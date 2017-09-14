Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 29 чер, 2024 19:15
Візуально підтверджені втрати авіації РФ та України, а також інформація про загибель пілотів під час виконання бойових завдань з 24.02.22 - OSINT-аналітик Marcin Rogowski
❗️Втрати ВПС РФ: 283 Знищені літаки х115 (х11Су-24, х30 Су-25, х3 Су-27, х11 Су-30, х27 Су-34, х8 Су-35, х7 МіГ-31, х1 Ан-26, х1 Іл-22, х8 Іл -76, Х2 А-50, Х2 Ту-22, Х2 невідомих). Пошкоджені літаки х22 (х3 Су-24, х1 Су-25, х2 Су-27, х1 Су-30, х7 Су-34, х1 Су-57, х1 Ту-22, х1 Ту-95, х1 Ан-72, х1 Іл-22, х1 Іл-76, х1 А-50, х1 Бе-200). Знищені гелікоптери х125 (х38 Мі-8, х17 Мі-24, х7 Мі-28, х1 Мі-26, х2 Ка-29, х54 Ка-52, х6 невідомих) Пошкоджені гелікоптери х21 (х8 Мі-8, х2 Мі-24, х2 Мі-28, х1 Ка-32, х8 Ка-52) ❗️Втрати ВПС України: 157 Знищені літаки х103 (х34 МіГ-29, х17 Су-24, х20 Су-25, х15 Су-27, х9 L-39, х2 Ан-26, х1 Іл-76, х5 невідомих) Пошкоджені літаки х7 (х5 МіГ-29, х2 Су-27). Пошкоджені гелікоптери х47 (х2 Мі-2, х30 Мі-8, х1 Мі-14, х4 Мі-17, х9 Мі-24, х1 EC225) По уничтоженным почти 1:1 115:103
Бетон
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Додано: Суб 29 чер, 2024 19:29
Бетон
По уничтоженным почти 1:1 115:103
Это что-то такое 103?
Так а свет в Польше по чем?
Hotab
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Додано: Суб 29 чер, 2024 19:35
Бетон написав:
Сили Оборони відкинули росіян у Серебрянському лісництві, — DeepState
Дану операцію було здійснено бійцями 12 БрСП «Азов».
Красавы.
Племянник там ездит заряжает
На днях привезли сусіда(жив поряд моїх батьків) з того лісництва, був кулеметником...
Племінник які села проїзджає?
Зарічне, Торське, Ямпіль?
Інші?
Завтра їду я на декілька діб... - гляну, що там змінилось за 1,5міс.
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Додано: Суб 29 чер, 2024 19:37
барабашов написав: pesikot написав: Hotab написав: pesikot
Знайомі поляки менше 10 грн ціну не називають
Мені цікаво інше, як він робіть будівельні розрахунки з такою арифметикою
Не в плані грошей, а в плані розрахунку скільки потрібно бетону, цегли чи піску
А мені цікаво чи хтось баче різницю між дохідом родини 5-6тис.злотих и ціною ЄЄ у 1злт та дохідом родини у 25000грн у найкращому варіанті десь у місті де вже немає ЦО від розбитої котельні і потрібно буде витрачати до 5-6тис.грн місяць лише на електрику по жорсткому графіку(с ККД приблизно 60% навіть якщо є Екофлоу за 2штуки баксів вдома) і при цінах на харчі вище ніж у пшеків.
У Чернигові буде усе гаразд із енергопостачанням та опаленням на жовтень?
Можешь привести такие расчёты
Я вижу, что был наброс от Бетона. Который не удался
Вижу наброс от тебя
Вопрос прежний, с учётом что ты на бензус тратишь примерно такие же озвученные суммы, то к чему этот плачь Ярославны ?
Жаба давит платить за коммуналку ?
pesikot
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Додано: Суб 29 чер, 2024 19:42
pesikot Не чіпай озерського бізнесмена. У нього дорого сімʼя в Мюнхені живе.
Hotab
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Додано: Суб 29 чер, 2024 19:48
Hotab написав: Бетон
По уничтоженным почти 1:1 115:103
Это что-то такое 103?
Так а свет в Польше по чем?
У меня в моей платёжке в моей квартире 0.396 злотых
Я уже дважды грузил свою квитанцию.
https://ibb.co/2YqFk4L
Я так понимаю во всём цивилизованном мире, десятки компаний борятся за потребителей.
У нас, монополия ахметэнерго
Бетон
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