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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8873887488758876
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 16:19

  Бетон написав:❗️Якщо ви використовуєте 2001 кВт*год взимку та маєте електричне опалення. Замість 5280 доведеться сплачувати 8644,3 грн, — ЗМІ

Все таки дорожче ніж в Польщі

В Польші теж електростанції кацапи знищили ? Дякуй своїм дорогим рашикам за такі ціни.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 16:41

Нема прав, нема свободи...

https://youtube.com/shorts/wcrvGhrBQ-Y? ... Pw-OQO0_yx
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