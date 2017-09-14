buratinyo написав:

hxbbgaf написав: Арестовича не слушаю, думаю, и ты понимаешь, что это агент кремля. Он, будучи еще чиновником, сделал из себя идиота, начав нести полнейший бред об удушениях, убийствах женщин, кастрациях и т.д. (говорил, что это надо делать, потому что он не любит женщин, из-за чего прослыл неадекватом, может, ты и это поддерживаешь?), это было задание кремля, дискредитировать украинскую власть таким образом, пока он в ней находился.

Потом он ушел и еще через время начал гнать открытую кацапскую пропаганду (расчет у ФСБшников как всегда на короткую память). Арестовича не слушаю, думаю, и ты понимаешь, что это агент кремля. Он, будучи еще чиновником, сделал из себя идиота, начав нести полнейший бред об удушениях, убийствах женщин, кастрациях и т.д. (говорил, что это надо делать, потому что он не любит женщин, из-за чего прослыл неадекватом, может, ты и это поддерживаешь?), это было задание кремля, дискредитировать украинскую власть таким образом, пока он в ней находился.Потом он ушел и еще через время начал гнать открытую кацапскую пропаганду (расчет у ФСБшников как всегда на короткую память).

Абсолютно справедливое замечание про арестовича. Только сомневаюсь, что арестович находился в украинской власти когда либо. Это была его легенда.Спалился арестович при прямом попадании ракеты в многоэтажный дом в Днепре. Он типа сразу же!!! заявил, что это было работой нашего пво и прилетели в дом остатки сбитой ракеты, выгораживая таким образом кремль и ВС РФ, напартачивших со своей ракетой старых годов выпуска. Чуть позже выяснили, что ракета прилетела целой и невредимой в дом да и ПВО наше тогда было сильно слабым, чтобы сбить высокоскоростную баллистическую ракету.Думаю, что ФСБ его грамотно внедрило в информпространство Украины на начальном этапе. Но потом пошли маленькие проколы в его болтовне касательно его работы, осведомленности в событиях и эти проколы дали основания начать подозревать его в опубликовании информации, подготовленной исключительно в кремле. Кремль широко использовал его, по максимуму, а потом слил его в унитаз, подсунув для широкого озвучивания ту самую лживую "новость" про Днепр.