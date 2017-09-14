Hotab написав:pesikot Знайомі поляки менше 10 грн ціну не називають
Мені цікаво інше, як він робіть будівельні розрахунки з такою арифметикою
Не в плані грошей, а в плані розрахунку скільки потрібно бетону, цегли чи піску
А мені цікаво чи хтось баче різницю між дохідом родини 5-6тис.злотих и ціною ЄЄ у 1злт та дохідом родини у 25000грн у найкращому варіанті десь у місті де вже немає ЦО від розбитої котельні і потрібно буде витрачати до 5-6тис.грн місяць лише на електрику по жорсткому графіку(с ККД приблизно 60% навіть якщо є Екофлоу за 2штуки баксів вдома) і при цінах на харчі вище ніж у пшеків. У Чернигові буде усе гаразд із енергопостачанням та опаленням на жовтень?
Можешь привести такие расчёты
Я вижу, что был наброс от Бетона. Который не удался Вижу наброс от тебя
Вопрос прежний, с учётом что ты на бензус тратишь примерно такие же озвученные суммы, то к чему этот плачь Ярославны ?
detroytred написав:є шанс, що нормальний командир навпаки -- слабшого буде огороджувати від сильніших; берегти. Або хоча б рівномірно розподіляти навантаження. Між усіма.
До речі! Я от нещодавно тільки розказував, як невставаючи і не відводячи очей від телефону, відповів зампотєху "ха-ха, дуже смішно")) на його вигук: "рівняйсь! Строяццца!!" Так от - буквально вчора, біля мене комбат, замполіт і зампотєх розмовляють... і тут якусь задачу комбат хоче нарізати зампотєху(а його переважно і так зайо пують/нарізають задокуя задач) і зампотєх такий нервово жартує: "та в мене ще Х є вільний, давайте ще до нього привяжемо граблі, буду ще й одночасно загрібати...")) А я збоку чуючи цей жарт, не втримуюсь і продовжую цей жарт/анекдот далі, вигукуючи: "Та фару йому ще на чоло приліпіть, фару!!!"))))))) Всі зареготали, а зампотєх злосно до мене: "зараз я тобі вчіплю фару на чоло! Зараз я тобі наріжу задач!"
До чого я веду? Та бо от він, наче був образився, але! Але вже сьогодні - я сиджу на вулиці, а зампотєх йде повз мене і заходить до хати до комбата, через 5хв виходить з горнятком соку, сідає біля мене і каже: "краще я тут з тобою посиджу, ніж там з комбатом" Тож ми посиділи, побалакали... про його сина, про дружину...
Тож, добра людина - вона і в Африці - ЛЮДИНА!
п.с. А пізніше, він приносить якийсь шиврон, показує комбату... Комбат каже йому: "десь причепи собі..." Зампотєх: "та куди я його вчіплю?"(має вже декілька причеплених шивронів) А я збоку знову не витримую і кажу: "на чоло, Миколо(ім'я змінено), на чоло!" Всі сміємось)))