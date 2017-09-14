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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8878887988808881>
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 20:30

  detroytred написав:
  Прохожий написав:
  detroytred написав:І про сержантів досі не надали.

???
Я должен був щось надаты?

Від мене ви вимагали надати підтвердження запитання до вас Успіха і голосили, коли я замешкався з пошуком. Я знайшов.
Відповідно від тоді від вас підтвердження про сержантів. Якщо не надаєте, то оте все г..., яке ви голосили за затримку підтвердження на декілька годин від мене, тепер нацепіть на себе --- ви вже тижні не знаходите підтвердження і не збираєтеся, як я бачу.

Що ж ви всі такі *кумедні*, що вам всім отак до букви треба все розтлумачувати. Очевидне.
________
Не вклався в три строки...
Щоб довести му-ку, який він му-дак.
Збрехав в мій бік, а про підтвердження запитує -- а що повинен? Да ще після того, як сам вимагав підтвердженнь і їх отримав.

унылое....ох какое унылое....
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 20:31

  Успіх написав:Так от - буквально вчора, біля мене комбат, замполіт і зампотєх розмовляють...

Англійською? :lol:
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  Hotab написав:detroytred
Не вмієте ви халамиднику помийному зеленому насипати)))
Вчиш вчиш.. одні двійки))

так оно два унылых...
когда читаю потом хочется пойти руки вымыть...
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 20:38

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон

По уничтоженным почти 1:1 115:103


Это что-то такое 103?
Так а свет в Польше по чем?

У меня в моей платёжке в моей квартире 0.396 злотых
Я уже дважды грузил свою квитанцию.
https://ibb.co/2YqFk4L

Я так понимаю во всём цивилизованном мире, десятки компаний борятся за потребителей.
У нас, монополия ахметэнерго

сказав А скажите и Б
а "доставка" в платежке столько?
сколько ИТОГО за кВт/час получается?
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 20:50

  Прохожий написав:
  Бетон написав:У меня в моей платёжке в моей квартире 0.396 злотых
Я уже дважды грузил свою квитанцию.
https://ibb.co/2YqFk4L

Я так понимаю во всём цивилизованном мире, десятки компаний борятся за потребителей.
У нас, монополия ахметэнерго

сказав А скажите и Б
а "доставка" в платежке столько?
сколько ИТОГО за кВт/час получается?

1. А нічний/денний?
2. А дистрибуція?
3. А абонка?
4. А ... ще забув там щось було.
5. А VAT?

з.і.
В 2017 році аренда кавалірки 600 PLN, комуналь (сміття, вода, е.е) зимою 100 PLN літом 50 PLN., "на життя" до 300 PLN, ітого 900..950 літом та 950..1000 зимою.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 20:53

За крок до перевороту думок©

Отаке надивишся і думаєш - що я 28місяців роблю???!
https://youtube.com/shorts/hRvtHIF6eIY? ... JOX2MEEyIo

Може ломанутись в сзч? :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 20:56

  Прохожий написав:
  Hotab написав:Бетон

По уничтоженным почти 1:1 115:103


Это что-то такое 103?
Так а свет в Польше по чем?

У меня в моей платёжке в моей квартире 0.396 злотых
Я уже дважды грузил свою квитанцию.
https://ibb.co/2YqFk4L

Я так понимаю во всём цивилизованном мире, десятки компаний борятся за потребителей.
У нас, монополия ахметэнерго

сказав А скажите и Б
а "доставка" в платежке столько?
сколько ИТОГО за кВт/час получается?

Скажу Б, когда придёт счёт за прошлый месяц, с которого началось потребление э.э. ремонт квартиры.
Пока приходит такое:
Witaj **** ***** ,

Informujemy, że w dniu 2024.06.06 wystawiono fakturę o numerze: **/30*****6/000****
Termin płatności: 2024.06.28
Kwota do zapłaty wynosi:0,00 zł.

Всех тут так заела электрика в польше, прямо на больной мозоль.

Чего так нервничать, ну дороже будет в Украине, ну так мы во всем и лучше
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 21:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Всех тут так заела электрика в польше, прямо на больной мозоль.

Чего так нервничать, ну дороже будет в Украине, ну так мы во всем и лучше

та не, это ты тут начал про "в Польше дешевле")
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:
  Прохожий написав:сказав А скажите и Б
а "доставка" в платежке столько?
сколько ИТОГО за кВт/час получается?

Скажу Б, когда придёт счёт за прошлый месяц, с которого началось потребление э.э. ремонт квартиры.
Пока приходит такое:
Witaj **** ***** ,

Informujemy, że w dniu 2024.06.06 wystawiono fakturę o numerze: **/30*****6/000****
Termin płatności: 2024.06.28
Kwota do zapłaty wynosi:0,00 zł.

Всех тут так заела электрика в польше, прямо на больной мозоль.

Чего так нервничать, ну дороже будет в Украине, ну так мы во всем и лучше

Скоріше навпаки. Навіть після подорожчання з розбитою енергетикою в нас електрика суттєво дешевше, ніж у Польщі, от тільки ви чогось вкотре пишете протилежне
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 21:05

  Успіх написав:Отаке надивишся і думаєш - що я 28місяців роблю???!

Може ломанутись в сзч? :lol:

ну ты ж помнишь себя в 2019м?

#хуженебудет
#простоперестатьстрелять
#бизнеснакрови
#свинарчукиивотэтовотвсе
#атопутиннападет
#зробылывсихрзом
#хотьпоржем

ржать не надоело?
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