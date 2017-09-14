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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8867886888698870>
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 10:11

  _hunter написав:Но снятых с учета пэрэсичных решили задним числом назад ставить... 🤔 (Хотя Хотаб и утверждает, что это не задним числом, а просто действующие правила поменялись)
Внимание вопрос: а эту заслуженную пенсию точно так же нельзя назад отыграть? 🙄

Логіка -- накосячили з оцим, значить вважаємо, що інші косяки теж правильні?

Відіграти можна все.
Навіть надпис на впенсійному посвідченні -- довічно (чи безтерміново).
І відіграють колись і це.
Але мова в якому ракурсі йде?
Про можна-неможна чи обговорення логіки підходу кого і чому на які посади призивають?

Стосовно обліку....
Моя думка, що тут чистий обман.
Але предмет не сам облік!!!!
А стан -- військовозобов'язаний чи ні.
Згоден -- ті, хто перестав їм бути за попередніми законами, не можуть стати знов ними на підстав зміни закону в бік підвищення межі віку.
Це неконституційно.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 29 чер, 2024 10:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 10:16

  Letusrock написав:Про перемовини будуть говорити серйозні дяді, типу Трампа. Як дядько Трамп нарішає так і буде
Проблема в тому, що він вже показав, що а) як само вирішувати проблему він не знає, або не хоче висловлювати свій план на публіку, і б) він вважає, що може змусити Путіна виконувати його рішення.

В комплекті із обіцянками "завершити війну за три дні", а також з публічними закиданнями в адрес Байдена за поразку в Афганістані, він вочевидь попаде в ситуацію, коли йому або доведеться визнати, що "закінчити війну за три дні" не вийде, і адміністрація Байдена робила все правильно, або заблокувати допомогу Україні, що може призвести до її поразки, і тоді знов доведеться визнати, що адміністрація Байдена зробила все правильно, або ж останній варіант -- звернутися до військової сили для вирішення питання, тобто розпочати третю світову війну із застосуванням ядерної зброї.

От написав ось це все, і зрозумів, що він вибере саме другий варіант, бо в такому разі, по-перше, поразки може й не статись, а по-друге, це вирішуватиметься значно пізніше, і вони із блиском вигадають ще якоїсь локшини на вуха виборцям, щоб переконати їх, що то не поразка, а перемога, і зовсім не як в Афганістані (а може й взагалі тоді вже буде інший президент).
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 10:17

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:Залишилась дрібничка -- уточнити кому це *нам* і конкретно вказати хто де коли і що саме казав вам.

Не свою якусь інтерпретацію чогось, а першоджерело про кого замість кого.

Таке враження, що це якась нова гра: от візьму вигадаю якусь хфігню і ловіть. Спростуєте (як було, наприклад, з бюджетної цицькою), так тихенько зілл'юсь, а потім або по колу, або нове вигадаю.
І генерити-генерити закиди ...

Это Флайман, понятное дело, чуть преувеличил. И, понятное дело никто об этом прямо (в небритых видосиках) не говорит.
Просто обсуждается устаканившееся положение дел: "зам-зама-помошника-директора АТБ" рядовым почему-то можно, а ровно той же кондиции "неприкасаемую черешенку" бывшего комроты - почему то нельзя.
Вот эта законом закрепленная несправедливость многих и вкурвливает.
Как-то так...

Не так.
Воєнпенсів рівня бувшого комроти тощо давним давно попризивали.
Ще за АТО.

Всі ваші претензії будуються на вигадці, що є неприкасаємі офіцери запасу.

ай, ну не роты, а бригады - не цепляйтесь к мелочам. Вы же поняли, что я про ЗП в полторашку говорю.

А, ну раз на гражданке бывших военных не осталось - тогда и говорить больше не о чем :D
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 10:24

  detroytred написав:
  _hunter написав:Но снятых с учета пэрэсичных решили задним числом назад ставить... 🤔 (Хотя Хотаб и утверждает, что это не задним числом, а просто действующие правила поменялись)
Внимание вопрос: а эту заслуженную пенсию точно так же нельзя назад отыграть? 🙄

Логіка -- накосячили з оцим, значить вважаємо, що інші косяки теж правильні?

