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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 29 чер, 2024 12:00
sashaqbl написав:
По квартирам. Спитайте жителів Маріуполя
Вартість моїх київських квартир я заробляю за 2-3 роки
було б нормльно відпускати людей за кеш на всі 4 сторони, на який можна було б придбати дрон класу шахед, чи ракету, що б нанесло уражень ворогу більше ніж 45-60 річний бусіифікований
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 29 чер, 2024 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 29 чер, 2024 12:05
detroytred написав:
Йому пофіг на це.
як це пофіг
плаче про тсячолітні златоглаві куполи ))
будь-який аналітик скаже що ніякими масовими постачаннями зброї територіальну цілісність вже не відновити. Тільки ескалаціею до рівня третьої світової с залученням топових країн. Але таке теоретично може і бідон зчудити, якщо з виборами не заладиться
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Додано: Суб 29 чер, 2024 12:06
fox767676 написав: sashaqbl написав:
По квартирам. Спитайте жителів Маріуполя
Вартість моїх київських квартир я заробляю за 2-3 роки
було б нормльно відпускати людей за кеш на всі 4 сторони, на який можна було б придбати декілька дронів класу шахед, чи ракету, що б нанесло уражень ворогу більше ніж 45-60 річний бусіифікований
Так я про це вже скільки кажу.
Треба визначитись.
І по цьому питанню теж --- якщо ринок, по ринковому, то давайте отак. І оцей ваш приклад -- є одним з переліку ринкових рішень.
Ефективність буде і результат саме при одному виборі: або по ринком, або примус.
Раз вже в Європу йдемо, РГ за європейські цінності тощо -- то по ринковому і з європейськими цінностями.
А так якась бєлібєрда...
І всі, окрім хапуг, незадоволені.
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detroytred
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Додано: Суб 29 чер, 2024 12:09
fox767676 написав: detroytred написав:
Йому пофіг на це.
як це пофіг
плаче про тсячолітні златоглаві куполи ))
будь-який аналітик скаже що ніякими масовими постачаннями зброї територіальну цілісність вже не відновити. Тільки ескалаціею до рівня третьої світової с залученням топових країн. Але таке теоретично може і бідон зчудити, якщо з виборами не заладиться
Його цікавлять тіко суто американські інтереси.
А які куполи будуть десь навіть не в західній Європі, йому пофіг.
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detroytred
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Додано: Суб 29 чер, 2024 12:09
detroytred написав: fox767676 написав: sashaqbl написав:
По квартирам. Спитайте жителів Маріуполя
Вартість моїх київських квартир я заробляю за 2-3 роки
було б нормльно відпускати людей за кеш на всі 4 сторони, на який можна було б придбати декілька дронів класу шахед, чи ракету, що б нанесло уражень ворогу більше ніж 45-60 річний бусіифікований
Так я про це вже скільки кажу.
Треба визначитись.
І по цьому питанню теж --- якщо ринок, по ринковому, то давайте отак. І оцей ваш приклад -- є одним з переліку ринкових рішень.
Ефективність буде і результат саме при одному виборі: або по ринком, або примус.
Раз вже в Європу йдемо, РГ за європейські цінності тощо -- то по ринковому і з європейськими цінностями.
А так якась бєлібєрда...
І всі, окрім хапуг, незадоволені.
Як зробити, щоб замість вас сьогодні цілий день «розминали» когось іншого? Ви нецікаво відбиваєтесь
Якщо вже читати оцей срач, то щоб хоч весело було
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Додано: Суб 29 чер, 2024 12:11
detroytred написав:
Треба визначитись.
І по цьому питанню теж --- якщо ринок, по ринковому
я гадав по-ринковому в нас вже років 30
стільки вилито на проклятий совок, стільки горшиків побито
а воно бац і вчорашні декомунізатори "соціалістичну справедливість" вимагають
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fox767676
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Додано: Суб 29 чер, 2024 12:13
Hotab написав:
Як зробити, щоб замість вас сьогодні цілий день «розминали» когось іншого? Ви нецікаво відбиваєтесь
Якщо вже читати оцей срач, то щоб хоч весело було
Випередили.
Я сам хотів сказати --- нью-формат, пани, нью-формат.
Не буде простиней пояснень.
1-2-3 строки))
Мені і читачем непагано. Для стимулювання діяльності розуму.
Так що веселощам я тепер не заважатиму. Тіко коротенько.
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detroytred
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Додано: Суб 29 чер, 2024 12:14
Ой+ написав: Hotab написав: Бетон написав:
❗️Якщо ви використовуєте 2001 кВт*год взимку та маєте електричне опалення. Замість 5280 доведеться сплачувати 8644,3 грн, — ЗМІ
ㅤ
Все таки дорожче ніж в Польщі
А яка «все-таки» вартість кіловата для населення Польщі?
Ціна залежить від к-ті:
ціни на електроенергію для індивідуальних споживачів, знову будуть заморожені до кінця червня 2024 року. Отже, у першому півріччі вартість електроенергії становитиме 412 злотих за 1 МВт-год (0,41 злотих за 1 кВт-год).
Там ще доставка. Всього вартість 1 кВт, якщо не перевищити ліміт, приблизно 1.15-1.20 злотих(в залежності де живеш). Якщо перевищити, тариф приблизно +30% на увесь об`єм.
UPD: Але для малозабезпечених є енергетичний ваучер, від 300 злотих.
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Додано: Суб 29 чер, 2024 12:16
fox767676 написав: detroytred написав:
Треба визначитись.
І по цьому питанню теж --- якщо ринок, по ринковому
я гадав по-ринковому в нас вже років 30
стільки вилито на проклятий совок, стільки горшиків побито
а воно бац і вчорашні декомунізатори "соціалістичну справедливість" вимагають
В мене знайомий зараз задовбався замполіта чморити -- щоб йшов нах зі своїми комуняцкими пропозиціями.
А всі хавають...
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Додано: Суб 29 чер, 2024 12:17
Schmit написав:
Якщо пу впреться - йому капець, якщо Зе впреться - нам капець.
а если оба упрутся? и что он может сделать питуну?
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