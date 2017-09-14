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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8862886388648865
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 04:47

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Ви вважаєте, що їх багато?
Без відстрочки і придатних?

Думаю, що небагато. Як і поліції...
Якщо чесно, я думаю, що з вас що по спеціальності, що кулементиком - користі було б одинаково - небагато. Проблема в тому, що таких як ви без ВОСу - беруть стрілцями.
От хотаба би на зовнішнього пілота перевчити вдалося доволі швидко. Він принаймні крен від тангажу відрізняє. Але ж посада то не офіцерська...

Почему вы решили, что detroytred "без ВОСу"?
Или вы считаете, что обслуживание ЛА не требует квалификации? И достаточно высокой?
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 04:49

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:Фактично є 2 варіанти
а)Трамп президент.
б)Байден відмовляється(добровільно) і від демократів йде інший кандидат і перемагає Трампа.
Варіант б) малоймовірний (по-моєму).


пізновато розкручувати другого кандидата
По факту Трамп може програти тільки якщо вчудить щось дике за ці місяці

Поки що не можна відкидати варіант б), все-таки 4 місяці достатньо для розкрутки. Зеленський ось за 4 місяці розкрутився аж до 73%. :D

"Украина не США". :)

P.s. Сибарит выше ответил подробно и очень хорошо. Спасибо.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 29 чер, 2024 05:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 05:02

  detroytred написав:.......
* І пропонують відмовитись від "вікторіанського звернення" і у особистому спілкуванні. * -- я так зрозумів, що це саме звернення *сер*.

Возможно. Там не очень понятно - вообще или только по телефону.
Как-то обращаться всё же надо - товарищ, пан, сэр...
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 05:24

Что касается дебатов в США.
Что тут можно обсуждать, если в theguardian, явно не протрампистской газете:
Выборы в США 2024 : руководство по первым президентским дебатам

Байден против Трампа: 90 жалких минут
Кто победил в войнах мемов ?
Выступление Байдена повергло демократов в панику
Шестеро, кто мог бы заменить Байдена
Заявления Трампа и Байдена – проверено фактами

https://www.theguardian.com/us-news/article/2024/jun/28/biden-trump-debate-performance-analysis
И сам Байден говорит:
Я знаю, как и миллионы американцев, я знаю, когда тебя сбивают с ног, ты снова встаешь.

https://www.theguardian.com/us-news/live/2024/jun/27/presidential-debate-trump-biden-updates
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 05:45

Путину становится всё сложнее находить россиян, согласных умирать за него в Украине" - перевод статьи The Hill
Россияне окончательно теряют аппетит к быстрой смерти в Украине.

Военные блогеры и рядовые солдаты все чаще публикуют подробные видео ужаснейших условий на фронте. Кадровые изменения в Министерстве обороны России также намекают на официальное признание того, что что-то идет не совсем так, как утверждает кремлевская пропаганда.

Но самым убедительным свидетельством растущего недовольства россиян войной является рекламный щит, который совсем недавно появился в Санкт-Петербурге. «В Городе-герое, — говорится в рекламе, — есть свои герои». Зайдите на правительственный сайт или наберите 117, запишитесь в армию — и получите колоссальную выплату в 1,3 миллиона рублей, что эквивалентно годовому заработку среднего россиянина.

Но что особенно важно в этом предложении, так это то, что рекламный щит появился во втором городе России, который, как и Москва, по большей части не видит ни гробов, ни протезов. Эти ужасы в подавляющем большинстве сконцентрированы в бедных нероссийских провинциях России, где 1,3 миллиона рублей составляют зарплату за несколько лет. Нарушая собственное табу, Кремль явно отчаянно нуждается в рекрутах.

Еще важнее то, что два года назад россиянам предлагали за контракт 200 000 рублей. Цена новобранца выросла на 650 процентов! Даже с учетом инфляции это огромный рост, свидетельствующий о том, что спрос на солдат высок, а предложение низко. В таких рыночных условиях цены зашкаливают.

