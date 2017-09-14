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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 29 чер, 2024 07:34
Это не запугивание, а математика.
К концу 2023-го выбыло суммарно 56 000 мобов из 300 000. Из них 41 000 по ранениям, состоянию здоровья и возрасту, а про 15 000 ничего не сказали.
При этом следует понимать, что за первый год службы здоровье посыпалось у самых изначально слабых и болезненных, коих было всё же не слишком много. Плюс, большое наступление наших войск по всему фронту и особенно в Авдеевской мясорубке длилось всего лишь 3 месяца — октябрь, ноябрь, декабрь. Я имею в виду, на момент публикации открытых данных в конце 2023 года.
На 24.06.24 мы наступаем уже +6 месяцев к тому, что было ранее. Бои не становятся менее кровавыми — нет, наоборот. Воздействие дронами, авиацией и, отчасти, артиллерией противника не снизилось. Если где-то бралась пауза в 2-4 недели, то в других-то местах фронта наступали и наступают. Открыто новое Харьковское направление.
Параллельно идёт процесс ухудшения здоровья у другой, более крупной группы военнослужащих-мобов, кто был ограниченно годен и годен с небольшими ограничениями.
Поэтому если нас не дембельнут предстоящей осенью, то вы узнаете новые цифры — сколько нас, мобилизованных, осталось в строю. Думаю, шагнём ниже 200 000 боеготовых, сильно ниже.
А уж как всех боеготовых заколебала эта долбанная война...
Это я всё о том, что раз наверху собрались долго воевать, то и решения по восполнению потерь должны быть долговременными — включать как рекрутинг новых контрабасов, так и увольнение старых мобов с заменой на новых, и даже привлечение военнослужащих по призыву к тыловой работе где-нибудь за 200-250 км от фронта.
Ну, и про возвращение военнослужащих с боевым опытом в моб.резерв государственникам не стоит забывать. Самая большая ошибка — считать, что после СВО межгосударственных войн с участием нашей страны не будет так же долго, как после Второй мировой. Увы, амбиции на «собирание земель» означают непрерывные войны каждые 10 лет. Новых-то воинов кто учить будет?
ищу средний возраст их мобиков... не нахожу.
Несколько дней идет отработка целей в Крыму и окрестностях. Сегодня это привело к массовым жертвам, когда одна из ракет была сбита над пляжем. Интересно, что ВС РФ не смогли отследить запуски ракет, во всяком случае, такой вывод можно сделать из того, что в Севастополе не объявлялась тревога. Вероятно, это связано с тем, что после известных событий А-50 не летают, а одна из их функций — отслеживание запусков баллистических ракет.
Вечером по Крыму был нанесен повторный удар, и уже понятно, что поражен очередной комплекс ПВО в районе Евпатории. Масштабный пожар и вторичные детонации вынудили признать этот факт даже таких блогеров, как Борис Рожин. На первом видео как раз вечерний запуск ракет по Крыму.
Однако не только Крыму достается. Два дня назад, причем украинскими Нептунами, а не ATACMS, был поражен учебный центр в Ейске, где, как заявлено, располагались специалисты по запуску и обслуживанию Шахидов. На втором видео спутниковые снимки, а затем, как обычно, и детальные фото с места прилета от российских военнослужащих. Судя по матрасам прилетело в жилое помещение.
Стабильно противодействовать западным ракетам российское ПВО не может, вопрос перехвата баллистики так и не решен. По слухам, в Крым перебрасываются экспериментальные комплексы С-500, причем мы точно знаем, что ранее была неудачная попытка применить часть С-350. Посмотрим, изменят ли что-то С-500, но пока что Крым стабильно простреливается весь, и поглощает ПВО как черная дыра, становясь совершенно бесполезным для ВС РФ в военном плане. Хотя до начала войны Крым был одним из ключевых элементов стратегической обороны как форпост, где размещался флот с носителями ракет. Но теперь флот размещаться в Крыму не может, его вынужденно вывели в Новороссийск и в Азовское море. В первом случае корабли не могут достать западные ракеты, а во втором случае — украинские БЭКи.
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vitaliiangel
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