Відіграти можна все.
Навіть надпис на впенсійному посвідченні -- довічно (чи безтерміново).
І відіграють колись і це.
Але мова в якому ракурсі йде?
Про можна-неможна чи обговорення логіки підходу кого і чому на які посади призивають?

Стосовно обліку....
Моя думка, що тут чистий обман.
Але предмет не сам облік!!!!
А стан -- військовозобов'язаний чи ні.
Згоден -- ті, хто перестав їм бути за попередніми законами, не можуть стати знов ними на підстав зміни закону в бік підвищення межі віку.
Це неконституційно.

>>> Але мова в якому ракурсі йде?
та ровно в том же, что и в прошлый раз - "абстрактная справедливость" :)
поэтому я тут так - мысль Флаймана пояснил - и по третьему кругу то же самое - обсуждать не хочу :)
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 10:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:[HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOL]️Якщо ви використовуєте 2001 кВт*год взимку та маєте електричне опалення. Замість 5280 доведеться сплачувати 8644,3 грн, — ЗМІ

Все таки дорожче ніж в Польщі

І скільки ж у Польщі ви б заплатили за 2000+ кВт*год?
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 10:26

  _hunter написав:ай, ну не роты, а бригады - не цепляйтесь к мелочам. Вы же поняли, что я про ЗП в полторашку говорю.

А, ну раз на гражданке бывших военных не осталось - тогда и говорить больше не о чем :D

Так я і не ціпляюсь!

Я вважав, що вам зрощуміло -- якщо на рівні комроти ще хоч якось можна вести мову про заміни (режисер Сенцов -- ротний зараз. І то не одразу ж його призначили на ротного), то яка паралель на рівні комбрига тощо?????
Ви шуткуєте?

Ви намагаєтеся довести: якщо косячать і мобілізують високопосадовців АТБ рядовими замість простих вантажників, то давайте так і з призначеннями військових.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 10:27

  M-Audio написав:Проблема в тому, що він вже показав, що а) як само вирішувати проблему він не знає, або не хоче висловлювати свій план на публіку, і б) він вважає, що може змусити Путіна виконувати його рішення.
он предлагает две противоречивые вещи. 1. сократить финансирование Украины
2. Но если питун не остановится резко увеличить военную помощь. сократить чтобы заставить Зеленского пойти на переговоры, увеличить чтобы заставить питуна. Но если сократить, питун скажет спасибо и пойдёт на Харьков. Если увеличить Зеля скажет спасибо и пойдёт на Москву.
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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 29 чер, 2024 10:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 10:30

Ехххххххх, а так гарно тема тільки розгорілась)))

Все, прийшов лісничий і дав всім грибникам люлєй))
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 10:30

  vitaliiangel написав:
  M-Audio написав:Проблема в тому, що він вже показав, що а) як само вирішувати проблему він не знає, або не хоче висловлювати свій план на публіку, і б) він вважає, що може змусити Путіна виконувати його рішення.
он предлагает две противоречивые вещи. 1. сократить финансирование Украины
2. Но если питун не остановится резко увеличить военную помощь.

хакєрська конструкція:
if ... else ...
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 10:31

  _hunter написав:>>> Але мова в якому ракурсі йде?
та ровно в том же, что и в прошлый раз - "абстрактная справедливость" :)
поэтому я тут так - мысль Флаймана пояснил - и по третьему кругу то же самое - обсуждать не хочу :)

Точніше в даному випадку -- якщо неправильно тут, то нехай і там.

Замість претензій до посадовців, які зробили неправильно тут, претензії -- а чому неправильно і там не робите.

В принципі мені пох.
Я готовий до будь-яких дурних рішень.
І навіть впевнений!!!, що вони будуть.
Ще й за побажаннями трудящихся.

Лише прикалує, що наївні флери, флаї Ко і овсі на дурняк бажають.
Будівельник хоча б єралашиками намагається продавити, а ці тупо на дурняк хатєлками.
detroytred
 
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