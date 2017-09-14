Ага, Соскін, однозначно такий, ага-ага.
Або інші розумні люди, але хто їх слухає, це ж "божевільні"
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Додано: Суб 29 чер, 2024 18:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 29 чер, 2024 18:14
страдати мають усі за вибір успішних успіхів, по принципу здохла корова, то й в сусідів має бути справедливо з коровою, всі так всі, але не вищого сорту, для них інші кони, як у середновіччі аристократичні суди, а не для смєрдов
Додано: Суб 29 чер, 2024 18:25
Додано: Суб 29 чер, 2024 18:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Сили Оборони відкинули росіян у Серебрянському лісництві, — DeepState
Дану операцію було здійснено бійцями 12 БрСП «Азов».
Красавы.
Племянник там ездит заряжает
Додано: Суб 29 чер, 2024 18:32
Реалії інші.
При реалізації.
При реалізації *якщо всі, то всі* все зведеться до *хто сильніший, той і правий, і нахиляє*.
То ж тоді не обурюйся, коли тебе, слабенького незнаючого гречкосія, будуть нахиляти всі, кому не лінь...
І відсвічування в теплику тобі гарантовано. Але до цього ще й вижмуть по повній.
А зараз в тебе є шанс, що нормальний командир навпаки -- слабшого буде огороджувати від сильніших; берегти.
Або хоча б рівномірно розподіляти навантаження. Між усіма.
Кулемет важкий кому дають? Здоровішому.
А як *всі, то всі*, то чахлик буде його тягнути по черзі, бо пофіг, що він слабший. Як всі, то всі.
Чи ти гадаєш, що отут буде *як всі, то всі*, а отам ні?
Додано: Суб 29 чер, 2024 18:45
Я не против того чтоб к тебе в батарею направили вертолётного пенсионера, и ты, забыв о его правах и званиях(до пенсии и хартумских побегов) сломал ему о рёбра пару черенков лопат и заставил вместо себя окапывать не только 152ю гаубицу, но и лаптёжника, что её тягает, и можно и всю батарею
А потом мы наградим его грамотой и медалью "За труд во имя победы".
Когда нибудь
Додано: Суб 29 чер, 2024 18:53
detroytred
Не вмієте ви халамиднику помийному зеленому насипати)))
Вчиш вчиш.. одні двійки))
Додано: Суб 29 чер, 2024 19:08
Закарпаття, Буковина - там смокчуть у гундяївцїв взахльоб щирі українці.
Додано: Суб 29 чер, 2024 19:10
А мені цікаво чи хтось баче різницю між дохідом родини 5-6тис.злотих и ціною ЄЄ у 1злт та дохідом родини у 25000грн у найкращому варіанті десь у місті де вже немає ЦО від розбитої котельні і потрібно буде витрачати до 5-6тис.грн місяць лише на електрику по жорсткому графіку(с ККД приблизно 60% навіть якщо є Екофлоу за 2штуки баксів вдома) і при цінах на харчі вище ніж у пшеків.
У Чернигові буде усе гаразд із енергопостачанням та опаленням на жовтень?
Додано: Суб 29 чер, 2024 19:10
Коли таке читаєш стає зрозуміло чому кацапи стріляються щоб не потрапити в полон вони думають буде таке ж відношення
Як катують і вбивають українських полонених — історії з одного російського СІЗО.
Коли ми 25 січня приїхали в Київ на впізнання тіла, я була шокована тим, що побачила. Це була дуже страшна картина. Особливо вразило, наскільки худе тіло привезли. Патологоанатом сказав, що в ньому не було й п’ятдесяти кілограмів.
Саша був високого зросту — 180 см. До полону важив 110 кг, був фізично здоровий. Те, що від нього залишилося, — лише кістки та шкіра. Голова була вся синя, ніс на бік, вказівні пальці без нігтів. Чи вони висмикнуті, чи відбиті, я не знаю. Сліди катування по всьому тілу.
Його співкамерники пізніше розповіли мені, як над ними знущалися. Щодня били. Били або в камері, або виводили назовні. Били дуже жорстоко, особливо мого чоловіка. За те, що він був високого зросту, статний, за те, що був із Західної України й не хотів розмовляти російською.
Тоді Віталій уже хворів на туберкульоз, був дуже худий, із переламаним носом. Але розмовляв, хвилювався, що там із нами. Загалом я помітила: ті, хто звільняється з полону, не дуже багато хочуть розповідати про всі ці катування.
Сильно били. Якщо людина падала, непритомніла, вони їй до вуха шокер приставляли, щоб прийшла в себе. І продовжували знову. Як після такого не захворіти? А ще хлопці розповідали, що в камеру могли спеціально підселяти хвору на туберкульоз людину, щоб заразити інших.
Били також на допитах. От я простий прикордонник, не штурмовик, не морпіх, не кулеметник. І то я на цих допитах втратив половину своїх зубів. А що творили на допитах із кулеметниками чи снайперами, страшно уявити.
Нам час від часу влаштовували ротацію з інших камер. Так от хлопці, яких перевели, розповідали, що з ними в камері був морпіх-штурмовик, ще й на посаді снайпера. Його били замотаним в армійський рушник замком, били по чому завгодно. Над нашою камерою вгорі була камера зеків, які служили в СІЗО. Вони дуже голосно вмикали музику, а будівля, у якій проводяться допити, був приблизно за 70 метрів від нашого корпусу. Так от цього хлопчину били так, що він перекрикував навіть колонки.
ПРЕДСТАВНИК ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА СПОЧАТКУ ЗАПИТУВАВ, ЧИ ХОЧЕМО МИ ОТРИМАТИ ГРОМАДЯНСТВО РФ
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