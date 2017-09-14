detroytred написав:
Так я і не ціпляюсь!
Я вважав, що вам зрощуміло -- якщо на рівні комроти ще хоч якось можна вести мову про заміни (режисер Сенцов -- ротний зараз. І то не одразу ж його призначили на ротного), то яка паралель на рівні комбрига тощо?????
Ви шуткуєте?
Ви намагаєтеся довести: якщо косячать і мобілізують високопосадовців АТБ рядовими замість простих вантажників, то давайте так і з призначеннями військових.
Ну да: "если все - то все"
Ну или пусть хоть на третий год с эБронированием разберутся наконец...