RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 88778878887988808881>
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 20:11

КОТ - на бенз трачу 2-3тыс
Готов платить за ЭЭ и 7грн абы не отключали
Но если начнут жарить и с ЦО и с газом и вообще нагнут то доходы как у Слуг того народу за 5 лет так не выросли
Хочешь расклад - в личку
барабашов
 
Повідомлень: 4176
З нами з: 16.06.15
Подякував: 276 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 20:14

барабашов


Баранов-барабанов

Я не против

Я теж. Але тебе теж туди. Мені треба свиноматка, я буду її пугою привчати любити Батьківщину.
, і пояснювати хто має обороняти контейнер з шубами))

ПУГА -и, ж. Прикріплений до держака мотузок або ремінець, яким поганяють тварин; батіг. А ця урубана пуга, збатожена дорога, не вирветься з-під батога
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 29 чер, 2024 20:17, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 12570
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 20:16

  барабашов написав:
  pesikot написав:
  Hotab написав:pesikot
Не чіпай озерського бізнесмена. У нього дорого сімʼя в Мюнхені живе.

Тоді так, кожна копійка важлива

А вам?
Вас хоть раз сжигали в сезон да когда кредитов море?
Или вы тоже можете керосин и цветдрагмет тырить и азерам на вес продавать(тантал, серебро....)?

Теперь понятно, чем ты подрабатываешь, кроме шуб ))
Чувствуеться, что в теме )

Но ... вот этот классический надрыв в голосе у бизнесмена, как всё плохо, мне по фиг, ещё с начала 2000-х )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9933
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 20:19

  Успіх написав:
  detroytred написав:є шанс, що нормальний командир навпаки -- слабшого буде огороджувати від сильніших; берегти.
Або хоча б рівномірно розподіляти навантаження. Між усіма.
До речі!
Я от нещодавно тільки розказував, як невставаючи і не відводячи очей від телефону, відповів зампотєху "ха-ха, дуже смішно")) на його вигук: "рівняйсь! Строяццца!!" :)
Так от - буквально вчора, біля мене комбат, замполіт і зампотєх розмовляють... і тут якусь задачу комбат хоче нарізати зампотєху(а його переважно і так зайо пують/нарізають задокуя задач) і зампотєх такий нервово жартує: "та в мене ще Х є вільний, давайте ще до нього привяжемо граблі, буду ще й одночасно загрібати..."))
А я збоку чуючи цей жарт, не втримуюсь і продовжую цей жарт/анекдот далі, вигукуючи: "Та фару йому ще на чоло приліпіть, фару!!!")))))))
Всі зареготали, а зампотєх злосно до мене: "зараз я тобі вчіплю фару на чоло! Зараз я тобі наріжу задач!"

До чого я веду?
Та бо от він, наче був образився, але!
Але вже сьогодні - я сиджу на вулиці, а зампотєх йде повз мене і заходить до хати до комбата, через 5хв виходить з горнятком соку, сідає біля мене і каже: "краще я тут з тобою посиджу, ніж там з комбатом" :shock:
Тож ми посиділи, побалакали... про його сина, про дружину...

Тож, добра людина - вона і в Африці - ЛЮДИНА!

п.с.
А пізніше, він приносить якийсь шиврон, показує комбату...
Комбат каже йому: "десь причепи собі..."
Зампотєх: "та куди я його вчіплю?"(має вже декілька причеплених шивронів)
А я збоку знову не витримую і кажу: "на чоло, Миколо(ім'я змінено), на чоло!" :lol: :lol: :lol:
Всі сміємось)))

я так розумію, що 28й місяць успішний успіх на підсосі біля штабного апарату, такий і в пеклі на хімію влаштується: і начальству примількається, а коли треба як не підітре то підлиже, ще й офіцерський журнал буде вести
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 чер, 2024 20:21, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35520
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2778 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 20:20

  барабашов написав:Вас хоть раз сжигали в сезон да когда кредитов море?
в крематории много кого сжигали.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23990
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2404 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 20:21

Schmit
 
Повідомлень: 4428
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 20:22

  vitaliiangel написав:
  барабашов написав:Вас хоть раз сжигали в сезон да когда кредитов море?
в крематории много кого сжигали.

а це підприємство критично-важливої інфраструктури із 100% бронюванням?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35520
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2778 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 20:23

  барабашов написав:КОТ - на бенз трачу 2-3тыс

Ты никуда не ездишь ? или только по выходным выезжаешь ?
С учётом размеров города

  барабашов написав:Готов платить за ЭЭ и 7грн абы не отключали
Но если начнут жарить и с ЦО и с газом и вообще нагнут то доходы как у Слуг того народу за 5 лет так не выросли
Хочешь расклад - в личку

Можно и в личку, но давай ближе к зиме обсудим это

Будет предмет разговора - цена на газ, ээ, отопление
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 29 чер, 2024 20:25, всього редагувалось 2 разів.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9933
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 20:26

В сусіда трава завжди зеленішша!©)))

  flyman написав:я так розумію, що 28й місяць успішний успіх на підсосі біля штабного апарату
Думкою багатієш?))

Якщо мені так добре(з твоїх слів), то я в 100500й раз кажу - давай поміняємось: я - в тил, а ти - на моє місце!
Ок?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6529
З нами з: 18.03.21
Подякував: 221 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 20:30

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
Это что-то такое 103?
Так а свет в Польше по чем?

У меня в моей платёжке в моей квартире 0.396 злотых
Я уже дважды грузил свою квитанцию.
https://ibb.co/2YqFk4L

Я так понимаю во всём цивилизованном мире, десятки компаний борятся за потребителей.
У нас, монополия ахметэнерго

Тануда, у тебе тариф це сума отіх 3 строк, тобто 0.7446 за 1 kWt
Це було у 2023, у 2024 подорожчало приблизно до 1.15 злотих за 1 kWt
Water
 
Повідомлень: 2373
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 88778878887988808881>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 54967
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 214574
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 688186
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.