Это не запугивание, а математика.



К концу 2023-го выбыло суммарно 56 000 мобов из 300 000. Из них 41 000 по ранениям, состоянию здоровья и возрасту, а про 15 000 ничего не сказали.



При этом следует понимать, что за первый год службы здоровье посыпалось у самых изначально слабых и болезненных, коих было всё же не слишком много. Плюс, большое наступление наших войск по всему фронту и особенно в Авдеевской мясорубке длилось всего лишь 3 месяца — октябрь, ноябрь, декабрь. Я имею в виду, на момент публикации открытых данных в конце 2023 года.



На 24.06.24 мы наступаем уже +6 месяцев к тому, что было ранее. Бои не становятся менее кровавыми — нет, наоборот. Воздействие дронами, авиацией и, отчасти, артиллерией противника не снизилось. Если где-то бралась пауза в 2-4 недели, то в других-то местах фронта наступали и наступают. Открыто новое Харьковское направление.



Параллельно идёт процесс ухудшения здоровья у другой, более крупной группы военнослужащих-мобов, кто был ограниченно годен и годен с небольшими ограничениями.



Поэтому если нас не дембельнут предстоящей осенью, то вы узнаете новые цифры — сколько нас, мобилизованных, осталось в строю. Думаю, шагнём ниже 200 000 боеготовых, сильно ниже.



А уж как всех боеготовых заколебала эта долбанная война...



Это я всё о том, что раз наверху собрались долго воевать, то и решения по восполнению потерь должны быть долговременными — включать как рекрутинг новых контрабасов, так и увольнение старых мобов с заменой на новых, и даже привлечение военнослужащих по призыву к тыловой работе где-нибудь за 200-250 км от фронта.



Ну, и про возвращение военнослужащих с боевым опытом в моб.резерв государственникам не стоит забывать. Самая большая ошибка — считать, что после СВО межгосударственных войн с участием нашей страны не будет так же долго, как после Второй мировой. Увы, амбиции на «собирание земель» означают непрерывные войны каждые 10 лет. Новых-то воинов кто учить будет?