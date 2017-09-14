К концу 2023-го выбыло суммарно 56 000 мобов из 300 000. Из них 41 000 по ранениям, состоянию здоровья и возрасту, а про 15 000 ничего не сказали.
При этом следует понимать, что за первый год службы здоровье посыпалось у самых изначально слабых и болезненных, коих было всё же не слишком много. Плюс, большое наступление наших войск по всему фронту и особенно в Авдеевской мясорубке длилось всего лишь 3 месяца — октябрь, ноябрь, декабрь. Я имею в виду, на момент публикации открытых данных в конце 2023 года.
На 24.06.24 мы наступаем уже +6 месяцев к тому, что было ранее. Бои не становятся менее кровавыми — нет, наоборот. Воздействие дронами, авиацией и, отчасти, артиллерией противника не снизилось. Если где-то бралась пауза в 2-4 недели, то в других-то местах фронта наступали и наступают. Открыто новое Харьковское направление.
Параллельно идёт процесс ухудшения здоровья у другой, более крупной группы военнослужащих-мобов, кто был ограниченно годен и годен с небольшими ограничениями.
Поэтому если нас не дембельнут предстоящей осенью, то вы узнаете новые цифры — сколько нас, мобилизованных, осталось в строю. Думаю, шагнём ниже 200 000 боеготовых, сильно ниже.
А уж как всех боеготовых заколебала эта долбанная война...
Это я всё о том, что раз наверху собрались долго воевать, то и решения по восполнению потерь должны быть долговременными — включать как рекрутинг новых контрабасов, так и увольнение старых мобов с заменой на новых, и даже привлечение военнослужащих по призыву к тыловой работе где-нибудь за 200-250 км от фронта.
Ну, и про возвращение военнослужащих с боевым опытом в моб.резерв государственникам не стоит забывать. Самая большая ошибка — считать, что после СВО межгосударственных войн с участием нашей страны не будет так же долго, как после Второй мировой. Увы, амбиции на «собирание земель» означают непрерывные войны каждые 10 лет. Новых-то воинов кто учить будет?
ищу средний возраст их мобиков... не нахожу.
Несколько дней идет отработка целей в Крыму и окрестностях. Сегодня это привело к массовым жертвам, когда одна из ракет была сбита над пляжем. Интересно, что ВС РФ не смогли отследить запуски ракет, во всяком случае, такой вывод можно сделать из того, что в Севастополе не объявлялась тревога. Вероятно, это связано с тем, что после известных событий А-50 не летают, а одна из их функций — отслеживание запусков баллистических ракет.
Вечером по Крыму был нанесен повторный удар, и уже понятно, что поражен очередной комплекс ПВО в районе Евпатории. Масштабный пожар и вторичные детонации вынудили признать этот факт даже таких блогеров, как Борис Рожин. На первом видео как раз вечерний запуск ракет по Крыму.
Однако не только Крыму достается. Два дня назад, причем украинскими Нептунами, а не ATACMS, был поражен учебный центр в Ейске, где, как заявлено, располагались специалисты по запуску и обслуживанию Шахидов. На втором видео спутниковые снимки, а затем, как обычно, и детальные фото с места прилета от российских военнослужащих. Судя по матрасам прилетело в жилое помещение.
Стабильно противодействовать западным ракетам российское ПВО не может, вопрос перехвата баллистики так и не решен. По слухам, в Крым перебрасываются экспериментальные комплексы С-500, причем мы точно знаем, что ранее была неудачная попытка применить часть С-350. Посмотрим, изменят ли что-то С-500, но пока что Крым стабильно простреливается весь, и поглощает ПВО как черная дыра, становясь совершенно бесполезным для ВС РФ в военном плане. Хотя до начала войны Крым был одним из ключевых элементов стратегической обороны как форпост, где размещался флот с носителями ракет. Но теперь флот размещаться в Крыму не может, его вынужденно вывели в Новороссийск и в Азовское море. В первом случае корабли не могут достать западные ракеты, а во втором случае — украинские БЭКи.
Ukrainian написав:Путину становится всё сложнее находить россиян, согласных умирать за него в Украине" - перевод статьи The Hill Россияне окончательно теряют аппетит к быстрой смерти в Украине.
На жаль, тут тільки одна сторона медалі. В нас ситуація така ж погана. Брак людей, ті, щшо є - виснажені. Брак грошей на рекрутинг. Багато некваліфікованих командирів. З партнерами ситцаці погіршується: Макарон начудив і скоро втратить більшість в парламенті, за півроку президентом США стане Трамп. А Кім тим часом продає своїх військових хуйлу по 800 баксів.
Щось в голові промайнуло 2 запитання до ВСІХ! 1. Якщо завтра влада заявить на всю країну, що - "до кінця цього року нам прийдеться відступати по всій лінії фронту до Дніпра, якщо і надалі мобілізація бути йти таким слабим темпом, як йде на моменті. Тож, шановні громадяни - не ховайтесь, а мужньо вступайте до лав ЗСУ!" - то ви хоч задумаєтесь? Підете самостійно в ТЦК? Чи пох? (Флер - що скажеш на це? Твій чоловік піде добровільно? А ти?)
