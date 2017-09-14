Додано: Суб 29 чер, 2024 19:10

Коли таке читаєш стає зрозуміло чому кацапи стріляються щоб не потрапити в полон вони думають буде таке ж відношенняЯк катують і вбивають українських полонених — історії з одного російського СІЗО.Коли ми 25 січня приїхали в Київ на впізнання тіла, я була шокована тим, що побачила. Це була дуже страшна картина. Особливо вразило, наскільки худе тіло привезли. Патологоанатом сказав, що в ньому не було й п’ятдесяти кілограмів.Саша був високого зросту — 180 см. До полону важив 110 кг, був фізично здоровий. Те, що від нього залишилося, — лише кістки та шкіра. Голова була вся синя, ніс на бік, вказівні пальці без нігтів. Чи вони висмикнуті, чи відбиті, я не знаю. Сліди катування по всьому тілу.Його співкамерники пізніше розповіли мені, як над ними знущалися. Щодня били. Били або в камері, або виводили назовні. Били дуже жорстоко, особливо мого чоловіка. За те, що він був високого зросту, статний, за те, що був із Західної України й не хотів розмовляти російською.Тоді Віталій уже хворів на туберкульоз, був дуже худий, із переламаним носом. Але розмовляв, хвилювався, що там із нами. Загалом я помітила: ті, хто звільняється з полону, не дуже багато хочуть розповідати про всі ці катування.Сильно били. Якщо людина падала, непритомніла, вони їй до вуха шокер приставляли, щоб прийшла в себе. І продовжували знову. Як після такого не захворіти? А ще хлопці розповідали, що в камеру могли спеціально підселяти хвору на туберкульоз людину, щоб заразити інших.Били також на допитах. От я простий прикордонник, не штурмовик, не морпіх, не кулеметник. І то я на цих допитах втратив половину своїх зубів. А що творили на допитах із кулеметниками чи снайперами, страшно уявити.Нам час від часу влаштовували ротацію з інших камер. Так от хлопці, яких перевели, розповідали, що з ними в камері був морпіх-штурмовик, ще й на посаді снайпера. Його били замотаним в армійський рушник замком, били по чому завгодно. Над нашою камерою вгорі була камера зеків, які служили в СІЗО. Вони дуже голосно вмикали музику, а будівля, у якій проводяться допити, був приблизно за 70 метрів від нашого корпусу. Так от цього хлопчину били так, що він перекрикував навіть колонки.ПРЕДСТАВНИК ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА СПОЧАТКУ ЗАПИТУВАВ, ЧИ ХОЧЕМО МИ ОТРИМАТИ ГРОМАДЯНСТВО РФ