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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8867886888698870
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 10:35

  detroytred написав:
  _hunter написав:ай, ну не роты, а бригады - не цепляйтесь к мелочам. Вы же поняли, что я про ЗП в полторашку говорю.

А, ну раз на гражданке бывших военных не осталось - тогда и говорить больше не о чем :D

Так я і не ціпляюсь!

Я вважав, що вам зрощуміло -- якщо на рівні комроти ще хоч якось можна вести мову про заміни (режисер Сенцов -- ротний зараз. І то не одразу ж його призначили на ротного), то яка паралель на рівні комбрига тощо?????
Ви шуткуєте?

Ви намагаєтеся довести: якщо косячать і мобілізують високопосадовців АТБ рядовими замість простих вантажників, то давайте так і з призначеннями військових.

Ну да: "если все - то все" ;)
Ну или пусть хоть на третий год с эБронированием разберутся наконец...
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 10:42

  _hunter написав:Ну да: "если все - то все" ;)
Ну или пусть хоть на третий год с эБронированием разберутся наконец...

Так в тому-то і справа, що не всі.
Броні, відстрочки купи...
Додадуть ще е-бронювання.
Тобто тим паче не всі.

От і шукають кого надурняк...
Або згідно революційних матросів всі рівні. Було ж вже. І повториться.
І зроблять же.
Поки не продавили законом, то моя відповідь -- лісом. Зі своїми хатєлками з диванів.
Хатєлки з окопів я хоча б розумію.
І можу тільки поспівчувати...
А не як ото стм про - тому що на завтрак в мене равіолі з рікою...
detroytred
 
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  #<1 ... 8867886888698870
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