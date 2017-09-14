Бетон написав:❗️Якщо ви використовуєте 2001 кВт*год взимку та маєте електричне опалення. Замість 5280 доведеться сплачувати 8644,3 грн, — ЗМІ ㅤ Все таки дорожче ніж в Польщі
А яка «все-таки» вартість кіловата для населення Польщі?
Ціна залежить від к-ті:
ціни на електроенергію для індивідуальних споживачів, знову будуть заморожені до кінця червня 2024 року. Отже, у першому півріччі вартість електроенергії становитиме 412 злотих за 1 МВт-год (0,41 злотих за 1 кВт-год).
Там ще доставка. Всього вартість 1 кВт, якщо не перевищити ліміт, приблизно 1.15-1.20 злотих(в залежності де живеш). Якщо перевищити, тариф приблизно +30% на увесь об`єм. UPD: Але для малозабезпечених є енергетичний ваучер, від 300 злотих.
Бетон написав:[HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOL]️Якщо ви використовуєте 2001 кВт*год взимку та маєте електричне опалення. Замість 5280 доведеться сплачувати 8644,3 грн, — ЗМІ ㅤ Все таки дорожче ніж в Польщі
І скільки ж у Польщі ви б заплатили за 2000+ кВт*год?
Отже, у першому півріччі вартість електроенергії становитиме 412 злотих за 1 МВт-год (0,41 злотих за 1 кВт-год). ... 1500 кВт-год для домогосподарств; ... Після перевищення цих лімітів тариф становитиме вже 693 злотих за МВт-год/(0,69 злотих за кВт-год).
Отже за 2001 кВт-год 1500х0.41 = 615 +500х0.69 = 345
950 злотих = 9548,91 грн
8644,3 грн в Україні і 9548,91 грн в Польщі. Як там трапилось, що у Бетона в Україні дорожче, я таку арифметику не знаю
Але ... це субсідована ціна
Без державної підтримки з липня 2024 року ми будемо платити аж 1,50 злотих за 1 кВт-год. Тому, зокрема, індивідуальні споживачі все ще з нетерпінням чекають на рішення, які б гарантували, що зростання цін на електроенергію буде заморожено на весь 2024 рік.
whois2010 написав:Успіх, Слуги Народу хочуть наблизити розмір оплати помічників депутатів до зарплатні війського на нулі. Цікавить в першу чергу твоя думка про це, бо діяльність цих ***... - результат твого вибору у 2019.
Проєктом цього акту пропонується «встановити з 1 липня 2024 року місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України в розмірі 43,8 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 2024 року (2920грн.*43,8 = 127896грн/міс) Відповідно до Закону України «Про статус народного депутата України» народний депутат може мати до 31 помічника-консультанта
ЛАД задавав питання: гдє взять дєньгі для збільшення оплати військовослужбовцям? ЛАДе, дивися, 450 депутатів і у кожного готовий взвод бійців з вже потрібною зарплатнею. Буде кава в Ялті?
1. Пока что это только Проект постанови. Посмотрим, пройдёт ли он. Учитывая, что
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття та застосовується з 1 липня 2024 року
, она должна была быть принята сегодня. Пока, вроде, не принята. 2. 450 депутатов * 31 помощника = 13 950 человек. 127.896 грн * 13.950 чел. = 1.784.149.200 грн. Много. Даже чересчур много. Но если распределить всю эту сумму на 300 тыс. воюющих на фронте и только на них, получится по 5.947 грн. на брата. Совсем не много. Кроме того, не уверен, что у каждого депутата есть 31 помощник.
один набросил на вентилятор, другие давай разбрасывать гуано по ветке... 127896грн/міс фонд оплаты ВСЕХ помощников депутата а не КАЖДОГО неужели такие проблемы с пониманием прочитанного на финансовом форуме???
Бетон написав:[HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOL]️Якщо ви використовуєте 2001 кВт*год взимку та маєте електричне опалення. Замість 5280 доведеться сплачувати 8644,3 грн, — ЗМІ ㅤ Все таки дорожче ніж в Польщі
І скільки ж у Польщі ви б заплатили за 2000+ кВт*год?
Отже, у першому півріччі вартість електроенергії становитиме 412 злотих за 1 МВт-год (0,41 злотих за 1 кВт-год). ... 1500 кВт-год для домогосподарств; ... Після перевищення цих лімітів тариф становитиме вже 693 злотих за МВт-год/(0,69 злотих за кВт-год).
Отже за 2001 кВт-год 1500х0.41 = 615 +500х0.69 = 345
950 злотих = 9548,91 грн
8644,3 грн в Україні і 9548,91 грн в Польщі. Як там трапилось, що у Бетона в Україні дорожче, я таку арифметику не знаю
Але ... це субсідована ціна
Без державної підтримки з липня 2024 року ми будемо платити аж 1,50 злотих за 1 кВт-год. Тому, зокрема, індивідуальні споживачі все ще з нетерпінням чекають на рішення, які б гарантували, що зростання цін на електроенергію буде заморожено на весь 2024 рік.
А теперь сравним зарплаты тех, кто традиционно на субсидию из-за отсутствия времени не подаёт(по 1.68 не подавал, а по 2,64 просто "дети стали меньше есть") у нас и у поляков, или весь запад Украины на заработки в Квебекию к ОлямЮА с бородой и усиками на заработки ездит? И это касается не меня с потреблением <<<300Квт/ч а людей у которых всё на электрике(а с искандеровским покращенням ЦО тоже у многих будет от Бобиных 5V) Но ипанут газ по 20 с поднятием отопоения допустим до 4кгрн/Гвт или как там они считают(сейчас 1500грн вроде примерно) и завою я Тебе ж пох сколько платить зимой коммуналки, 4кгрн, 5, 6 или 12?