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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 29 чер, 2024 16:19
Бетон написав:
❗️Якщо ви використовуєте 2001 кВт*год взимку та маєте електричне опалення. Замість 5280 доведеться сплачувати 8644,3 грн, — ЗМІ
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Все таки дорожче ніж в Польщі
В Польші теж електростанції кацапи знищили ? Дякуй своїм дорогим рашикам за такі ціни.
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Додано: Суб 29 чер, 2024 16:41
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