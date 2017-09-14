Letusrock написав: Про перемовини будуть говорити серйозні дяді, типу Трампа. Як дядько Трамп нарішає так і буде Про перемовини будуть говорити серйозні дяді, типу Трампа. Як дядько Трамп нарішає так і буде

Проблема в тому, що він вже показав, що а) як само вирішувати проблему він не знає, або не хоче висловлювати свій план на публіку, і б) він вважає, що може змусити Путіна виконувати його рішення.В комплекті із обіцянками "завершити війну за три дні", а також з публічними закиданнями в адрес Байдена за поразку в Афганістані, він вочевидь попаде в ситуацію, коли йому або доведеться визнати, що "закінчити війну за три дні" не вийде, і адміністрація Байдена робила все правильно, або заблокувати допомогу Україні, що може призвести до її поразки, і тоді знов доведеться визнати, що адміністрація Байдена зробила все правильно, або ж останній варіант -- звернутися до військової сили для вирішення питання, тобто розпочати третю світову війну із застосуванням ядерної зброї.От написав ось це все, і зрозумів, що він вибере саме другий варіант, бо в такому разі, по-перше, поразки може й не статись, а по-друге, це вирішуватиметься значно пізніше, і вони із блиском вигадають ще якоїсь локшини на вуха виборцям, щоб переконати їх, що то не поразка, а перемога, і зовсім не як в Афганістані (а може й взагалі тоді вже буде інший президент).