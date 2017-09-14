RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8875887688778878>
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 18:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Зараз це виглядає нереально, але три роки тому і повномасштабне вторгнення виглядало нереальним. Про це говорили тільки міські божевільні

Ага, Соскін, однозначно такий, ага-ага.
Або інші розумні люди, але хто їх слухає, це ж "божевільні"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35516
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2778 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 18:14

  fox767676 написав:
  sashaqbl написав:По квартирам. Спитайте жителів Маріуполя

Вартість моїх київських квартир я заробляю за 2-3 роки
було б нормльно відпускати людей за кеш на всі 4 сторони, на який можна було б придбати дрон класу шахед, чи ракету, що б нанесло уражень ворогу більше ніж 45-60 річний бусіифікований

страдати мають усі за вибір успішних успіхів, по принципу здохла корова, то й в сусідів має бути справедливо з коровою, всі так всі, але не вищого сорту, для них інші кони, як у середновіччі аристократичні суди, а не для смєрдов
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35516
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2778 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 18:25

  Успіх написав:https://youtube.com/shorts/wcrvGhrBQ-Y?si=_LBWLSPw-OQO0_yx

ти ж тут з трусів вискакував, президент буде огого, от маєш кому васалити, так що чия корова мукала а чи я б засунула язика
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35516
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2778 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 18:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сили Оборони відкинули росіян у Серебрянському лісництві, — DeepState

Дану операцію було здійснено бійцями 12 БрСП «Азов».

Красавы.
Племянник там ездит заряжает
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2843
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 18:32

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  sashaqbl написав:По квартирам. Спитайте жителів Маріуполя

Вартість моїх київських квартир я заробляю за 2-3 роки
було б нормльно відпускати людей за кеш на всі 4 сторони, на який можна було б придбати дрон класу шахед, чи ракету, що б нанесло уражень ворогу більше ніж 45-60 річний бусіифікований

страдати мають усі за вибір успішних успіхів, по принципу здохла корова, то й в сусідів має бути справедливо з коровою, всі так всі, але не вищого сорту, для них інші кони, як у середновіччі аристократичні суди, а не для смєрдов

Реалії інші.
При реалізації.
При реалізації *якщо всі, то всі* все зведеться до *хто сильніший, той і правий, і нахиляє*.

То ж тоді не обурюйся, коли тебе, слабенького незнаючого гречкосія, будуть нахиляти всі, кому не лінь...
І відсвічування в теплику тобі гарантовано. Але до цього ще й вижмуть по повній.

А зараз в тебе є шанс, що нормальний командир навпаки -- слабшого буде огороджувати від сильніших; берегти.
Або хоча б рівномірно розподіляти навантаження. Між усіма.
Кулемет важкий кому дають? Здоровішому.
А як *всі, то всі*, то чахлик буде його тягнути по черзі, бо пофіг, що він слабший. Як всі, то всі.

Чи ти гадаєш, що отут буде *як всі, то всі*, а отам ні?
detroytred
 
Повідомлень: 29236
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 18:45

  Успіх написав:https://youtube.com/shorts/wcrvGhrBQ-Y?si=_LBWLSPw-OQO0_yx

Я не против того чтоб к тебе в батарею направили вертолётного пенсионера, и ты, забыв о его правах и званиях(до пенсии и хартумских побегов) сломал ему о рёбра пару черенков лопат и заставил вместо себя окапывать не только 152ю гаубицу, но и лаптёжника, что её тягает, и можно и всю батарею
А потом мы наградим его грамотой и медалью "За труд во имя победы".
Когда нибудь :mrgreen:
барабашов
 
Повідомлень: 4173
З нами з: 16.06.15
Подякував: 276 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 18:53

detroytred
Не вмієте ви халамиднику помийному зеленому насипати)))
Вчиш вчиш.. одні двійки))
Hotab
 
Повідомлень: 12568
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 19:08

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:Замість встановлення пво держава вибрала інший шлях, знайдуть причину - будуть шукати винуватих в обстрілах , сбу вже полює на монахів.

