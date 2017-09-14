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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 886588668867886888698870>
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 09:09

Наша пісня гарна нова, починаймо її знову )))

  Успіх написав:Щось в голові промайнуло 2 запитання до ВСІХ!
1. Якщо завтра влада заявить на всю країну, що - "до кінця цього року нам прийдеться відступати по всій лінії фронту до Дніпра, якщо і надалі мобілізація бути йти таким слабим темпом, як йде на моменті. Тож, шановні громадяни - не ховайтесь, а мужньо вступайте до лав ЗСУ!" - то ви хоч задумаєтесь? Підете самостійно в ТЦК? Чи пох?
(Флер - що скажеш на це? Твій чоловік піде добровільно? А ти?)

Тобі вже 100 разів відповідали на твої ті самі питання і шо? Не доходить?
Я піду в ТЦК тоді, коли по Закону такі як я підлягатимуть мобілізації і мені дадуть повістку (або отримаю поштою). Чоловік так само піде, коли отримає повістку.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 09:13

Ох вже той ухилянтський синдром)))

  flyman написав:ти так про себе "пацієнта"
Та де ж про себе 🤦🏻🤦🏻🤦🏻
Я думав, що дуже грубо натякнув - грубіше нема куди))

Невже треба розжувати?

А першого питання, наче й не помітив, так? ;)
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 09:17

  Успіх написав:
  flyman написав:ти так про себе "пацієнта"
Та де ж про себе 🤦🏻🤦🏻🤦🏻
Я думав, що дуже грубо натякнув - грубіше нема куди))

Невже треба розжувати?

А першого питання, наче й не помітив, так? ;)

по першому питанню думаю буде точна відповідь від ЛАДа про те що робили із панікьорами у ВВВ
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 09:17

От і привідкрилась скринька Правди!))

  fler написав:коли по Закону
Аааааааа, он воно що!
По Закону!
Тобто, "піду тільки з примусу!"
Піду, коли вже палкою заганяти будуть!

Ясненько-понятненько))

Тобто, добровільно - ніяк!))

Слава Україні!
Слава патріотам!

Тепер я бачив все!©
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 09:20

  Успіх написав:
  fler написав:коли по Закону
Аааааааа, он воно що!
По Закону!
Тобто, "піду тільки з примусу!"
Піду, коли вже палкою заганяти будуть!
Ясненько-понятненько))
Тобто, добровільно - ніяк!))

Слава Україні!
Слава патріотам!
Тепер я бачив все!©

Ну ти ж так само пішов, нє? Отримав повістку й пішов. Шо ти хочеш від інших?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 09:24

Панікують хіба що ухилянти ;)

  flyman написав:по першому питанню думаю буде точна відповідь від ЛАДа про те що робили із панікьорами у ВВВ
А ти стрілки не переводи, а за себе відповідай!

І яка паніка?
Ти глянь те відео, що я виклав - там у моєму напрямку МИ трошки просунулись! +700 і +500м! (див. з 4:48)
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 09:27

  fler написав:
  Успіх написав:Щось в голові промайнуло 2 запитання до ВСІХ!
1. Якщо завтра влада заявить на всю країну, що - "до кінця цього року нам прийдеться відступати по всій лінії фронту до Дніпра, якщо і надалі мобілізація бути йти таким слабим темпом, як йде на моменті. Тож, шановні громадяни - не ховайтесь, а мужньо вступайте до лав ЗСУ!" - то ви хоч задумаєтесь? Підете самостійно в ТЦК? Чи пох?
(Флер - що скажеш на це? Твій чоловік піде добровільно? А ти?)

Тобі вже 100 разів відповідали на твої ті самі питання і шо? Не доходить?
Я піду в ТЦК тоді, коли по Закону такі як я підлягатимуть мобілізації і мені дадуть повістку (або отримаю поштою). Чоловік так само піде, коли отримає повістку.

Ти ба.
Для себе да ще й турбопатріотки -- так по закону; за призовом згідно обов'зку. І ніяк інакше.

А іншим співаєте -- ганьба! Бо я хочу, щоб добровольцями йшли.

Як там Бетон учора вказав на нахабність.

Тоді по факту виходить, що патріотка-то липова. І нахабна.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 09:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️Якщо ви використовуєте 2001 кВт*год взимку та маєте електричне опалення. Замість 5280 доведеться сплачувати 8644,3 грн, — ЗМІ

Все таки дорожче ніж в Польщі
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 09:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:1. Якщо завтра влада заявить на всю країну, що - "до кінця цього року нам прийдеться відступати по всій лінії фронту до Дніпра

Думаю при такій заяві мільйони ринуть штурмувати Тису, особливо із лівобережжя.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 09:47

  flyman написав: нам кажуть, що воєнні пєнсіонери воєнного врємєні стали тупі як валянки, тому непридатні в мирний час ботани гідна заміна вищого сорту на сохранєніі

Залишилась дрібничка -- уточнити кому це *нам* і конкретно вказати хто де коли і що саме казав вам.

Не свою якусь інтерпретацію чогось, а першоджерело про кого замість кого.

Таке враження, що це якась нова гра: от візьму вигадаю якусь хфігню і ловіть. Спростуєте (як було, наприклад, з бюджетної цицькою), так тихенько зілл'юсь, а потім або по колу, або нове вигадаю.
І генерити-генерити закиди ...
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