Другими словами, россияне все больше не желают служить и тем самым сокращают предложение, в то время как дефицит рабочей силы на поле боя растет и тем самым увеличивает спрос. Учитывая более 535 000 убитых и раненых и более 1000 ежедневных жертв, россиянам пора осознать, что режим использует их как пушечное мясо.

Такая смена настроений сулит плохие новости режиму и президенту России Владимиру Путину. Их рабочее предположение, как и мнение слишком многих западных политиков и аналитиков, заключалось в том, что русские обожают наказания; что они слепо пойдут на смерть, как овцы на заклание. Энтузиазм по поводу войны, возможно, был высоким в течение нескольких месяцев после вторжения, когда казалось, что Россия пронесется по Украине. Но оно могло сократиться только после унизительного ухода России из Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей несколько месяцев спустя.

С середины 2023 года фронт почти не двигался ни в одном направлении, а потери россиян увеличились почти вдвое: примерно с 600–800 человек в день до как минимум 1200–1400 человек. Путин, очевидно, рад обменять жизни русских на несколько квадратных миль украинской земли, но россияне, похоже, наконец-то просыпаются и выражают свое неприятие бессмысленной смерти.

Мы знаем, что российские солдаты дезертировали и сдавались в плен. Может ли бегство с фронта вскоре достичь переломного момента и стать более разумным, чем сидеть в окопе, кишащем крысами, и ждать, пока его убьют? Может ли попытка государственного переворота Евгения Пригожина в июне 2023 года стать предвкушением грядущих событий?

История полна примеров, когда солдаты восставали, бежали или восставали против своих командиров, когда условия на фронте становились невыносимыми и вероятность быть казненным за неповиновение или дезертирство казалась меньше, чем вероятность быть убитым врагом.

Римляне боролись с неповиновением, уничтожая, то есть убивая одну десятую часть затронутых рядов. Во время Первой мировой войны более 700 000 немецких солдат дезертировали. В 1917 году тысячи французских солдат взбунтовались. Сотни тысяч русских солдат бежали с фронта в 1916–1918 годах, тем самым ускорив захват крестьянских земель и народный аппетит к революции. В начале вторжения Гитлера в Советский Союз в июне 1941 года несколько сотен тысяч советских солдат предпочли сдаться, нежели смерть. Во время войны во Вьетнаме американские солдаты выражали свое недовольство, ругая свое начальство.

Обратите внимание, что в XX веке россияне были особенно склонны к бегству. Следовательно, утверждение о том, что русские культурно запрограммированы на подчинение командам, так же неверно, как и утверждение о том, что русские не восстают. Конечно, они это делают, и нет никаких оснований полагать, что они не будут выступать против кровожадного путинского режима.

Путин и его товарищи оказались в безвыходной ситуации. Если они прекратят мобилизацию солдат на фронт, они не смогут склонить чашу весов и победить Украину. Действительно, они проиграют. Но если они насильственно мобилизуют солдат, они только усилят стимулы к дезертирству, тем самым подрывая военные усилия.

Мы не знаем, когда наступит переломный момент для рационального бегства, но мы можем сделать два предположения.

Во-первых, чем дольше будет продолжаться война, тем вероятнее, что россияне откажутся воевать. Поскольку приток добровольцев иссякает, а насильственная мобилизация оказывается контрпродуктивной, условия для переутомленных солдат фронта станут невыносимыми. Время – это что угодно, только не на стороне Путина.

И во-вторых, если Россия потерпит крупное поражение, солдаты, скорее всего, спасут свои шкуры, покинув корабль. Такое поражение может быть чем угодно: от украинского марша на Москву (крайне маловероятно) до очередного насильственного вывода войск с части оккупированной территории (вполне вероятно). Потеря всего или части Крыма была бы особенно деморализующей.

Мораль для Украины и ее союзников проста: держитесь. Русские, которые, как ожидается, будут умирать, отказываются умирать.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 05:47

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Хтось може пояснити чому на Кубані де більшість етнічних українців самі рекордні виплати ?
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