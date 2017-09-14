detroytred написав:Ви вважаєте, що їх багато? Без відстрочки і придатних?
Думаю, що небагато. Як і поліції... Якщо чесно, я думаю, що з вас що по спеціальності, що кулементиком - користі було б одинаково - небагато. Проблема в тому, що таких як ви без ВОСу - беруть стрілцями. От хотаба би на зовнішнього пілота перевчити вдалося доволі швидко. Він принаймні крен від тангажу відрізняє. Але ж посада то не офіцерська...
Почему вы решили, что detroytred "без ВОСу"? Или вы считаете, что обслуживание ЛА не требует квалификации? И достаточно высокой?
Путину становится всё сложнее находить россиян, согласных умирать за него в Украине" - перевод статьи The Hill Россияне окончательно теряют аппетит к быстрой смерти в Украине.
Военные блогеры и рядовые солдаты все чаще публикуют подробные видео ужаснейших условий на фронте. Кадровые изменения в Министерстве обороны России также намекают на официальное признание того, что что-то идет не совсем так, как утверждает кремлевская пропаганда.
Но самым убедительным свидетельством растущего недовольства россиян войной является рекламный щит, который совсем недавно появился в Санкт-Петербурге. «В Городе-герое, — говорится в рекламе, — есть свои герои». Зайдите на правительственный сайт или наберите 117, запишитесь в армию — и получите колоссальную выплату в 1,3 миллиона рублей, что эквивалентно годовому заработку среднего россиянина.
Но что особенно важно в этом предложении, так это то, что рекламный щит появился во втором городе России, который, как и Москва, по большей части не видит ни гробов, ни протезов. Эти ужасы в подавляющем большинстве сконцентрированы в бедных нероссийских провинциях России, где 1,3 миллиона рублей составляют зарплату за несколько лет. Нарушая собственное табу, Кремль явно отчаянно нуждается в рекрутах.
Еще важнее то, что два года назад россиянам предлагали за контракт 200 000 рублей. Цена новобранца выросла на 650 процентов! Даже с учетом инфляции это огромный рост, свидетельствующий о том, что спрос на солдат высок, а предложение низко. В таких рыночных условиях цены зашкаливают.
Другими словами, россияне все больше не желают служить и тем самым сокращают предложение, в то время как дефицит рабочей силы на поле боя растет и тем самым увеличивает спрос. Учитывая более 535 000 убитых и раненых и более 1000 ежедневных жертв, россиянам пора осознать, что режим использует их как пушечное мясо.
Такая смена настроений сулит плохие новости режиму и президенту России Владимиру Путину. Их рабочее предположение, как и мнение слишком многих западных политиков и аналитиков, заключалось в том, что русские обожают наказания; что они слепо пойдут на смерть, как овцы на заклание. Энтузиазм по поводу войны, возможно, был высоким в течение нескольких месяцев после вторжения, когда казалось, что Россия пронесется по Украине. Но оно могло сократиться только после унизительного ухода России из Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей несколько месяцев спустя.
С середины 2023 года фронт почти не двигался ни в одном направлении, а потери россиян увеличились почти вдвое: примерно с 600–800 человек в день до как минимум 1200–1400 человек. Путин, очевидно, рад обменять жизни русских на несколько квадратных миль украинской земли, но россияне, похоже, наконец-то просыпаются и выражают свое неприятие бессмысленной смерти.
Мы знаем, что российские солдаты дезертировали и сдавались в плен. Может ли бегство с фронта вскоре достичь переломного момента и стать более разумным, чем сидеть в окопе, кишащем крысами, и ждать, пока его убьют? Может ли попытка государственного переворота Евгения Пригожина в июне 2023 года стать предвкушением грядущих событий?
История полна примеров, когда солдаты восставали, бежали или восставали против своих командиров, когда условия на фронте становились невыносимыми и вероятность быть казненным за неповиновение или дезертирство казалась меньше, чем вероятность быть убитым врагом.
Римляне боролись с неповиновением, уничтожая, то есть убивая одну десятую часть затронутых рядов. Во время Первой мировой войны более 700 000 немецких солдат дезертировали. В 1917 году тысячи французских солдат взбунтовались. Сотни тысяч русских солдат бежали с фронта в 1916–1918 годах, тем самым ускорив захват крестьянских земель и народный аппетит к революции. В начале вторжения Гитлера в Советский Союз в июне 1941 года несколько сотен тысяч советских солдат предпочли сдаться, нежели смерть. Во время войны во Вьетнаме американские солдаты выражали свое недовольство, ругая свое начальство.
Обратите внимание, что в XX веке россияне были особенно склонны к бегству. Следовательно, утверждение о том, что русские культурно запрограммированы на подчинение командам, так же неверно, как и утверждение о том, что русские не восстают. Конечно, они это делают, и нет никаких оснований полагать, что они не будут выступать против кровожадного путинского режима.