2. Якщо пацієнта зразу підключили до апарату, щоб не помер і тримають його в страшних муках 28міс., але живого..., а тоді вже починають кидати заяви, що відключимо від апарату... - нах тоді було його підключати, щоб мучився стільки часу?
detroytred написав:Таку ж аналогію проведи і з офіцер-рядовий. Чому їх не урівнюють? Бо є причина. Причина --- офіцер є спеціалістом, якого готувати на відповідну офіцерську посаду тривалий час. Коли посада вивільниться (бо займавший її офіцер звільнився...), то з запасу візьмуть офіцера запасу.
Тут є деякі цікаві моменти. Наприклад, наскільки ті офіцери запасу мають актуальні знання і наскільки важко їх перевчити. Може часом легше нових навчити? Піджаків зараз просто перевчають, не дивлячись на ВОС. Але в мене така чуйка що більшість пенсіонерів тоже надо так робить...
Понятно, что "піджаків" треба перенавчати. Так же, как и офицеров запаса. ("пиджаки, кстати, тоже "офицеры запаса"). Естественно, любые знания со временем забываются и/или устаревают, если ими постоянно не пользуются. Любой инженер или программист через пару-тройку лет, если не работает по специальности, дисквалифицируется. В большей или меньшей степени. Но всё же значительно легче освежить знания "дисквалифицировавшегося", чем обучить с 0 новичка.
є база, для інженера це інженерна освіта: п"ять років вузу, і купа досвіду, але ж ні, нам кажуть, що воєнні пєнсіонери воєнного врємєні стали тупі як валянки, тому непридатні в мирний час ботани гідна заміна вищого сорту на сохранєніі
Ukrainian написав:Хтось може пояснити чому на Кубані де більшість етнічних українців самі рекордні виплати ?
Не "самі", а "най"
Найвищий ступінь порівняння вказує, що ознака виявляється найбільшою мірою. Проста форма найвищого ступеня порівняння утворюється за допомогою додавання до прикметника вищого ступеня префікса най-: дорожчий — най-дорожчий, міцніший — най-міцніший. https://www.miyklas.com.ua/p/ukrainska- ... b6770adfbd
посилаються на Істребіна, якого тут добре знають. Але є в ній ще ці цікаві цифри:
Журналісти використали дані Росстату про смертність і виділили дані про надлишкову смертність чоловіків призовного віку. З'ясувалось, що за два роки війни надлишок становить 71 тис. — це і може бути реальною цифрою втрат російського населення. Тим часом у звіті Генштабу ЗСУ станом на 28 червня вказано, що загинули або стали не боєздатними 540 490 росіян.
andrijk777 написав:хто слухає Соскінів і Аристовичів
Кого з українських публічних осіб найчастіше цитують російські пропагандисти https://news.obozrevatel.com/ukr/societ ... top-40.htm Першим у списку з рейтингом 21 449 опинився Олег Соскін (цифра рейтингу, як пояснили автори дослідження, означає потенційне охоплення 100 тисяч читачів, відповідно до кількості публікацій та охоплення ЗМІ).
розстрільниц список агентів, а хто ж десятий для децимації Перша дев'ятка має такий вигляд:
– Олег Соскін – колишній радник Леоніда Кучми;
– Сергій Кривонос – генерал ЗСУ у відставці;
– Олег Старіков – полковник СБУ у відставці;
– Мар'яна Безугла – депутатка Верховної Ради України;
– Ігор Лапін – майор ЗСУ у відставці;
– Борислав Береза – ексдепутат Верховної Ради;
– Олексій Гончаренко – депутат Верховної Ради України;
– Дар'я Марчак – заступниця міністра соціальної політики;
– Олексій Кущ – український економіст та аналітик.
Щось в голові промайнуло 2 запитання до ВСІХ! 1. Якщо завтра влада заявить на всю країну, що - "до кінця цього року нам прийдеться відступати по всій лінії фронту до Дніпра, якщо і надалі мобілізація бути йти таким слабим темпом, як йде на моменті. Тож, шановні громадяни - не ховайтесь, а мужньо вступайте до лав ЗСУ!" - то ви хоч задумаєтесь? Підете самостійно в ТЦК? Чи пох? (Флер - що скажеш на це? Твій чоловік піде добровільно? А ти?)
2. Якщо пацієнта зразу підключили до апарату, щоб не помер і тримають його в страшних муках 28міс., але живого..., а тоді вже починають кидати заяви, що відключимо від апарату... - нах тоді було його підключати, щоб мучився стільки часу?
це ти так про себе "пацієнта"? ти там до чого, до пепсі-апарату штучного пепсі підключений?