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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 29 чер, 2024 18:11
sashaqbl написав:
Зараз це виглядає нереально, але три роки тому і повномасштабне вторгнення виглядало нереальним. Про це говорили тільки міські божевільні
Ага, Соскін, однозначно такий, ага-ага.
Або інші розумні люди, але хто їх слухає, це ж "божевільні"
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Додано: Суб 29 чер, 2024 18:14
fox767676 написав: sashaqbl написав:
По квартирам. Спитайте жителів Маріуполя
Вартість моїх київських квартир я заробляю за 2-3 роки
було б нормльно відпускати людей за кеш на всі 4 сторони, на який можна було б придбати дрон класу шахед, чи ракету, що б нанесло уражень ворогу більше ніж 45-60 річний бусіифікований
страдати мають усі за вибір успішних успіхів, по принципу здохла корова, то й в сусідів має бути справедливо з коровою, всі так всі, але не вищого сорту, для них інші кони, як у середновіччі аристократичні суди, а не для смєрдов
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