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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 29 чер, 2024 10:35
detroytred написав: _hunter написав:
ай, ну не роты, а бригады - не цепляйтесь к мелочам. Вы же поняли, что я про ЗП в полторашку говорю.
А, ну раз на гражданке бывших военных не осталось - тогда и говорить больше не о чем
Так я і не ціпляюсь!
Я вважав, що вам зрощуміло -- якщо на рівні комроти ще хоч якось можна вести мову про заміни (режисер Сенцов -- ротний зараз. І то не одразу ж його призначили на ротного), то яка паралель на рівні комбрига тощо?????
Ви шуткуєте?
Ви намагаєтеся довести: якщо косячать і мобілізують високопосадовців АТБ рядовими замість простих вантажників, то давайте так і з призначеннями військових.
Ну да: "если все - то все"
Ну или пусть хоть на третий год с эБронированием разберутся наконец...
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Додано: Суб 29 чер, 2024 10:42
_hunter написав:
Ну да: "если все - то все"
Ну или пусть хоть на третий год с эБронированием разберутся наконец...
Так в тому-то і справа, що не всі.
Броні, відстрочки купи...
Додадуть ще е-бронювання.
Тобто тим паче не всі.
От і шукають кого надурняк...
Або згідно революційних матросів всі рівні. Було ж вже. І повториться.
І зроблять же.
Поки не продавили законом, то моя відповідь -- лісом. Зі своїми хатєлками з диванів.
Хатєлки з окопів я хоча б розумію.
І можу тільки поспівчувати...
А не як ото турбопа стм людям в окопах - тому що на завтрак в мене равіолі з рікою...
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Додано: Суб 29 чер, 2024 10:49
detroytred написав: _hunter написав:
>>> Але мова в якому ракурсі йде?
та ровно в том же, что и в прошлый раз - "абстрактная справедливость"
поэтому я тут так - мысль Флаймана пояснил - и по третьему кругу то же самое - обсуждать не хочу
В принципі мені пох.
Я готовий до будь-яких дурних рішень.
Лише прикалує, що наївні флери, флаї Ко і овсі на дурняк бажають.
Будівельник хоча б єралашиками намагається продавити, а ці тупо на дурняк хатєлками.
На дурняк - це коли професійний військовий отримував гроші у мирний час, а коли настала війна, то він десятий рік на фронт дійти не може. Все ховається за невіськовозобов'язаними, ще й за жінками теж.))) Ганьбище!
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Додано: Суб 29 чер, 2024 10:54
fler написав: detroytred написав: _hunter написав:
>>> Але мова в якому ракурсі йде?
та ровно в том же, что и в прошлый раз - "абстрактная справедливость"
поэтому я тут так - мысль Флаймана пояснил - и по третьему кругу то же самое - обсуждать не хочу
В принципі мені пох.
Я готовий до будь-яких дурних рішень.
Лише прикалує, що наївні флери, флаї Ко і овсі на дурняк бажають.
Будівельник хоча б єралашиками намагається продавити, а ці тупо на дурняк хатєлками.
На дурняк - це коли професійний військовий отримував гроші у мирний час, а коли настала війна, то він десятий рік на фронт дійти не може. Все ховається за невіськовозобов'язаними, ще й за жінками теж.))) Ганьбище!
Да-да. Не може дійти - це доброволець Василь, третій рік йде і ніяк не дійде.
А я одразу навіть особисто вам вказав, що тільки за призовом.
Ви спеціально сплутали, тобто збрехали.
Хто за ким ховається, за якими жінками? Не треба вигадувати.
На питання хто конкретно за вас воює? -- ви, як завжди, злились.
Так хто?
Ганьба -- це голосити аля турбопатріотка і претензії штовхати до інших; а за себе та свого чоловіка -- тіко згідно призову, обов'зку. Це ганьбище. Липовому патріотизму. Одежонку-то цю зніміть. Не паплюжте справжніх патріотів.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 29 чер, 2024 10:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 29 чер, 2024 10:59
vitaliiangel написав: M-Audio написав:
Проблема в тому, що він вже показав, що а) як само вирішувати проблему він не знає, або не хоче висловлювати свій план на публіку, і б) він вважає, що може змусити Путіна виконувати його рішення.
он предлагает две противоречивые вещи. 1. сократить финансирование Украины
2. Но если питун не остановится резко увеличить военную помощь. сократить чтобы заставить Зеленского пойти на переговоры, увеличить чтобы заставить питуна.
Ну то есть сократить помощь прям сразу и безоговорочно, а увеличить -- когда-нибудь потом, если так сложится ситуация, если это будет целесообразно, и другие очень субъективные "если". Или вообще ничего не делать, только придумать, почему это правильно, и почему это победа, а не поражение.
