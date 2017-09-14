Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Суб 29 чер, 2024 15:29
pesikot Знайомі поляки менше 10 грн ціну не називають
Hotab
Повідомлень: 12565
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2244 раз.
Профіль
1
2
1
Додано: Суб 29 чер, 2024 15:34
Hotab написав: pesikot
Знайомі поляки менше 10 грн ціну не називають
Мені цікаво інше, як він робіть будівельні розрахунки з такою арифметикою
Не в плані грошей, а в плані розрахунку скільки потрібно бетону, цегли чи піску
pesikot
Повідомлень: 9929
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
Профіль
2
2
Додано: Суб 29 чер, 2024 15:38
‼Мобілізація хлопців до 25 років: кого це може стосуватися
Є три категорії хлопців до 25 років, які можуть бути мобілізовані: ➡️ Військовозобов'язані, які не мають 25 років, але проходили військову кафедру, є офіцерами запасу і зараз не навчаються на магістратурі. ➡️ Військовозобов'язані, які раніше відслужили строкову службу (не враховуючи останню демобілізацію строковиків, яких рік не будуть мобілізовувати). ➡️ Особи, які приписувались до призовних дільниць за старим законодавством і їм встановили статус непридатних до військової служби в мирний час, або обмежено придатних у воєнний час. «Таким особам потрібно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року. Якщо вони будуть визнані придатними, то можуть бути мобілізовані, якщо немає відстрочки», — сказала ексомбудсменка Людмила Денісова.
vitaliiangel
Повідомлень: 23987
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2404 раз.
Подякували: 3361 раз.
Профіль
3
Додано: Суб 29 чер, 2024 15:43
detroytred написав:
І про сержантів досі не надали.
???
Я должен був щось надаты?
Прохожий
Повідомлень: 13734
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1442 раз.
Профіль
1
1
Додано: Суб 29 чер, 2024 16:05
vitaliiangel
Щось скучний форум став, правда?
Цікаво, а ті, що звільнені по догляду за котом/кицею - мають право ЗАРАЗ полетіти, скажімо, на Таїті?
Успіх
Повідомлень: 6526
З нами з: 18.03.21
Подякував: 221 раз.
Подякували: 908 раз.
Профіль
3
8
1
1
Додано: Суб 29 чер, 2024 16:11
Бетон написав:
❗️Якщо ви використовуєте 2001 кВт*год взимку та маєте електричне опалення. Замість 5280 доведеться сплачувати 8644,3 грн, — ЗМІ
ㅤ
Все таки дорожче ніж в Польщі
Нам вже нема чого мірятись з польщею. Дивіться на ціни в латинській америці. Тим часом в нас москалі продовжують вирубати енергетику і можливо перейдуть до газової системи. Замість встановлення пво держава вибрала інший шлях, знайдуть причину - будуть шукати винуватих в обстрілах , сбу вже полює на монахів.
https://t.me/voynareal/92650?single СБУ затримала зрадника в січні 2023го «на гарячому», під час збору координат енергооб’єктів Тернополя. У послушника вилучили телефон з фотографіями електропідстанцій та геолокаціями, а також інструкціями від кураторів з фсб
.
Це значить з супутників не видно енергетичні обєкти? Геолокації там теж помінялись з часів ссср?
чи в росії документацію потєряли?
Banderlog
Повідомлень: 1134
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
Профіль
Додано: Суб 29 чер, 2024 16:12
Успіх написав:
Щось скучний форум став, правда?
когда мне скучно я 5 раз говорю хотаб и сразу становится веселее
VIDEO
vitaliiangel
Повідомлень: 23987
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2404 раз.
Подякували: 3361 раз.
Профіль
3
Додано: Суб 29 чер, 2024 16:15
Успіх
Повідомлень: 6526
З нами з: 18.03.21
Подякував: 221 раз.
Подякували: 908 раз.
Профіль
3
8
1
1
Додано: Суб 29 чер, 2024 16:15
Banderlog написав:
Замість встановлення пво держава вибрала інший шлях, знайдуть причину - будуть шукати винуватих в обстрілах , сбу вже полює на монахів.
Шо ж вас ті монахи так муляють? Ну посадять, ну обміняють на кількох полонених - добре ж діло.
Тим більше, шо-шо, а Почаїв - реально ще тим фсбешне гніздом був ще за януковича.
sashaqbl
Повідомлень: 1777
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Суб 29 чер, 2024 16:18
Я на валютній гілці написав про "земний Рай"))
Є щось додати/прокоментувати?))
Валютний ринок в контексті ДС
Успіх
Повідомлень: 6526
З нами з: 18.03.21
Подякував: 221 раз.
Подякували: 908 раз.
Профіль
3
8
1
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
16
54768
1493
214405
6076
687870