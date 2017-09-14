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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8870887188728873
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 12:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Треба визначитись.
І по цьому питанню теж --- якщо ринок, по ринковому


я гадав по-ринковому в нас вже років 30
стільки вилито на проклятий совок, стільки горшиків побито
а воно бац і вчорашні декомунізатори "соціалістичну справедливість" вимагають
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 12:13

  Hotab написав:
Як зробити, щоб замість вас сьогодні цілий день «розминали» когось іншого? Ви нецікаво відбиваєтесь :D
Якщо вже читати оцей срач, то щоб хоч весело було :D

Випередили.
Я сам хотів сказати --- нью-формат, пани, нью-формат.

Не буде простиней пояснень.
1-2-3 строки))

Мені і читачем непагано. Для стимулювання діяльності розуму.
Так що веселощам я тепер не заважатиму. Тіко коротенько.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 12:14

  Ой+ написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:❗️Якщо ви використовуєте 2001 кВт*год взимку та маєте електричне опалення. Замість 5280 доведеться сплачувати 8644,3 грн, — ЗМІ

Все таки дорожче ніж в Польщі

А яка «все-таки» вартість кіловата для населення Польщі?

Ціна залежить від к-ті:
ціни на електроенергію для індивідуальних споживачів, знову будуть заморожені до кінця червня 2024 року. Отже, у першому півріччі вартість електроенергії становитиме 412 злотих за 1 МВт-год (0,41 злотих за 1 кВт-год).

Там ще доставка. Всього вартість 1 кВт, якщо не перевищити ліміт, приблизно 1.15-1.20 злотих(в залежності де живеш). Якщо перевищити, тариф приблизно +30% на увесь об`єм.
UPD: Але для малозабезпечених є енергетичний ваучер, від 300 злотих.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 12:16

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Треба визначитись.
І по цьому питанню теж --- якщо ринок, по ринковому


я гадав по-ринковому в нас вже років 30
стільки вилито на проклятий совок, стільки горшиків побито
а воно бац і вчорашні декомунізатори "соціалістичну справедливість" вимагають

В мене знайомий зараз задовбався замполіта чморити -- щоб йшов нах зі своїми комуняцкими пропозиціями.
А всі хавають...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 12:17

  Schmit написав:Якщо пу впреться - йому капець, якщо Зе впреться - нам капець.
а если оба упрутся? и что он может сделать питуну?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 12:53

  Faceless написав:
Бетон написав:[HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOL]️Якщо ви використовуєте 2001 кВт*год взимку та маєте електричне опалення. Замість 5280 доведеться сплачувати 8644,3 грн, — ЗМІ

Все таки дорожче ніж в Польщі

І скільки ж у Польщі ви б заплатили за 2000+ кВт*год?

Якщо вірити ось цьому, то
Якими будуть ціни на електроенергію у 2024 році в Польщі?‍
Отже, у першому півріччі вартість електроенергії становитиме 412 злотих за 1 МВт-год (0,41 злотих за 1 кВт-год). ‍
...
1500 кВт-год для домогосподарств;
...
Після перевищення цих лімітів тариф становитиме вже 693 злотих за МВт-год/(0,69 злотих за кВт-год).

Отже за 2001 кВт-год
1500х0.41 = 615
+500х0.69 = 345

950 злотих = 9548,91 грн

8644,3 грн в Україні і 9548,91 грн в Польщі.
Як там трапилось, що у Бетона в Україні дорожче, я таку арифметику не знаю

Але ... це субсідована ціна
Без державної підтримки з липня 2024 року ми будемо платити аж 1,50 злотих за 1 кВт-год. Тому, зокрема, індивідуальні споживачі все ще з нетерпінням чекають на рішення, які б гарантували, що зростання цін на електроенергію буде заморожено на весь 2024 рік.
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 13:08

