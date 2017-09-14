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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8874887588768877
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 18:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Зараз це виглядає нереально, але три роки тому і повномасштабне вторгнення виглядало нереальним. Про це говорили тільки міські божевільні

Ага, Соскін, однозначно такий, ага-ага.
Або інші розумні люди, але хто їх слухає, це ж "божевільні"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 18:14

  fox767676 написав:
  sashaqbl написав:По квартирам. Спитайте жителів Маріуполя

Вартість моїх київських квартир я заробляю за 2-3 роки
було б нормльно відпускати людей за кеш на всі 4 сторони, на який можна було б придбати дрон класу шахед, чи ракету, що б нанесло уражень ворогу більше ніж 45-60 річний бусіифікований

страдати мають усі за вибір успішних успіхів, по принципу здохла корова, то й в сусідів має бути справедливо з коровою, всі так всі, але не вищого сорту, для них інші кони, як у середновіччі аристократичні суди, а не для смєрдов
flyman
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Повідомлень: 35515
З нами з: 09.03.14
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3
  #<1 ... 8874887588768877
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