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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8870887188728873>
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 11:40

  Schmit написав:Мирний план Трампа простий, як двері.
Повторююсь.
Пуйлу ставиться ультиматум - йди на перемовини, бо інакше надам Україні все, що необхідно для перемоги.
Зе ставиться ультиматум - йди на перемовини, бо припиню допомагати взагалі.
Якщо пу впреться - йому капець, якщо Зе впреться - нам капець.
Ну тобто виграє та сторона, яка більш переконливо продемонструє, що це саме протилежна сторона не хоче перемовин. Але є нюанс: щоб надати зброю Україні, Трампу доведеться визнати, що з Путіним домовитись не можна, тобто, знов таки, підтвердити правоту адміністрації Байдена. А щоб не надавати допомоги Україні нічого визнавати не треба, заявляти можна що завгодно, хоч про провину Зеленського, хоч про "всебічно підтримку" (не роблячи при цьому ніц нічого). От що вибере Трамп в таких умовах? На мою думку, очевидно.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 11:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мирний план Трампушки не відрізняється прнципово від бідонівського
теж саме балансування зброї та очікувань
Но Трампушка більш прямолінійний, без безплідної демагогії про перемогу, до кінця і т.і . З ним війна скоріше підійде до того самого фінішу ніж з байденом
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 29 чер, 2024 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 11:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:За що отримує грошове та ін. забезпечення всл


Можливо у Вас проблеми з головою, тому ви і вдома, тому я напишу коротко - за роботу.

Яка доречі не виконується, я Ваші простирадла не читаю, в них немає нічого корисного, можете себе не обтягувати і нічого не відповідати.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 11:44

  Hotab написав:
  Бетон написав:❗️Якщо ви використовуєте 2001 кВт*год взимку та маєте електричне опалення. Замість 5280 доведеться сплачувати 8644,3 грн, — ЗМІ

Все таки дорожче ніж в Польщі

А яка «все-таки» вартість кіловата для населення Польщі?

Ціна залежить від к-ті:
ціни на електроенергію для індивідуальних споживачів, знову будуть заморожені до кінця червня 2024 року. Отже, у першому півріччі вартість електроенергії становитиме 412 злотих за 1 МВт-год (0,41 злотих за 1 кВт-год).
Вищезгаданий тариф буде застосовуватися, коли споживання електроенергії не перевищуватиме:
1500 кВт-год для домогосподарств;
1800 кВт-год для осіб з інвалідністю;
2000 кВт-год для фермерів та сімей з Карткою багатодітної сім'ї.
Після перевищення цих лімітів тариф становитиме вже 693 злотих за МВт-год/(0,69 злотих за кВт-год). https://www.sestry.eu/statti/cina-elekt ... v-polshchi
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 11:44

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Мирний план Трампа простий, як двері.
Повторюсь, вам з вашою любовю до простих рішень треба в Слуги йти. Будете сидіти між Безглуздою і Катлєтою.
Такий план може спрацювати тільки в одну сторону - дати хуйлу перемогти.
Будь які адекватні перемовини можливі тільки за умови, коли рускі зрозуміють, що подальше просування неможливе. Поки що вони цього не зрозуміли.

Так очевидно ж, що поки так і є: Трамп хоче надати перемогу рфії. Обмежену. По ЛБЗ.

А коли (якщо) стане президентом, то може навпаки -- добиватися поразки рфії. Мінімум взад до кордонів 2022, а то і 91.

Зараз, на скільки я бачу, заяви взагалі це ні про що.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 11:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А коли (якщо) стане президентом, то може навпаки -- добиватися поразки рфії. Мінімум взад до кордонів 2022, а то і 91.


він сам сказав що в Україні закінчуються люди.
Навіщо 91, хто буде жити, хто контролювати
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 11:49

  BeneFuckTor написав:
  detroytred написав:За що отримує грошове та ін. забезпечення всл


Можливо у Вас проблеми з головою, тому ви і вдома, тому я напишу коротко - за роботу.

Яка доречі не виконується, я Ваші простирадла не читаю, в них немає нічого корисного, можете себе не обтягувати і нічого не відповідати.

Тобто тупо злив.

За яку роботу? Конкретно.
І як ви визначили який воєнпенс що саме не зробив?
Зі свого дивану.
Бо колективної відповідальності в нас нема. Є посадові обов'язки (ота сама робота) і їх виконання посадовцем.

Звісно вам ніколи.
Накинути звинувачення є коли.
А відповідати за ці свої дії -- нема.

Скільки ж вас отаких голословних...
З коротенькими накидами...
Бо часу на підстави їх обгрунтування нема)))
Зручно.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 11:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я тогда задал вопрос ко всем - как бы вы ответили на такой вопрос?

Спробую. В мене в другу світову, точніше після, прадід загинув. В бою, рускі вбили. Другий помер через 2 роки після повернення з табору. Так от, я воюю, щоб мої внуки їхню собачу мову не називали "радним язиком". І не боялися розповідати, як моя бабуся мені, де і за що загинув її батько.
Ще бабуся розповідала(вже в 2000их), що вона памятає про війну: прийшли рускі, застрелили собаку, забрали порося. Якось так. Не хочеться мені чогось їх бачити в себе вдома. Але то лірика. А тепер трохи приземлімось.
  ЛАД написав: "Чем я обязан государству? За квартиру я заплатил сам. За медицину я плачу из своего кармана. Образование тоже для многих платное (разве что бесплатное пока школьное образование, и то хорошая школа стоит денег и достаточно дорого)."

По квартирам. Спитайте жителів Маріуполя, Волновахи, Бахмута, як там їхні куплені квартири. Часом квартиру недостатньо купити, треба ще й відстояти своє право власності. Чув про таку схему - в окупованих містах перейменовують самі жирні вулиці. Була Київська - стала гєроєв лєнінграда. А у вас квартира на Київській - ну й шукайте свою київську. А тут гєроєв люнінграда. Звідси валіть. І це схема щодо тих, що лишилися і паспорти поміняли.
Кого навіть це не спиняє - мажте булки вазиліном. Бо 25 лямів європа не прийме. Вони й з тих 6 що виїхали, не проти вже частину сплавити. А буряти, чечени та узкі можуть прийти. Росія не готова зупинятися поки в них є мясо і техніка.
Зараз це виглядає нереально, але три роки тому і повномасштабне вторгнення виглядало нереальним. Про це говорили тільки міські божевільні. Якщо армію не поповнювати - то за рік чи два те, що виглядає фантастикою, стане реальністю.
P.S. На початку війни мене здивувало у відео з полоненими в Золкіна, що всі ті татари, буряти, калмики - ніхто не володіє рідною мовою. Всі розмовляють тільки по узкі. Скоро ці народи повністю асимілюються і зникнуть. А чечени нє. Бо вони хоч і програли в 90-их, але знатно узкіх загеноцидили.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 11:57

  fox767676 написав:
  detroytred написав:А коли (якщо) стане президентом, то може навпаки -- добиватися поразки рфії. Мінімум взад до кордонів 2022, а то і 91.


він сам сказав що в Україні закінчуються люди.
Навіщо 91, хто буде жити, хто контролювати

Йому пофіг на це.

Прислухатися до його обгрунтувань на базі про дбання про Україну і тим паче її людей?
Можна брати до уваги лише його обгрунтування на базі про його власні та американські інтереси.

Байден, як глобаліст, хоча б на рфянське всесвітнє лихо посилається. Або на захист нами світової демократії та західної цивілізації.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 11:59

Ой+


Ціна залежить від к-ті:


Дякую. Тобто бетон знов бреше. Як завжди
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