Додано: Суб 29 чер, 2024 20:10

detroytred написав: є шанс, що нормальний командир навпаки -- слабшого буде огороджувати від сильніших; берегти.

Або хоча б рівномірно розподіляти навантаження. Між усіма. є шанс, щонавпаки -- слабшого буде огороджувати від сильніших; берегти.Або хоча б рівномірно розподіляти навантаження. Між усіма.

До речі!Я от нещодавно тільки розказував, як невставаючи і не відводячи очей від телефону, відповів зампотєху "ха-ха, дуже смішно")) на його вигук: "рівняйсь! Строяццца!!"Так от - буквально вчора, біля мене комбат, замполіт і зампотєх розмовляють... і тут якусь задачу комбат хоче нарізати зампотєху(а його переважно і так зайо пують/нарізають задокуя задач) і зампотєх такий нервово жартує: "та в мене ще Х є вільний, давайте ще до нього привяжемо граблі, буду ще й одночасно загрібати..."))А я збоку чуючи цей жарт, не втримуюсь і продовжую цей жарт/анекдот далі, вигукуючи: "Та фару йому ще на чоло приліпіть, фару!!!")))))))Всі зареготали, а зампотєх злосно до мене: "зараз я тобі вчіплю фару на чоло! Зараз я тобі наріжу задач!"До чого я веду?Та бо от він, наче був образився, але!Але вже сьогодні - я сиджу на вулиці, а зампотєх йде повз мене і заходить до хати до комбата, через 5хв виходить з горнятком соку, сідає біля мене і каже: "краще я тут з тобою посиджу, ніж там з комбатом"Тож ми посиділи, побалакали... про його сина, про дружину...Тож, добра людина - вона і в Африці - ЛЮДИНА!п.с.А пізніше, він приносить якийсь шиврон, показує комбату...Комбат каже йому: "десь причепи собі..."Зампотєх: "та куди я його вчіплю?"(має вже декілька причеплених шивронів)А я збоку знову не витримую і кажу: "на чоло, Миколо(ім'я змінено), на чоло!"Всі сміємось)))