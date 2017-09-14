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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8862886388648865>
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 00:59

  vitaliiangel написав:[youtube]EVWHgkdl6Vk...

Вы уже на астрологов перешли? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 01:39

  Бетон написав:Т.е.тут сидят с придуманными бумажками, отмазками от мобилизации и спрашивают меня, какие територрии отдавать путину.
У меня столько борзости охамевшей нет, рассуждать кого за себя отправлять за территории.
Почему вы этот вопрос не адресуете тем, кто рассказывал, что войны не будет и запретил стрелять?
Почему вы не спрашиваете тех, кто действительно это решает, например, США? Это США разоружило Украину, а теперь разводит на мнимую помощь. Почему США не хочет, чтобы ЗСУ вернули територрии?
Я отдавал их?
Територрии нужно отдавать? А територрии случайно не окупированы?

И вообще в чём вопрос? В том что сегодня плохо, завтра будет ещё хуже. Выбор между плохим и ужасным

Роззброїли Україну президенти усі колишні комуністи до речі крім Зе та парламенти за які ти та такі як ти голосували останні тридцять років.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 02:13

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А ты тоже как и Биии голосовал за Кравчука в 91м???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 02:52

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:За що воюємо?

Або Україна перемагає і виживає, або не перемагає і тоді всім пора валити на нову батьківщину, а у всьому світі починаються десятки СВО...

Это результат войны. Но вряд ли кто-то воюет за это.
Стоит ещё заметить, что войны происходили и происходят во всём мире, независимо от нашей.

Тут как-то выкладывали ролик с кадрами "бусификации", где уже после "освобождения" и бегства "ухилянта" какой-то человек кричит ТЦКшнику: "За что я должен умирать?"
Я тогда задал вопрос ко всем - как бы вы ответили на такой вопрос?
Как здесь уже некоторые писали: "Чем я обязан государству? За квартиру я заплатил сам. За медицину я плачу из своего кармана. Образование тоже для многих платное (разве что бесплатное пока школьное образование, и то хорошая школа стоит денег и достаточно дорого)."
Тогда никто не ответил.
Поэтому повторяю этот вопрос. Как объяснить людям. за что они воюют, за что надо воевать (и при необходимости умирать)?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 03:34

  whois2010 написав:Успіх, Слуги Народу хочуть наблизити розмір оплати помічників депутатів до зарплатні війського на нулі. Цікавить в першу чергу твоя думка про це, бо діяльність цих ***... - результат твого вибору у 2019.
Проєктом цього акту пропонується «встановити з 1 липня 2024 року місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України в розмірі 43,8 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 2024 року
(2920грн.*43,8 = 127896грн/міс)
Відповідно до Закону України «Про статус народного депутата України» народний депутат може мати до 31 помічника-консультанта


ЛАД задавав питання: гдє взять дєньгі для збільшення оплати військовослужбовцям? ЛАДе, дивися, 450 депутатів і у кожного готовий взвод бійців з вже потрібною зарплатнею. Буде кава в Ялті?

1. Пока что это только Проект постанови. Посмотрим, пройдёт ли он.
Учитывая, что
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття та застосовується з 1
липня 2024 року
, она должна была быть принята сегодня. Пока, вроде, не принята.
2. 450 депутатов * 31 помощника = 13 950 человек.
127.896 грн * 13.950 чел. = 1.784.149.200 грн.
Много. Даже чересчур много. Но если распределить всю эту сумму на 300 тыс. воюющих на фронте и только на них, получится по 5.947 грн. на брата. Совсем не много. Кроме того, не уверен, что у каждого депутата есть 31 помощник.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 04:04

  hxbbgaf написав:Никакого запаса сейчас быть не должно, в запасе держат на такое время как сейчас, на случай большой войны. Все офицеры запаса должны быть на фронте. И первыми!

И рядовых запаса быть не должно! Все рядовые запаса должны быть на фронте!
Пусть даже вторыми.
Они уже там? Все?

