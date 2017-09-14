КОТ - на бенз трачу 2-3тыс Готов платить за ЭЭ и 7грн абы не отключали Но если начнут жарить и с ЦО и с газом и вообще нагнут то доходы как у Слуг того народу за 5 лет так не выросли Хочешь расклад - в личку
detroytred написав:є шанс, що нормальний командир навпаки -- слабшого буде огороджувати від сильніших; берегти. Або хоча б рівномірно розподіляти навантаження. Між усіма.
До речі! Я от нещодавно тільки розказував, як невставаючи і не відводячи очей від телефону, відповів зампотєху "ха-ха, дуже смішно")) на його вигук: "рівняйсь! Строяццца!!" Так от - буквально вчора, біля мене комбат, замполіт і зампотєх розмовляють... і тут якусь задачу комбат хоче нарізати зампотєху(а його переважно і так зайо пують/нарізають задокуя задач) і зампотєх такий нервово жартує: "та в мене ще Х є вільний, давайте ще до нього привяжемо граблі, буду ще й одночасно загрібати...")) А я збоку чуючи цей жарт, не втримуюсь і продовжую цей жарт/анекдот далі, вигукуючи: "Та фару йому ще на чоло приліпіть, фару!!!"))))))) Всі зареготали, а зампотєх злосно до мене: "зараз я тобі вчіплю фару на чоло! Зараз я тобі наріжу задач!"
До чого я веду? Та бо от він, наче був образився, але! Але вже сьогодні - я сиджу на вулиці, а зампотєх йде повз мене і заходить до хати до комбата, через 5хв виходить з горнятком соку, сідає біля мене і каже: "краще я тут з тобою посиджу, ніж там з комбатом" Тож ми посиділи, побалакали... про його сина, про дружину...
Тож, добра людина - вона і в Африці - ЛЮДИНА!
п.с. А пізніше, він приносить якийсь шиврон, показує комбату... Комбат каже йому: "десь причепи собі..." Зампотєх: "та куди я його вчіплю?"(має вже декілька причеплених шивронів) А я збоку знову не витримую і кажу: "на чоло, Миколо(ім'я змінено), на чоло!" Всі сміємось)))
я так розумію, що 28й місяць успішний успіх на підсосі біля штабного апарату, такий і в пеклі на хімію влаштується: і начальству примількається, а коли треба як не підітре то підлиже, ще й офіцерський журнал буде вести
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 чер, 2024 20:21, всього редагувалось 2 разів.