  ЛАД написав:
  whois2010 написав:Успіх, Слуги Народу хочуть наблизити розмір оплати помічників депутатів до зарплатні війського на нулі. Цікавить в першу чергу твоя думка про це, бо діяльність цих ***... - результат твого вибору у 2019.
Проєктом цього акту пропонується «встановити з 1 липня 2024 року місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України в розмірі 43,8 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 2024 року
(2920грн.*43,8 = 127896грн/міс)
Відповідно до Закону України «Про статус народного депутата України» народний депутат може мати до 31 помічника-консультанта


ЛАД задавав питання: гдє взять дєньгі для збільшення оплати військовослужбовцям? ЛАДе, дивися, 450 депутатів і у кожного готовий взвод бійців з вже потрібною зарплатнею. Буде кава в Ялті?

1. Пока что это только Проект постанови. Посмотрим, пройдёт ли он.
Учитывая, что
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття та застосовується з 1
липня 2024 року
, она должна была быть принята сегодня. Пока, вроде, не принята.
2. 450 депутатов * 31 помощника = 13 950 человек.
127.896 грн * 13.950 чел. = 1.784.149.200 грн.
Много. Даже чересчур много. Но если распределить всю эту сумму на 300 тыс. воюющих на фронте и только на них, получится по 5.947 грн. на брата. Совсем не много. Кроме того, не уверен, что у каждого депутата есть 31 помощник.

один набросил на вентилятор, другие давай разбрасывать гуано по ветке...
127896грн/міс фонд оплаты ВСЕХ помощников депутата а не КАЖДОГО
неужели такие проблемы с пониманием прочитанного на финансовом форуме??? :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 13:25

  pesikot написав:Отже за 2001 кВт-год
1500х0.41 = 615
+500х0.69 = 345

https://www.rachuneo.pl/cena-pradu
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 13:30

  pesikot написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:[HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOL]️Якщо ви використовуєте 2001 кВт*год взимку та маєте електричне опалення. Замість 5280 доведеться сплачувати 8644,3 грн, — ЗМІ

Все таки дорожче ніж в Польщі

І скільки ж у Польщі ви б заплатили за 2000+ кВт*год?

Якщо вірити ось цьому, то
Якими будуть ціни на електроенергію у 2024 році в Польщі?‍
Отже, у першому півріччі вартість електроенергії становитиме 412 злотих за 1 МВт-год (0,41 злотих за 1 кВт-год). ‍
...
1500 кВт-год для домогосподарств;
...
Після перевищення цих лімітів тариф становитиме вже 693 злотих за МВт-год/(0,69 злотих за кВт-год).

Отже за 2001 кВт-год
1500х0.41 = 615
+500х0.69 = 345

950 злотих = 9548,91 грн

8644,3 грн в Україні і 9548,91 грн в Польщі.
Як там трапилось, що у Бетона в Україні дорожче, я таку арифметику не знаю

Але ... це субсідована ціна
Без державної підтримки з липня 2024 року ми будемо платити аж 1,50 злотих за 1 кВт-год. Тому, зокрема, індивідуальні споживачі все ще з нетерпінням чекають на рішення, які б гарантували, що зростання цін на електроенергію буде заморожено на весь 2024 рік.

А теперь сравним зарплаты тех, кто традиционно на субсидию из-за отсутствия времени не подаёт(по 1.68 не подавал, а по 2,64 просто "дети стали меньше есть") у нас и у поляков, или весь запад Украины на заработки в Квебекию к ОлямЮА с бородой и усиками на заработки ездит?
И это касается не меня с потреблением <<<300Квт/ч а людей у которых всё на электрике(а с искандеровским покращенням ЦО тоже у многих будет от Бобиных 5V)
Но ипанут газ по 20 с поднятием отопоения допустим до 4кгрн/Гвт или как там они считают(сейчас 1500грн вроде примерно) и завою я
Тебе ж пох сколько платить зимой коммуналки, 4кгрн, 5, 6 или 12?
барабашов
 
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