Путин и его товарищи оказались в безвыходной ситуации. Если они прекратят мобилизацию солдат на фронт, они не смогут склонить чашу весов и победить Украину. Действительно, они проиграют. Но если они насильственно мобилизуют солдат, они только усилят стимулы к дезертирству, тем самым подрывая военные усилия.
Мы не знаем, когда наступит переломный момент для рационального бегства, но мы можем сделать два предположения.
Во-первых, чем дольше будет продолжаться война, тем вероятнее, что россияне откажутся воевать. Поскольку приток добровольцев иссякает, а насильственная мобилизация оказывается контрпродуктивной, условия для переутомленных солдат фронта станут невыносимыми. Время – это что угодно, только не на стороне Путина.
И во-вторых, если Россия потерпит крупное поражение, солдаты, скорее всего, спасут свои шкуры, покинув корабль. Такое поражение может быть чем угодно: от украинского марша на Москву (крайне маловероятно) до очередного насильственного вывода войск с части оккупированной территории (вполне вероятно). Потеря всего или части Крыма была бы особенно деморализующей.
Мораль для Украины и ее союзников проста: держитесь. Русские, которые, как ожидается, будут умирать, отказываются умирать.
Ukrainian написав:Хтось може пояснити чому на Кубані де більшість етнічних українців самі рекордні виплати ?
Не "самі", а "най"
Найвищий ступінь порівняння вказує, що ознака виявляється найбільшою мірою. Проста форма найвищого ступеня порівняння утворюється за допомогою додавання до прикметника вищого ступеня префікса най-: дорожчий — най-дорожчий, міцніший — най-міцніший. https://www.miyklas.com.ua/p/ukrainska- ... b6770adfbd
посилаються на Істребіна, якого тут добре знають. Але є в ній ще ці цікаві цифри:
Журналісти використали дані Росстату про смертність і виділили дані про надлишкову смертність чоловіків призовного віку. З'ясувалось, що за два роки війни надлишок становить 71 тис. — це і може бути реальною цифрою втрат російського населення. Тим часом у звіті Генштабу ЗСУ станом на 28 червня вказано, що загинули або стали не боєздатними 540 490 росіян.
andrijk777 написав:хто слухає Соскінів і Аристовичів
Кого з українських публічних осіб найчастіше цитують російські пропагандисти https://news.obozrevatel.com/ukr/societ ... top-40.htm Першим у списку з рейтингом 21 449 опинився Олег Соскін (цифра рейтингу, як пояснили автори дослідження, означає потенційне охоплення 100 тисяч читачів, відповідно до кількості публікацій та охоплення ЗМІ).
Девід Акс, військовий оглядач Forbes : Наступ Росії на Харків перетворюється на бійню для ЗС РФ.
Наступ Росії в День Перемоги (наступ на Харків почався в ніч з 9 на 10 травня), можливо, мав на меті захопити широку, глибоку смугу території, щоб підвести важку артилерію ближче до міста Харкова, що в 25 милях (40 км) на південь. Більш амбіційні російські командири, можливо, сподівалися здійснити похід на сам Харків.
Ні того, ні іншого не сталося. Російські війська застрягли в місті Вовчанськ, лише за кілька кілометрів на південь від кордону. Наразі захисники Вовчанська, що складаються з механізованих, морських і повітряно-десантних бригад, розбили елітну російську повітряно-десантну бригаду: 83-я повітряно-десантна бригада відступила з Вовчанська після тритижневого перебування в місті.
Втрати росіян у Вовчанську можуть стати ще гіршими, оскільки вцілілі цілого батальйону — а це сотні солдатів — уже два тижні перебувають у пастці на хімічному заводі в центрі Вовчанська. Українська авіація закидає високоточні плануючі бомби на хімічний завод, поступово перетворюючи його на руїни.
83-тя повітряно-десантна бригада є або була елітною силою — одним із приблизно дюжини бригадних формувань у 40-тисячному довоєнному повітряно-десантному корпусі. Ще у 2019 році бригада відпрацьовувала парашутне десантування своєї легкої броньованої техніки. В Україні 83-я десантна бригада звільнилася від парашутів і воювала у складі механізованих сил на гусеничних БМД та колісних БТР. Бригада воювала на півдні у 2023 році, а цієї весни брала участь у російській облозі міста Часів Яр на сході.
Коли наступ у Вовчанську зупинився, російське командування віддало наказ 83-й бригаді прямувати на північ. Перші десантники 83-ї десантної бригади з'явилися на лінії фронту у Вовчанську ще до 12 червня. Їх першу атаку відбила українська 82-а десантно-штурмова бригада.
Умови перебування російських десантників були жорстокими. Як повідомляється, десантник на ім'я Олег Веснін стогнав на відео, яке він записав на свій телефон приблизно 12 червня. «Три дні без їжі та води. Жодної підтримки. Я не знаю, що робити далі». За ним лежали двоє поранених чи мертвих товаришів по службі. За два тижні 83-тя повітряно-десантна бригада зазнала стільки втрат, що вже не була здатна вести серйозний бій.