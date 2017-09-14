Letusrock написав:Про перемовини будуть говорити серйозні дяді, типу Трампа. Як дядько Трамп нарішає так і буде
Проблема в тому, що він вже показав, що а) як само вирішувати проблему він не знає, або не хоче висловлювати свій план на публіку, і б) він вважає, що може змусити Путіна виконувати його рішення.
В комплекті із обіцянками "завершити війну за три дні", а також з публічними закиданнями в адрес Байдена за поразку в Афганістані, він вочевидь попаде в ситуацію, коли йому або доведеться визнати, що "закінчити війну за три дні" не вийде, і адміністрація Байдена робила все правильно, або заблокувати допомогу Україні, що може призвести до її поразки, і тоді знов доведеться визнати, що адміністрація Байдена зробила все правильно, або ж останній варіант -- звернутися до військової сили для вирішення питання, тобто розпочати третю світову війну із застосуванням ядерної зброї.
От написав ось це все, і зрозумів, що він вибере саме другий варіант, бо в такому разі, по-перше, поразки може й не статись, а по-друге, це вирішуватиметься значно пізніше, і вони із блиском вигадають ще якоїсь локшини на вуха виборцям, щоб переконати їх, що то не поразка, а перемога, і зовсім не як в Афганістані (а може й взагалі тоді вже буде інший президент).
самий цитований за порєбріком укропоблогєр нааналітив, що для Байдена перемога є козирним тузом для виграшу 2в1 і РФ на лопатки і Трампа одної лівою
_hunter написав:>>> Але мова в якому ракурсі йде? та ровно в том же, что и в прошлый раз - "абстрактная справедливость" поэтому я тут так - мысль Флаймана пояснил - и по третьему кругу то же самое - обсуждать не хочу
Точніше в даному випадку -- якщо неправильно тут, то нехай і там.
Замість претензій до посадовців, які зробили неправильно тут, претензії -- а чому неправильно і там не робите.
В принципі мені пох. Я готовий до будь-яких дурних рішень. І навіть впевнений!!!, що вони будуть. Ще й за побажаннями трудящихся.
Лише прикалує, що наївні флери, флаї Ко і овсі на дурняк бажають. Будівельник хоча б єралашиками намагається продавити, а ці тупо на дурняк хатєлками.
наївні не наївні, але младовоєнсилопєнси що вчилися за кошти пересічених защіщать родіни і потім були воєнними мірного врємєні а наразі спокійно цмудять бюджетну сісю і вішають лапшу, що ВОС не такий і ласточки не тої моделі, а в непридатних в мирний час пересічених знацця такий що саме якраз "відсвічувати в окопі в теплік" Рембою
_hunter написав:>>> Але мова в якому ракурсі йде? та ровно в том же, что и в прошлый раз - "абстрактная справедливость" поэтому я тут так - мысль Флаймана пояснил - и по третьему кругу то же самое - обсуждать не хочу
В принципі мені пох. Я готовий до будь-яких дурних рішень. Лише прикалує, що наївні флери, флаї Ко і овсі на дурняк бажають. Будівельник хоча б єралашиками намагається продавити, а ці тупо на дурняк хатєлками.
На дурняк - це коли професійний військовий отримував гроші у мирний час, а коли настала війна, то він десятий рік на фронт дійти не може. Все ховається за невіськовозобов'язаними, ще й за жінками теж.))) Ганьбище!
detroytred написав:І про сержантів досі не надали.
??? Я должен був щось надаты?
Від мене ви вимагали надати підтвердження запитання до вас Успіха і голосили, коли я замешкався з пошуком. Я знайшов. Відповідно від тоді від вас підтвердження про сержантів. Якщо не надаєте, то оте все г..., яке ви голосили за затримку підтвердження на декілька годин від мене, тепер нацепіть на себе --- ви вже тижні не знаходите підтвердження і не збираєтеся, як я бачу.
Що ж ви всі такі *кумедні*, що вам всім отак до букви треба все розтлумачувати. Очевидне. ________ Не вклався в три строки... Щоб довести му-ку, який він му-дак. Збрехав в мій бік, а про підтвердження запитує -- а що повинен? Да ще після того, як сам вимагав підтвердженнь і їх отримав.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 29 чер, 2024 17:28, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:>>> Але мова в якому ракурсі йде? та ровно в том же, что и в прошлый раз - "абстрактная справедливость" поэтому я тут так - мысль Флаймана пояснил - и по третьему кругу то же самое - обсуждать не хочу
Точніше в даному випадку -- якщо неправильно тут, то нехай і там.
Замість претензій до посадовців, які зробили неправильно тут, претензії -- а чому неправильно і там не робите.
В принципі мені пох. Я готовий до будь-яких дурних рішень. І навіть впевнений!!!, що вони будуть. Ще й за побажаннями трудящихся.
Лише прикалує, що наївні флери, флаї Ко і овсі на дурняк бажають. Будівельник хоча б єралашиками намагається продавити, а ці тупо на дурняк хатєлками.
наївні не наївні, але младовоєнсилопєнси що вчилися за кошти пересічених защіщать родіни і потім були воєнними мірного врємєні а наразі спокійно цмудять бюджетну сісю і вішають лапшу, що ВОС не такий і ласточки не тої моделі, а в непридатних в мирний час пересічених знацця такий що саме якраз "відсвічувати в окопі в теплік" Рембою
Що ти там смокчеш...