Не тех виновных вы нашли. И упорно настаиваете на своей ошибке.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 04:18

  buratinyo написав:
  hxbbgaf написав:Арестовича не слушаю, думаю, и ты понимаешь, что это агент кремля. Он, будучи еще чиновником, сделал из себя идиота, начав нести полнейший бред об удушениях, убийствах женщин, кастрациях и т.д. (говорил, что это надо делать, потому что он не любит женщин, из-за чего прослыл неадекватом, может, ты и это поддерживаешь?), это было задание кремля, дискредитировать украинскую власть таким образом, пока он в ней находился.
Потом он ушел и еще через время начал гнать открытую кацапскую пропаганду (расчет у ФСБшников как всегда на короткую память).

Абсолютно справедливое замечание про арестовича. Только сомневаюсь, что арестович находился в украинской власти когда либо. Это была его легенда.

Спалился арестович при прямом попадании ракеты в многоэтажный дом в Днепре. Он типа сразу же!!! заявил, что это было работой нашего пво и прилетели в дом остатки сбитой ракеты, выгораживая таким образом кремль и ВС РФ, напартачивших со своей ракетой старых годов выпуска. Чуть позже выяснили, что ракета прилетела целой и невредимой в дом да и ПВО наше тогда было сильно слабым, чтобы сбить высокоскоростную баллистическую ракету.

Думаю, что ФСБ его грамотно внедрило в информпространство Украины на начальном этапе. Но потом пошли маленькие проколы в его болтовне касательно его работы, осведомленности в событиях и эти проколы дали основания начать подозревать его в опубликовании информации, подготовленной исключительно в кремле. Кремль широко использовал его, по максимуму, а потом слил его в унитаз, подсунув для широкого озвучивания ту самую лживую "новость" про Днепр.

Простите, бред.
Объяснять и доказывать не буду.
И даже "попадание ракеты в многоэтажный дом в Днепре" пусть и из-за "работы нашего пво" не снимает вины с тех, кто эту ракету запустил. Или вы считаете, что наше ПВО не должно сбивать летящие на нас ракеты, т.к. всегда есть риск попадания "в дом остатков сбитой ракеты"?
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 04:31

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Таку ж аналогію проведи і з офіцер-рядовий. Чому їх не урівнюють? Бо є причина. Причина --- офіцер є спеціалістом, якого готувати на відповідну офіцерську посаду тривалий час. Коли посада вивільниться (бо займавший її офіцер звільнився...), то з запасу візьмуть офіцера запасу.

Тут є деякі цікаві моменти. Наприклад, наскільки ті офіцери запасу мають актуальні знання і наскільки важко їх перевчити. Може часом легше нових навчити?
Піджаків зараз просто перевчають, не дивлячись на ВОС. Але в мене така чуйка що більшість пенсіонерів тоже надо так робить...

Понятно, что "піджаків" треба перенавчати. Так же, как и офицеров запаса. ("пиджаки, кстати, тоже "офицеры запаса"). Естественно, любые знания со временем забываются и/или устаревают, если ими постоянно не пользуются. Любой инженер или программист через пару-тройку лет, если не работает по специальности, дисквалифицируется. В большей или меньшей степени.
Но всё же значительно легче освежить знания "дисквалифицировавшегося", чем обучить с 0 новичка.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 04:42

  sashaqbl написав:.........
Брати невійськових і отримати дирку в бюджеті а військових тримати в тилу і платити їм пенсію - теж така собі ідея.

Вы сами немного выше писали, что никто "військових" (офицеров-отставников) в тылу не держит. Из по мере необходимости призывают.
И detroytred приводил цифры, сколько их всего (совсем не так много, а если проверить их возраст и здоровье, то будет ещё меньше). Так что их призыв в качестве рядовых не спасёт ситуацию. А вот последствия в будущем могут быть (и будут) печальными.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 04:43

  andrijk777 написав:.............
Якщо в когось інші прогнози - прошу висказатись. Заодно подивимось хто слухає правильних людей(аналітиків) а хто слухає Соскінів і Аристовичів.

Це яких?
Хто правильний?
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  #<1 ... 8862886388648865>
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