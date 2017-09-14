Додано: Суб 29 чер, 2024 11:53

ЛАД написав: Я тогда задал вопрос ко всем - как бы вы ответили на такой вопрос?

Я тогда задал вопрос ко всем - как бы вы ответили на такой вопрос?

ЛАД написав: "Чем я обязан государству? За квартиру я заплатил сам. За медицину я плачу из своего кармана. Образование тоже для многих платное (разве что бесплатное пока школьное образование, и то хорошая школа стоит денег и достаточно дорого)." "Чем я обязан государству? За квартиру я заплатил сам. За медицину я плачу из своего кармана. Образование тоже для многих платное (разве что бесплатное пока школьное образование, и то хорошая школа стоит денег и достаточно дорого)."

Спробую. В мене в другу світову, точніше після, прадід загинув. В бою, рускі вбили. Другий помер через 2 роки після повернення з табору. Так от, я воюю, щоб мої внуки їхню собачу мову не називали "радним язиком". І не боялися розповідати, як моя бабуся мені, де і за що загинув її батько.Ще бабуся розповідала(вже в 2000их), що вона памятає про війну: прийшли рускі, застрелили собаку, забрали порося. Якось так. Не хочеться мені чогось їх бачити в себе вдома. Але то лірика. А тепер трохи приземлімось.По квартирам. Спитайте жителів Маріуполя, Волновахи, Бахмута, як там їхні куплені квартири. Часом квартиру недостатньо купити, треба ще й відстояти своє право власності. Чув про таку схему - в окупованих містах перейменовують самі жирні вулиці. Була Київська - стала гєроєв лєнінграда. А у вас квартира на Київській - ну й шукайте свою київську. А тут гєроєв люнінграда. Звідси валіть. І це схема щодо тих, що лишилися і паспорти поміняли.Кого навіть це не спиняє - мажте булки вазиліном. Бо 25 лямів європа не прийме. Вони й з тих 6 що виїхали, не проти вже частину сплавити. А буряти, чечени та узкі можуть прийти. Росія не готова зупинятися поки в них є мясо і техніка.Зараз це виглядає нереально, але три роки тому і повномасштабне вторгнення виглядало нереальним. Про це говорили тільки міські божевільні. Якщо армію не поповнювати - то за рік чи два те, що виглядає фантастикою, стане реальністю.P.S. На початку війни мене здивувало у відео з полоненими в Золкіна, що всі ті татари, буряти, калмики - ніхто не володіє рідною мовою. Всі розмовляють тільки по узкі. Скоро ці народи повністю асимілюються і зникнуть. А чечени нє. Бо вони хоч і програли в 90-их, але знатно узкіх загеноцидили.