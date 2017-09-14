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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 887688778878887988808881>
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Візуально підтверджені втрати авіації РФ та України, а також інформація про загибель пілотів під час виконання бойових завдань з 24.02.22 - OSINT-аналітик Marcin Rogowski

❗️Втрати ВПС РФ: 283

Знищені літаки х115 (х11Су-24, х30 Су-25, х3 Су-27, х11 Су-30, х27 Су-34, х8 Су-35, х7 МіГ-31, х1 Ан-26, х1 Іл-22, х8 Іл -76, Х2 А-50, Х2 Ту-22, Х2 невідомих).

Пошкоджені літаки х22 (х3 Су-24, х1 Су-25, х2 Су-27, х1 Су-30, х7 Су-34, х1 Су-57, х1 Ту-22, х1 Ту-95, х1 Ан-72, х1 Іл-22, х1 Іл-76, х1 А-50, х1 Бе-200).

Знищені гелікоптери х125 (х38 Мі-8, х17 Мі-24, х7 Мі-28, х1 Мі-26, х2 Ка-29, х54 Ка-52, х6 невідомих)

Пошкоджені гелікоптери х21 (х8 Мі-8, х2 Мі-24, х2 Мі-28, х1 Ка-32, х8 Ка-52)

❗️Втрати ВПС України: 157

Знищені літаки х103 (х34 МіГ-29, х17 Су-24, х20 Су-25, х15 Су-27, х9 L-39, х2 Ан-26, х1 Іл-76, х5 невідомих)

Пошкоджені літаки х7 (х5 МіГ-29, х2 Су-27).

Пошкоджені гелікоптери х47 (х2 Мі-2, х30 Мі-8, х1 Мі-14, х4 Мі-17, х9 Мі-24, х1 EC225)


По уничтоженным почти 1:1 115:103
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 19:29

Бетон

По уничтоженным почти 1:1 115:103


Это что-то такое 103?
Так а свет в Польше по чем?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 19:35

Герої не вмирають ©

  Бетон написав:Сили Оборони відкинули росіян у Серебрянському лісництві, — DeepState

Дану операцію було здійснено бійцями 12 БрСП «Азов».

Красавы.
Племянник там ездит заряжает

На днях привезли сусіда(жив поряд моїх батьків) з того лісництва, був кулеметником... :(

Племінник які села проїзджає?
Зарічне, Торське, Ямпіль?
Інші?

Завтра їду я на декілька діб... - гляну, що там змінилось за 1,5міс.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 19:37

  барабашов написав:
  pesikot написав:
  Hotab написав:pesikot
Знайомі поляки менше 10 грн ціну не називають

Мені цікаво інше, як він робіть будівельні розрахунки з такою арифметикою

Не в плані грошей, а в плані розрахунку скільки потрібно бетону, цегли чи піску

А мені цікаво чи хтось баче різницю між дохідом родини 5-6тис.злотих и ціною ЄЄ у 1злт та дохідом родини у 25000грн у найкращому варіанті десь у місті де вже немає ЦО від розбитої котельні і потрібно буде витрачати до 5-6тис.грн місяць лише на електрику по жорсткому графіку(с ККД приблизно 60% навіть якщо є Екофлоу за 2штуки баксів вдома) і при цінах на харчі вище ніж у пшеків.
У Чернигові буде усе гаразд із енергопостачанням та опаленням на жовтень?

Можешь привести такие расчёты

Я вижу, что был наброс от Бетона. Который не удался
Вижу наброс от тебя

Вопрос прежний, с учётом что ты на бензус тратишь примерно такие же озвученные суммы, то к чему этот плачь Ярославны ?

Жаба давит платить за коммуналку ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 19:42

pesikot
Не чіпай озерського бізнесмена. У нього дорого сімʼя в Мюнхені живе.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 19:48

  Hotab написав:Бетон

По уничтоженным почти 1:1 115:103


Это что-то такое 103?
Так а свет в Польше по чем?

У меня в моей платёжке в моей квартире 0.396 злотых
Я уже дважды грузил свою квитанцию.
https://ibb.co/2YqFk4L

Я так понимаю во всём цивилизованном мире, десятки компаний борятся за потребителей.
У нас, монополия ахметэнерго
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 20:05

Бетон по производству была
Теперь же треть, а зимой и половину надо где то искать, гудок строить новое да за свои - щас!
По доставке рыжий конечно сделает всех
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 20:06

  Hotab написав:pesikot
Не чіпай озерського бізнесмена. У нього дорого сімʼя в Мюнхені живе.

Тоді так, кожна копійка важлива
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 20:08

  pesikot написав:
  Hotab написав:pesikot
Не чіпай озерського бізнесмена. У нього дорого сімʼя в Мюнхені живе.

Тоді так, кожна копійка важлива

А вам?
Вас хоть раз сжигали в сезон да когда кредитов море?
Или вы тоже можете керосин и цветдрагмет тырить и азерам на вес продавать(тантал, серебро....)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 20:10

Неймовірно, але факт!©))

  detroytred написав:є шанс, що нормальний командир навпаки -- слабшого буде огороджувати від сильніших; берегти.
Або хоча б рівномірно розподіляти навантаження. Між усіма.
До речі!
Я от нещодавно тільки розказував, як невставаючи і не відводячи очей від телефону, відповів зампотєху "ха-ха, дуже смішно")) на його вигук: "рівняйсь! Строяццца!!" :)
Так от - буквально вчора, біля мене комбат, замполіт і зампотєх розмовляють... і тут якусь задачу комбат хоче нарізати зампотєху(а його переважно і так зайо пують/нарізають задокуя задач) і зампотєх такий нервово жартує: "та в мене ще Х є вільний, давайте ще до нього привяжемо граблі, буду ще й одночасно загрібати..."))
А я збоку чуючи цей жарт, не втримуюсь і продовжую цей жарт/анекдот далі, вигукуючи: "Та фару йому ще на чоло приліпіть, фару!!!")))))))
Всі зареготали, а зампотєх злосно до мене: "зараз я тобі вчіплю фару на чоло! Зараз я тобі наріжу задач!"

До чого я веду?
Та бо от він, наче був образився, але!
Але вже сьогодні - я сиджу на вулиці, а зампотєх йде повз мене і заходить до хати до комбата, через 5хв виходить з горнятком соку, сідає біля мене і каже: "краще я тут з тобою посиджу, ніж там з комбатом" :shock:
Тож ми посиділи, побалакали... про його сина, про дружину...

Тож, добра людина - вона і в Африці - ЛЮДИНА!

п.с.
А пізніше, він приносить якийсь шиврон, показує комбату...
Комбат каже йому: "десь причепи собі..."
Зампотєх: "та куди я його вчіплю?"(має вже декілька причеплених шивронів)
А я збоку знову не витримую і кажу: "на чоло, Миколо(ім'я змінено), на чоло!" :lol: :lol: :lol:
Всі сміємось)))
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