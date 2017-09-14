fler написав:Тобі вже 100 разів відповідали на твої ті самі питання і шо? Не доходить? Я піду в ТЦК тоді, коли по Закону такі як я підлягатимуть мобілізації і мені дадуть повістку (або отримаю поштою). Чоловік так само піде, коли отримає повістку.
Вибачте за нескромне питання. А де ваш чоловік ховається, що досі не отримав повістку? А то ви вже кілька разів писали, що в Миколаєві виловлюють всіх-всіх. А вашого чоловіка ніяк не зловлять...
fler написав:Тобі вже 100 разів відповідали на твої ті самі питання і шо? Не доходить? Я піду в ТЦК тоді, коли по Закону такі як я підлягатимуть мобілізації і мені дадуть повістку (або отримаю поштою). Чоловік так само піде, коли отримає повістку.
Вибачте за нескромне питання. А де ваш чоловік ховається, що досі не отримав повістку? А то ви вже кілька разів писали, що в Миколаєві виловлюють всіх-всіх. А вашого чоловіка ніяк не зловлять...
В нього від недавна бронь. Працював на сто, а потім пішов на підприємство і начальники самі надали бронь. Ну буває))) На сто мабуть мало заробляв.
І це норм само по собі. В принципі. Бронь, відстрочка. Але не норм, маючи відстрочку-бронь, висувати звинувачення, претензії до інших. Да ще й вигадані.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 29 чер, 2024 11:31, всього редагувалось 1 раз.
M-Audio написав:Проблема в тому, що він вже показав, що а) як само вирішувати проблему він не знає, або не хоче висловлювати свій план на публіку, і б) він вважає, що може змусити Путіна виконувати його рішення.
он предлагает две противоречивые вещи. 1. сократить финансирование Украины 2. Но если питун не остановится резко увеличить военную помощь. сократить чтобы заставить Зеленского пойти на переговоры, увеличить чтобы заставить питуна. Но если сократить, питун скажет спасибо и пойдёт на Харьков. Если увеличить Зеля скажет спасибо и пойдёт на Москву.
Мирний план Трампа простий, як двері. Повторююсь. Пуйлу ставиться ультиматум - йди на перемовини, бо інакше надам Україні все, що необхідно для перемоги. Зе ставиться ультиматум - йди на перемовини, бо припиню допомагати взагалі. Якщо пу впреться - йому капець, якщо Зе впреться - нам капець. Найбільш імовірна майбутня лінія розмежування - по існуючій лінії фронту з деякими корекціями. Пуйло про це скоріш за все здогадується, тому видав на публіку завищені вимоги і кидає на фронт все, щоб до приходу Трампа мати найкращі переговорні позиції.
Висновок - часу для покращення наших переговорних позицій залишилось до виборів у США.
vitaliiangel написав:если драйвер войны Китай (в чём я лично не сомневаюсь) то на увеличение поставок оружия Китай может начать поставки через сев.Корею или напрямую. Захотят ли союзники из-за Украины ссорится с Китаем?
Если драйвер войны Китай, то союзники были бы полными идиотами, если бы не понимали, что, в отличие от России, Китаю Украина вообще не интересна, и что таким образом Китай просто давит на Запад. В этих условиях понятие "не ссориться" вообще сродни знаменитому "перестать стрелять". По-хорошему, Западу надо было бы начинать противостояние с Китаем "ещё вчера", и если там хоть у кого-то осталась доля здравого смысла, то они вполне используют факт поставок оружия России для обоснования такого шага. Если, конечно, не променяют долговрочную стратегию на сиюминутные рейтинги и блага. Вот реальная опасность 80-летних дедов в большой политике -- им-то практически всё равно уже, у них нет шансов даже увидеть последствия своих решений, не говоря уже о том, чтобы их почувствовать на себе.
Schmit написав:Мирний план Трампа простий, як двері.
Повторюсь, вам з вашою любовю до простих рішень треба в Слуги йти. Будете сидіти між Безглуздою і Катлєтою. Такий план може спрацювати тільки в одну сторону - дати хуйлу перемогти. Будь які адекватні перемовини можливі тільки за умови, коли рускі зрозуміють, що подальше просування неможливе. Поки що вони цього не зрозуміли.