ужасным
Роззброїли Україну президенти усі колишні комуністи до речі крім Зе та парламенти за які ти та такі як ти голосували останні тридцять років.
Або Україна перемагає і виживає, або не перемагає і тоді всім пора валити на нову батьківщину, а у всьому світі починаються десятки СВО...
Это результат войны. Но вряд ли кто-то воюет за это. Стоит ещё заметить, что войны происходили и происходят во всём мире, независимо от нашей.
Тут как-то выкладывали ролик с кадрами "бусификации", где уже после "освобождения" и бегства "ухилянта" какой-то человек кричит ТЦКшнику: "За что я должен умирать?" Я тогда задал вопрос ко всем - как бы вы ответили на такой вопрос? Как здесь уже некоторые писали: "Чем я обязан государству? За квартиру я заплатил сам. За медицину я плачу из своего кармана. Образование тоже для многих платное (разве что бесплатное пока школьное образование, и то хорошая школа стоит денег и достаточно дорого)." Тогда никто не ответил. Поэтому повторяю этот вопрос. Как объяснить людям. за что они воюют, за что надо воевать (и при необходимости умирать)?
whois2010 написав:Успіх, Слуги Народу хочуть наблизити розмір оплати помічників депутатів до зарплатні війського на нулі. Цікавить в першу чергу твоя думка про це, бо діяльність цих ***... - результат твого вибору у 2019.
Проєктом цього акту пропонується «встановити з 1 липня 2024 року місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України в розмірі 43,8 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 2024 року (2920грн.*43,8 = 127896грн/міс) Відповідно до Закону України «Про статус народного депутата України» народний депутат може мати до 31 помічника-консультанта
ЛАД задавав питання: гдє взять дєньгі для збільшення оплати військовослужбовцям? ЛАДе, дивися, 450 депутатів і у кожного готовий взвод бійців з вже потрібною зарплатнею. Буде кава в Ялті?
1. Пока что это только Проект постанови. Посмотрим, пройдёт ли он. Учитывая, что
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття та застосовується з 1 липня 2024 року
, она должна была быть принята сегодня. Пока, вроде, не принята. 2. 450 депутатов * 31 помощника = 13 950 человек. 127.896 грн * 13.950 чел. = 1.784.149.200 грн. Много. Даже чересчур много. Но если распределить всю эту сумму на 300 тыс. воюющих на фронте и только на них, получится по 5.947 грн. на брата. Совсем не много. Кроме того, не уверен, что у каждого депутата есть 31 помощник.
hxbbgaf написав:Арестовича не слушаю, думаю, и ты понимаешь, что это агент кремля. Он, будучи еще чиновником, сделал из себя идиота, начав нести полнейший бред об удушениях, убийствах женщин, кастрациях и т.д. (говорил, что это надо делать, потому что он не любит женщин, из-за чего прослыл неадекватом, может, ты и это поддерживаешь?), это было задание кремля, дискредитировать украинскую власть таким образом, пока он в ней находился. Потом он ушел и еще через время начал гнать открытую кацапскую пропаганду (расчет у ФСБшников как всегда на короткую память).
Абсолютно справедливое замечание про арестовича. Только сомневаюсь, что арестович находился в украинской власти когда либо. Это была его легенда.
Спалился арестович при прямом попадании ракеты в многоэтажный дом в Днепре. Он типа сразу же!!! заявил, что это было работой нашего пво и прилетели в дом остатки сбитой ракеты, выгораживая таким образом кремль и ВС РФ, напартачивших со своей ракетой старых годов выпуска. Чуть позже выяснили, что ракета прилетела целой и невредимой в дом да и ПВО наше тогда было сильно слабым, чтобы сбить высокоскоростную баллистическую ракету.
Думаю, что ФСБ его грамотно внедрило в информпространство Украины на начальном этапе. Но потом пошли маленькие проколы в его болтовне касательно его работы, осведомленности в событиях и эти проколы дали основания начать подозревать его в опубликовании информации, подготовленной исключительно в кремле. Кремль широко использовал его, по максимуму, а потом слил его в унитаз, подсунув для широкого озвучивания ту самую лживую "новость" про Днепр.
Простите, бред. Объяснять и доказывать не буду. И даже "попадание ракеты в многоэтажный дом в Днепре" пусть и из-за "работы нашего пво" не снимает вины с тех, кто эту ракету запустил. Или вы считаете, что наше ПВО не должно сбивать летящие на нас ракеты, т.к. всегда есть риск попадания "в дом остатков сбитой ракеты"?
detroytred написав:Таку ж аналогію проведи і з офіцер-рядовий. Чому їх не урівнюють? Бо є причина. Причина --- офіцер є спеціалістом, якого готувати на відповідну офіцерську посаду тривалий час. Коли посада вивільниться (бо займавший її офіцер звільнився...), то з запасу візьмуть офіцера запасу.
Тут є деякі цікаві моменти. Наприклад, наскільки ті офіцери запасу мають актуальні знання і наскільки важко їх перевчити. Може часом легше нових навчити? Піджаків зараз просто перевчають, не дивлячись на ВОС. Але в мене така чуйка що більшість пенсіонерів тоже надо так робить...
Понятно, что "піджаків" треба перенавчати. Так же, как и офицеров запаса. ("пиджаки, кстати, тоже "офицеры запаса"). Естественно, любые знания со временем забываются и/или устаревают, если ими постоянно не пользуются. Любой инженер или программист через пару-тройку лет, если не работает по специальности, дисквалифицируется. В большей или меньшей степени. Но всё же значительно легче освежить знания "дисквалифицировавшегося", чем обучить с 0 новичка.