То есть именно тот сценарий, который я и описал (не следя особо за ситуацией, и не зная конкретных высказываний и заявлений).
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Додано: Суб 29 чер, 2024 11:06
fler написав:
е коли професійний військовий отримував гроші
Ооо, ви можете видавати щось правдиве) тепер питання чого держава з цим нічого не робить. Та ще й дозволяє їм подавати в суд та просити більше грошей.
Не призивним пенсіонерам які розкрадали армію все життя теж продовжують платити, не урізали чомусь. (ну хочаб до 1,5 рівня звичайних `нікому непобрибних нелюдей`)
А людині яка заплатила за свій паспорт 2 мін зарплати хрен?
Я дійсно не розумію, як показала практива потрібна лише ___1___!!! постанова прибиральниці.
Востаннє редагувалось BeneFuckTor
в Суб 29 чер, 2024 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 29 чер, 2024 11:08
detroytred написав: _hunter написав:
Ну да: "если все - то все"
Ну или пусть хоть на третий год с эБронированием разберутся наконец...
Так в тому-то і справа, що не всі.
Броні, відстрочки купи...
Додадуть ще е-бронювання.
Тобто тим паче не всі.
От і шукають кого надурняк...
Або згідно революційних матросів всі рівні. Було ж вже. І повториться.
І зроблять же.
Поки не продавили законом, то моя відповідь -- лісом. Зі своїми хатєлками з диванів.
Хатєлки з окопів я хоча б розумію.
І можу тільки поспівчувати...
А не як ото турбопа стм людям в окопах - тому що на завтрак в мене равіолі з рікою...
Это если добавят. И это большое ЕСЛИ.
А пока получается, что тех "кучь" отсрочек - лям из десяти, вроде...
Ну а глобально говоря - анекдот "хорошо, пусть же у меня корова здохне" - он же не на пустом месте появился
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2
Додано: Суб 29 чер, 2024 11:11
Флер
Ви ж цілий доктор наук...
Так давайте конкретно: по пунктах -- за що отримує гроші всл у мирний час?
Можете хоч з яких контрактів, законів і т.д. брати.
Все там є.
Чітко і конкретно. До зап'ятої.
Знайдіть там --- за те, що після звільнення, за війни додатково зобов'язаний добровольцем йти.
Ви ж свої претензії, звинувачення на якихось підставах генерите? На яких?
Бо поки лише хатєлка. Гола хатєлка.
І хто отой, що звинувачення зі стелі ліпить?
Як вас називати на цій підставі?
Як бабка базарна...
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Додано: Суб 29 чер, 2024 11:12
M-Audio написав: vitaliiangel написав: M-Audio написав:
Проблема в тому, що він вже показав, що а) як само вирішувати проблему він не знає, або не хоче висловлювати свій план на публіку, і б) він вважає, що може змусити Путіна виконувати його рішення.
он предлагает две противоречивые вещи. 1. сократить финансирование Украины
2. Но если питун не остановится резко увеличить военную помощь. сократить чтобы заставить Зеленского пойти на переговоры, увеличить чтобы заставить питуна.
Ну то есть сократить помощь прям сразу и безоговорочно, а увеличить -- когда-нибудь потом, если так сложится ситуация, если это будет целесообразно, и другие очень субъективные "если". Или вообще ничего не делать, только придумать, почему это правильно, и почему это победа, а не поражение.
То есть именно тот сценарий, который я и описал (не следя особо за ситуацией, и не зная конкретных высказываний и заявлений).
если драйвер войны Китай (в чём я лично не сомневаюсь) то на увеличение поставок оружия Китай может начать поставки через сев.Корею или напрямую. Захотят ли союзники из-за Украины ссорится с Китаем?
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3
Додано: Суб 29 чер, 2024 11:14
BeneFuckTor написав: fler написав:
е коли професійний військовий отримував гроші
Ооо, ви можете видавати щось правдиве) тепер питання чого держава з цим нічого не робить. Та ще й дозволяє їм подавати в суд та просити більше грошей.
Не призивним пенсіонерам які розкрадали армію все життя теж продовжують платити, не урізали чомусь. (ну хочаб до 1,5 рівня звичайних `нікому непобрибних нелюдей`)
А людині яка заплатила за свій паспорт 2 мін зарплати хрен?
Я дійсно не розумію, як показала практива потрібна лише ___1___!!! постанова прибиральниці.
О!
Не треба за підставу брати ніщо.
Конкретно ви -- викладіть підстави.
За що отримує грошове та ін. забезпечення всл у мирний час?
Чекаю.
Правдиве.
Ви ж про правду хочете?
Так давайте не брехати зі стелі, а правду. Конкретно.
Ну а якщо і про *які оозкрадали армію...* не буде конкретики та підтверджень, то хто ви?
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