В тебе виходить чим довше після навчання служив, тим більше заборгував? Так за тебе, ледащого порахувати самому, порахували для всл -- 5 років після навчання перший обов'язковий контракт і все відпрацював. По буквах -- 5 (п ' я т ь) років і все. А після цього йде в рахунок пенсії. І за кожен рік після права на пенсію +3% додається. Але не більш, кажись 75. Чи ти гадав, що за віконцем совдеп і тобі хтось щось повинен? Да ще й безтерміново.
Ну розберись-то з елементарним, ти ж не багатобуквенний. СтароОйтішнік. Більш, ніж на теплик здатний.
Якщо ж почнеш рахувати, то я тобі нарахую, годувальнику - як ти вважаєш, що ти мені ще десь більше мільйона заборгував. По буквах: ти заборгував, а не тобі. І я це наявне можу показати, на відміну від твого голослів'я.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 29 чер, 2024 17:54, всього редагувалось 1 раз.
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9432 про англійську мову, що визначає її мовою міжнародного спілкування. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Законопроєкт офіційно закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Він також визначає посади, кандидати на які мусять обовʼязково знати англійську мову.
Зокрема обов’язковим володіння англійською мовою є для: державні службовці категорії «А», «Б» і «В»; голів місцевих державних адміністрацій; військовослужбовців офіцерського складу; поліцейські середнього та вищого складу правоохоронних органів; прокурорів; податківців; митників; керівників та викладачів закладів вищої освіти й наукових установ; очільників закладів охорони здоров’я.
державним службовцям, які володіють англійською мовою, передбачена надбавка у розмірі 10% до їх окладу.
Зараз можна буде у Мінздохі запитать англійською? Всі військовослужбовці офіцерського складу готові до таких нововведень?
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9432 про англійську мову, що визначає її мовою міжнародного спілкування. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Законопроєкт офіційно закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Він також визначає посади, кандидати на які мусять обовʼязково знати англійську мову.
Зокрема обов’язковим володіння англійською мовою є для: державні службовці категорії «А», «Б» і «В»; голів місцевих державних адміністрацій; військовослужбовців офіцерського складу; поліцейські середнього та вищого складу правоохоронних органів; прокурорів; податківців; митників; керівників та викладачів закладів вищої освіти й наукових установ; очільників закладів охорони здоров’я.
державним службовцям, які володіють англійською мовою, передбачена надбавка у розмірі 10% до їх окладу.
Зараз можна буде у Мінздохі запитать англійською? Всі військовослужбовці офіцерського складу готові до таких нововведень?
M-Audio написав:Проблема в тому, що він вже показав, що а) як само вирішувати проблему він не знає, або не хоче висловлювати свій план на публіку, і б) він вважає, що може змусити Путіна виконувати його рішення.
он предлагает две противоречивые вещи. 1. сократить финансирование Украины 2. Но если питун не остановится резко увеличить военную помощь. сократить чтобы заставить Зеленского пойти на переговоры, увеличить чтобы заставить питуна. Но если сократить, питун скажет спасибо и пойдёт на Харьков. Если увеличить Зеля скажет спасибо и пойдёт на Москву.
Мирний план Трампа простий, як двері. Повторююсь. Пуйлу ставиться ультиматум - йди на перемовини, бо інакше надам Україні все, що необхідно для перемоги. Зе ставиться ультиматум - йди на перемовини, бо припиню допомагати взагалі. Якщо пу впреться - йому капець, якщо Зе впреться - нам капець. Найбільш імовірна майбутня лінія розмежування - по існуючій лінії фронту з деякими корекціями. Пуйло про це скоріш за все здогадується, тому видав на публіку завищені вимоги і кидає на фронт все, щоб до приходу Трампа мати найкращі переговорні позиції.
Висновок - часу для покращення наших переговорних позицій залишилось до виборів у США.
Вимагай все - отримає по максимуму (с) (тм) ніби Наполеон, не наш
Бетон написав:❗️Якщо ви використовуєте 2001 кВт*год взимку та маєте електричне опалення. Замість 5280 доведеться сплачувати 8644,3 грн, — ЗМІ ㅤ Все таки дорожче ніж в Польщі
А яка «все-таки» вартість кіловата для населення Польщі?
Ціна залежить від к-ті:
ціни на електроенергію для індивідуальних споживачів, знову будуть заморожені до кінця червня 2024 року. Отже, у першому півріччі вартість електроенергії становитиме 412 злотих за 1 МВт-год (0,41 злотих за 1 кВт-год). Вищезгаданий тариф буде застосовуватися, коли споживання електроенергії не перевищуватиме: 1500 кВт-год для домогосподарств; 1800 кВт-год для осіб з інвалідністю; 2000 кВт-год для фермерів та сімей з Карткою багатодітної сім'ї. Після перевищення цих лімітів тариф становитиме вже 693 злотих за МВт-год/(0,69 злотих за кВт-год). https://www.sestry.eu/statti/cina-elekt ... v-polshchi
нічого собі, "соціальних" 1500квт год, це так Таурон збанкрутіє швидше чим ДТЕК