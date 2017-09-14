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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88668867886888698870>
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 09:49

Бидон готовится к потужной Пэрэмоге :D

Спікер палати представників США Джонсон закликав членів адміністрації відправити Байдена у відставку, — New York Post

Для відсторонення Байдена потрібне рішення більшості членів його кабінету і віцепрезидента. В історії США такого ще не було.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 09:54

  flyman написав:
  Успіх написав:
  fler написав:коли по Закону
Аааааааа, он воно що!
По Закону!
Тобто, "піду тільки з примусу!"
Піду, коли вже палкою заганяти будуть!

Ясненько-понятненько))

Тобто, добровільно - ніяк!))

Слава Україні!
Слава патріотам!

Тепер я бачив все!©

її вкусив младовоєнпєнс і тепер вона заражона "лише коли прийде повістка позакону"

Не перекручуй.
Це всл отакі фраєра цивільні покусали -- своїм відношенням, своїми ринковими контрактами.

А воєнпенс -- це всл, який набув право на пенсію. За що? За за виконану службу. Контрактну службу.

Контрактну, якою отакі фраєра, замінили кадрову. Кадрову, по якій і було оте саме по гроб повинен державі... Але за оту кадрову, за оту повинність до гробу, і сплата була відповідна. Наперед.

Так чого тепер скулите?
Самі ж все так зробили.

Тебе ж Хотаб питав: ти до звільненого пожежника теж біжиш з хатєлкою своєю -- давай туши мені! Ти ж зобов'язаний.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 29 чер, 2024 09:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 09:58

Потерпіть ще трохи))

Мене може бути тут сьогодні трохи забагато)) але!!!
Але вже завтра їду на вогневу, або... або знову копати!😁
Так, арта напевно створювалась для того, щоб копати!😁

Міністри миють підлогу©🤦😁

п.с.
Цікаво, що б сказало вище начальство, яке б приїхало перевіряти наші "копальні роботи"... - а я такий поначіпляв свої медалі на груди і херачю лопатою, аж гай шумить! :lol:
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 29 чер, 2024 10:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 10:04

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  flyman написав: нам кажуть, що воєнні пєнсіонери воєнного врємєні стали тупі як валянки, тому непридатні в мирний час ботани гідна заміна вищого сорту на сохранєніі

Залишилась дрібничка -- уточнити кому це *нам* і конкретно вказати хто де коли і що саме казав вам.

Не свою якусь інтерпретацію чогось, а першоджерело про кого замість кого.

Таке враження, що це якась нова гра: от візьму вигадаю якусь хфігню і ловіть. Спростуєте (як було, наприклад, з бюджетної цицькою), так тихенько зілл'юсь, а потім або по колу, або нове вигадаю.
І генерити-генерити закиди ...

Это Флайман, понятное дело, чуть преувеличил. И, понятное дело никто об этом прямо (в небритых видосиках) не говорит.
Просто обсуждается устаканившееся положение дел: "зам-зама-помошника-директора АТБ" рядовым почему-то можно, а ровно той же кондиции "неприкасаемую черешенку" бывшего комроты - почему то нельзя.
Вот эта законом закрепленная несправедливость многих и вкурвливает.
Как-то так...

Не так.
Воєнпенсів рівня бувшого комроти тощо давним давно попризивали.
Ще за АТО.

Всі ваші претензії будуються на вигадці, що є неприкасаємі офіцери запасу.
До речі, пенсія (військова) не відіграє в контексті обговорення військового обов'язку та порядку мобілізації --- абсолютно ніякого значення, не має абсолютно ніякого відношення.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 10:05

  detroytred написав:
  flyman написав:
  Успіх написав: Аааааааа, он воно що!
По Закону!
Тобто, "піду тільки з примусу!"
Піду, коли вже палкою заганяти будуть!

Ясненько-понятненько))

Тобто, добровільно - ніяк!))

Слава Україні!
Слава патріотам!

Тепер я бачив все!©

її вкусив младовоєнпєнс і тепер вона заражона "лише коли прийде повістка позакону"

Не перекручуй.
Це всл отакі фраєра цивільні покусали -- своїм відношенням, своїми ринковими контрактами.

А воєнпенс -- це всл, який набув право на пенсію. За що? За за виконану службу. Контрактну службу.

Но снятых с учета пэрэсичных решили задним числом назад ставить... 🤔 (Хотя Хотаб и утверждает, что это не задним числом, а просто действующие правила поменялись)
Внимание вопрос: а эту заслуженную пенсию точно так же нельзя назад отыграть? 🙄
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:воювати НІХТО НЕ ХОЧЕ?
Ви тут категорично не праві. Навіть серед моїх знайомих ухилянтів багато хотіли б повоювати, але за нормальними правилами
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 10:06

  flyman написав:младоєнпенсів кусь-кусь фраєра, младовоєнпєнси потім половим шляхом передали бальзаківським дам, а повну бустеризацію жижкою наріда не провели, і ось результат: успішний успіх 28 міс. на апараті штучного пепсі, та повно зомбі в якіх ніби ІПН є, але резус- нема

Все зрозуміло.
Ось на таких казках і будуєте претензії..
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 10:07

Неймовірно, але факт!©

  flyman написав:успішний успіх 28 міс. на апараті штучного пепсі
Ну от нах так перекручуєш?
Україна - на "штучному апараті" допомоги!

А я - "універсальний солдат"))
І на форумі встигаю построчити))
І повоювати))
І ще й за ЯКІСТЬ виконаних завдань - медалі отримати!

А вам - слабО?©😁😁😁
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 10:10

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:воювати НІХТО НЕ ХОЧЕ?
Ви тут категорично не праві. Навіть серед моїх знайомих ухилянтів багато хотіли б повоювати, але за нормальними правилами
Та це я знаю!

А от без того "але"?
Повоювати по ТЕПЕРІШНІХ, діючих правилах - багато охочих?
Отож!

Але ще якось воюємо...
Покищо...
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 10:11

  Успіх написав:Але ще якось воюємо...
потому что тех кого всё устраивает больше
vitaliiangel
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