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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8873887488758876>
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 15:29

pesikot
Знайомі поляки менше 10 грн ціну не називають
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 15:34

  Hotab написав:pesikot
Знайомі поляки менше 10 грн ціну не називають

Мені цікаво інше, як він робіть будівельні розрахунки з такою арифметикою

Не в плані грошей, а в плані розрахунку скільки потрібно бетону, цегли чи піску
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 15:38

‼Мобілізація хлопців до 25 років: кого це може стосуватися

Є три категорії хлопців до 25 років, які можуть бути мобілізовані:

➡️ Військовозобов'язані, які не мають 25 років, але проходили військову кафедру, є офіцерами запасу і зараз не навчаються на магістратурі.

➡️ Військовозобов'язані, які раніше відслужили строкову службу (не враховуючи останню демобілізацію строковиків, яких рік не будуть мобілізовувати).

➡️ Особи, які приписувались до призовних дільниць за старим законодавством і їм встановили статус непридатних до військової служби в мирний час, або обмежено придатних у воєнний час.

«Таким особам потрібно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року. Якщо вони будуть визнані придатними, то можуть бути мобілізовані, якщо немає відстрочки», — сказала ексомбудсменка Людмила Денісова.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 15:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І про сержантів досі не надали.

???
Я должен був щось надаты?
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 16:05

А ви були на Таїті?©))

vitaliiangel
Щось скучний форум став, правда? :D

Цікаво, а ті, що звільнені по догляду за котом/кицею - мають право ЗАРАЗ полетіти, скажімо, на Таїті? :D
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 16:11

  Бетон написав:❗️Якщо ви використовуєте 2001 кВт*год взимку та маєте електричне опалення. Замість 5280 доведеться сплачувати 8644,3 грн, — ЗМІ

Все таки дорожче ніж в Польщі

Нам вже нема чого мірятись з польщею. Дивіться на ціни в латинській америці. Тим часом в нас москалі продовжують вирубати енергетику і можливо перейдуть до газової системи. Замість встановлення пво держава вибрала інший шлях, знайдуть причину - будуть шукати винуватих в обстрілах , сбу вже полює на монахів. :lol:
https://t.me/voynareal/92650?single
СБУ затримала зрадника в січні 2023го «на гарячому», під час збору координат енергооб’єктів Тернополя. У послушника вилучили телефон з фотографіями електропідстанцій та геолокаціями, а також інструкціями від кураторів з фсб.
Це значить з супутників не видно енергетичні обєкти? Геолокації там теж помінялись з часів ссср? :lol: чи в росії документацію потєряли?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 16:12

  Успіх написав:Щось скучний форум став, правда?
когда мне скучно я 5 раз говорю хотаб и сразу становится веселее
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 16:15

Ще трохи і дембель!)))

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Щось скучний форум став, правда?
когда мне скучно я 5 раз говорю хотаб и сразу становится веселее

:D Я так дивлюсь, щоб я так на П'ЯТИЙ рік війни не сміявся з закону про дембель, який ще відклали на рік! :D :D :D
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 16:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Замість встановлення пво держава вибрала інший шлях, знайдуть причину - будуть шукати винуватих в обстрілах , сбу вже полює на монахів.

Шо ж вас ті монахи так муляють? Ну посадять, ну обміняють на кількох полонених - добре ж діло.
Тим більше, шо-шо, а Почаїв - реально ще тим фсбешне гніздом був ще за януковича.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 16:18

Форум простих рішень))

Я на валютній гілці написав про "земний Рай"))
Є щось додати/прокоментувати?))
Валютний ринок в контексті ДС
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