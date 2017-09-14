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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 29 чер, 2024 14:03
ЛАД написав: andrijk777 написав:
.............
Якщо в когось інші прогнози - прошу висказатись. Заодно подивимось хто слухає правильних людей(аналітиків)
а хто слухає Соскінів і Аристовичів.
Це яких?
Хто правильний
?
Очевидно хто - хто дає правильні
(правдиві) прогнози! Інших критеріїв просто не існує.
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Додано: Суб 29 чер, 2024 14:09
Прохожий написав: detroytred написав: Hotab написав:
Як зробити, щоб замість вас сьогодні цілий день «розминали» когось іншого? Ви нецікаво відбиваєтесь
Якщо вже читати оцей срач, то щоб хоч весело було
Випередили.
Я сам хотів сказати --- нью-формат, пани, нью-формат.
Не буде простиней пояснень.
1-2-3 строки))
Мені і читачем непагано. Для стимулювання діяльності розуму.
Так що веселощам я тепер не заважатиму. Тіко коротенько.
уныло...
ничего не меняется...
Глупо і, як завжди, ні про що. Не міняєтесь. І про сержантів досі не надали.
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Додано: Суб 29 чер, 2024 14:11
барабашов написав:
А теперь сравним зарплаты тех, кто традиционно на субсидию из-за отсутствия времени не подаёт(по 1.68 не подавал, а по 2,64 просто "дети стали меньше есть") у нас и у поляков
У поляков это установленая цена до 30.06.2024, она субсидирована или если будет понятнее, то дотационная
Никаких документов на субсидию поляки не подают, в этом случае
Про украинцев, которым лень поднять собственную жопу и оформить субсидию, то кто им доктор ?
У меня субсидии нет. Но есть у моей мамы и эта субсидия практически покрывает все расходы на комуналку в зимний период
барабашов написав:
И это касается не меня с потреблением <<<300Квт/ч а людей у которых всё на электрике(а с искандеровским покращенням ЦО тоже у многих будет от Бобиных 5V)
Изначально речь шла об обогреве электрокотлом, а такие котлы ставят явно небедные люди
барабашов написав:
Но ипанут газ по 20 с поднятием отопоения допустим до 4кгрн/Гвт или как там они считают(сейчас 1500грн вроде примерно) и завою я
Тебе ж пох сколько платить зимой коммуналки, 4кгрн, 5, 6 или 12?
Конечно же, мне не пофиг сколько платить за коммуналку. Я бы тоже хотел платить 100 грн в месяц за коммуналку )
Но не вижу ничего такого, чтобы платить 4-5-6 кгрн за коммуналку, если есть возможность оплаты
Применительно к тебе или ко мне, у нас же на бензус уходят не меньшие суммы в месяц
То к чему этот плач Ярославны ?
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Додано: Суб 29 чер, 2024 14:17
США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до 8 израильских комплексов Patriot, - Financial Times со ссылкой на источники.
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Додано: Суб 29 чер, 2024 14:23
ЛАД написав: andrijk777 написав:
Поки що не можна відкидати варіант б), все-таки 4 місяці достатньо для розкрутки. Зеленський ось за 4 місяці розкрутився аж до 73%.
"Украина не США".
P.s. Сибарит
выше ответил подробно и очень хорошо. Спасибо.
Коментарі типу "я все знаю", "я все поясню" але "прогнозів не даю" мене не цікавлять.
Людина або дає факти(логічні ланцюжки) або дає прогноз.
А по прогнозу ми чітко визначимо хто аналітик а хто пасе вівці.
"Украина не США". - це не факт, це так, на базарі з бабками поговорити.
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Додано: Суб 29 чер, 2024 14:26
Water написав: Hotab написав: Бетон написав:
❗️Якщо ви використовуєте 2001 кВт*год взимку та маєте електричне опалення. Замість 5280 доведеться сплачувати 8644,3 грн, — ЗМІ
ㅤ
Все таки дорожче ніж в Польщі
А яка «все-таки» вартість кіловата для населення Польщі?
Ціна залежить від к-ті:
ціни на електроенергію для індивідуальних споживачів, знову будуть заморожені до кінця червня 2024 року. Отже, у першому півріччі вартість електроенергії становитиме 412 злотих за 1 МВт-год (0,41 злотих за 1 кВт-год).
Там ще доставка. Всього вартість 1 кВт, якщо не перевищити ліміт, приблизно 1.15-1.20 злотих(в залежності де живеш). Якщо перевищити, тариф приблизно +30% на увесь об`єм.
UPD: Але для малозабезпечених є енергетичний ваучер, від 300 злотих.
Интересно, тут хоть примерно понимают разницу между минимальной з.п. Польши и Украины? Она отличается на 400%.
А они тариф сравнивают
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Додано: Суб 29 чер, 2024 14:31
Бетон
Интересно, тут хоть примерно понимают разницу между минимальной з.п. Польши и Украины? Она отличается на 400%.
А они тариф сравнивают
Бетон. Вместо извиниться за ложь и дезу, теперь сравниваем зарплаты?
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Hotab
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Додано: Суб 29 чер, 2024 14:50
Schmit написав: vitaliiangel написав:
он предлагает две противоречивые вещи. 1. сократить финансирование Украины
2. Но если питун не остановится резко увеличить военную помощь. сократить чтобы заставить Зеленского пойти на переговоры, увеличить чтобы заставить питуна. Но если сократить, питун скажет спасибо и пойдёт на Харьков. Если увеличить Зеля скажет спасибо и пойдёт на Москву.
Мирний план Трампа простий, як двері.
Повторююсь.
Пуйлу ставиться ультиматум - йди на перемовини, бо інакше надам Україні все, що необхідно для перемоги.
Зе ставиться ультиматум - йди на перемовини, бо припиню допомагати взагалі.
Якщо пу впреться - йому капець, якщо Зе впреться - нам капець.
Найбільш імовірна майбутня лінія розмежування - по існуючій лінії фронту з деякими корекціями.
Пуйло про це скоріш за все здогадується, тому видав на публіку завищені вимоги і кидає на фронт все, щоб до приходу Трампа мати найкращі переговорні позиції.
Висновок - часу для покращення наших переговорних позицій залишилось до виборів у США.
Все вірно, хотів сам написати те саме.
Поправлю тільки що Трап спочатку йде до Зеленського
і чекає відповідь Зе.
Якщо відповідь Зе позитивна - то тоді Трамп йде до путіна, якщо негативна, то до путіна немає вже змісту йти.
І напевне вимога не просто "йди на перемовини", бо можна йти на перемовини і гнути свою лінію. Будуть напевно якісь "попередньо підготовлені приблизні умови закінчення(припинення) війни".
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Додано: Суб 29 чер, 2024 15:05
vitaliiangel написав:
если драйвер войны Китай (в чём я лично не сомневаюсь) то на увеличение поставок оружия Китай может начать поставки через сев.Корею или напрямую. Захотят ли союзники из-за Украины ссорится с Китаем?
До слова: Китай масово переозброює армію і в нього зараз мільйони гармат, танків та іншого брухту 80-х років списується.
sashaqbl написав:
Слабо вірю. Це така відмазка, хвіст розпускає перед дівками, типу я хочу, але...
Ну не вірте, Ваша справа. Люди вже 2,5 роки не можуть поїхати на заробітки, гроші давно вже закінчились. З кількох десятків потенційних солдатів мінімум 2 пішли навіть за поточних умов.
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