Шо ж вас ті монахи так муляють? Ну посадять, ну обміняють на кількох полонених - добре ж діло.
Тим більше, шо-шо, а Почаїв - реально ще тим фсбешне гніздом був ще за януковича.

Закарпаття, Буковина - там смокчуть у гундяївцїв взахльоб щирі українці.
d44
 
Повідомлень: 376
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 19:10

  pesikot написав:
  Hotab написав:pesikot
Знайомі поляки менше 10 грн ціну не називають

Мені цікаво інше, як він робіть будівельні розрахунки з такою арифметикою

Не в плані грошей, а в плані розрахунку скільки потрібно бетону, цегли чи піску

А мені цікаво чи хтось баче різницю між дохідом родини 5-6тис.злотих и ціною ЄЄ у 1злт та дохідом родини у 25000грн у найкращому варіанті десь у місті де вже немає ЦО від розбитої котельні і потрібно буде витрачати до 5-6тис.грн місяць лише на електрику по жорсткому графіку(с ККД приблизно 60% навіть якщо є Екофлоу за 2штуки баксів вдома) і при цінах на харчі вище ніж у пшеків.
У Чернигові буде усе гаразд із енергопостачанням та опаленням на жовтень?
барабашов
 
Повідомлень: 4173
З нами з: 16.06.15
Подякував: 276 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 19:10

Коли таке читаєш стає зрозуміло чому кацапи стріляються щоб не потрапити в полон вони думають буде таке ж відношення

Як катують і вбивають українських полонених — історії з одного російського СІЗО.
Коли ми 25 січня приїхали в Київ на впізнання тіла, я була шокована тим, що побачила. Це була дуже страшна картина. Особливо вразило, наскільки худе тіло привезли. Патологоанатом сказав, що в ньому не було й п’ятдесяти кілограмів.

Саша був високого зросту — 180 см. До полону важив 110 кг, був фізично здоровий. Те, що від нього залишилося, — лише кістки та шкіра. Голова була вся синя, ніс на бік, вказівні пальці без нігтів. Чи вони висмикнуті, чи відбиті, я не знаю. Сліди катування по всьому тілу.

Його співкамерники пізніше розповіли мені, як над ними знущалися. Щодня били. Били або в камері, або виводили назовні. Били дуже жорстоко, особливо мого чоловіка. За те, що він був високого зросту, статний, за те, що був із Західної України й не хотів розмовляти російською.

Тоді Віталій уже хворів на туберкульоз, був дуже худий, із переламаним носом. Але розмовляв, хвилювався, що там із нами. Загалом я помітила: ті, хто звільняється з полону, не дуже багато хочуть розповідати про всі ці катування.
Сильно били. Якщо людина падала, непритомніла, вони їй до вуха шокер приставляли, щоб прийшла в себе. І продовжували знову. Як після такого не захворіти? А ще хлопці розповідали, що в камеру могли спеціально підселяти хвору на туберкульоз людину, щоб заразити інших.
Били також на допитах. От я простий прикордонник, не штурмовик, не морпіх, не кулеметник. І то я на цих допитах втратив половину своїх зубів. А що творили на допитах із кулеметниками чи снайперами, страшно уявити.

Нам час від часу влаштовували ротацію з інших камер. Так от хлопці, яких перевели, розповідали, що з ними в камері був морпіх-штурмовик, ще й на посаді снайпера. Його били замотаним в армійський рушник замком, били по чому завгодно. Над нашою камерою вгорі була камера зеків, які служили в СІЗО. Вони дуже голосно вмикали музику, а будівля, у якій проводяться допити, був приблизно за 70 метрів від нашого корпусу. Так от цього хлопчину били так, що він перекрикував навіть колонки.
ПРЕДСТАВНИК ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА СПОЧАТКУ ЗАПИТУВАВ, ЧИ ХОЧЕМО МИ ОТРИМАТИ ГРОМАДЯНСТВО РФ
https://texty.org.ua/articles/112776/ko ... ske-sizo2/
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12118
З нами з: 18.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8875887688778878>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон, candle645 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 54883
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 214493
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 688068
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6502)
29.06.2024 19:35
Акордбанк (1928)
29.06.2024 19:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.