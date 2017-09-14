Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 29 чер, 2024 20:30
detroytred написав: Прохожий написав: detroytred написав:
І про сержантів досі не надали.
???
Я должен був щось надаты?
Від мене ви вимагали надати підтвердження запитання до вас Успіха і голосили, коли я замешкався з пошуком. Я знайшов.
Відповідно від тоді від вас підтвердження про сержантів. Якщо не надаєте, то оте все г..., яке ви голосили за затримку підтвердження на декілька годин від мене, тепер нацепіть на себе --- ви вже тижні не знаходите підтвердження і не збираєтеся, як я бачу.
Що ж ви всі такі *кумедні*, що вам всім отак до букви треба все розтлумачувати. Очевидне.
________
Не вклався в три строки...
Щоб довести му-ку, який він му-дак.
Збрехав в мій бік, а про підтвердження запитує -- а що повинен? Да ще після того, як сам вимагав підтвердженнь і їх отримав.
унылое....ох какое унылое....
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Додано: Суб 29 чер, 2024 20:31
Успіх написав:
Так от - буквально вчора, біля мене комбат, замполіт і зампотєх розмовляють...
Англійською?
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Додано: Суб 29 чер, 2024 20:33
Hotab написав: detroytred
Не вмієте ви халамиднику помийному зеленому насипати)))
Вчиш вчиш.. одні двійки))
так оно два унылых...
когда читаю потом хочется пойти руки вымыть...
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Додано: Суб 29 чер, 2024 20:38
Бетон написав: Hotab написав: Бетон
По уничтоженным почти 1:1 115:103
Это что-то такое 103?
Так а свет в Польше по чем?
У меня в моей платёжке в моей квартире 0.396 злотых
Я уже дважды грузил свою квитанцию.
https://ibb.co/2YqFk4L
Я так понимаю во всём цивилизованном мире, десятки компаний борятся за потребителей.
У нас, монополия ахметэнерго
сказав А скажите и Б
а "доставка" в платежке столько?
сколько ИТОГО за кВт/час получается?
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Додано: Суб 29 чер, 2024 20:50
Прохожий написав: Бетон написав:
У меня в моей платёжке в моей квартире 0.396 злотых
Я уже дважды грузил свою квитанцию.
https://ibb.co/2YqFk4L
Я так понимаю во всём цивилизованном мире, десятки компаний борятся за потребителей.
У нас, монополия ахметэнерго
сказав А скажите и Б
а "доставка" в платежке столько?
сколько ИТОГО за кВт/час получается?
1. А нічний/денний?
2. А дистрибуція?
3. А абонка?
4. А ... ще забув там щось було.
5. А VAT?
з.і.
В 2017 році аренда кавалірки 600 PLN, комуналь (сміття, вода, е.е) зимою 100 PLN літом 50 PLN., "на життя" до 300 PLN, ітого 900..950 літом та 950..1000 зимою.
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Додано: Суб 29 чер, 2024 20:53
Отаке надивишся і думаєш - що я 28місяців роблю???!
https://youtube.com/shorts/hRvtHIF6eIY? ... JOX2MEEyIo VIDEO
Може ломанутись в сзч?
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Додано: Суб 29 чер, 2024 20:56
Прохожий написав: Hotab написав: Бетон
По уничтоженным почти 1:1 115:103
Это что-то такое 103? Так а свет в Польше по чем?
У меня в моей платёжке в моей квартире 0.396 злотых
Я уже дважды грузил свою квитанцию.
https://ibb.co/2YqFk4L
Я так понимаю во всём цивилизованном мире, десятки компаний борятся за потребителей.
У нас, монополия ахметэнерго
сказав А скажите и Б
а "доставка" в платежке столько?
сколько ИТОГО за кВт/час получается?
Скажу Б, когда придёт счёт за прошлый месяц, с которого началось потребление э.э. ремонт квартиры.
Пока приходит такое:
Witaj **** ***** ,
Informujemy, że w dniu 2024.06.06 wystawiono fakturę o numerze: **/30*****6/000****
Termin płatności: 2024.06.28
Kwota do zapłaty wynosi:0,00 zł.
Всех тут так заела электрика в польше, прямо на больной мозоль.
Чего так нервничать, ну дороже будет в Украине, ну так мы во всем и лучше
Бетон
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Додано: Суб 29 чер, 2024 21:00
Бетон написав:
Всех тут так заела электрика в польше, прямо на больной мозоль.
Чего так нервничать, ну дороже будет в Украине, ну так мы во всем и лучше
та не, это ты тут начал про "в Польше дешевле")
Прохожий
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Додано: Суб 29 чер, 2024 21:01
Бетон написав: Прохожий написав:
сказав А скажите и Б
а "доставка" в платежке столько?
сколько ИТОГО за кВт/час получается?
Скажу Б, когда придёт счёт за прошлый месяц, с которого началось потребление э.э. ремонт квартиры.
Пока приходит такое:
Witaj **** ***** ,
Informujemy, że w dniu 2024.06.06 wystawiono fakturę o numerze: **/30*****6/000****
Termin płatności: 2024.06.28
Kwota do zapłaty wynosi:0,00 zł.
Всех тут так заела электрика в польше, прямо на больной мозоль.
Чего так нервничать, ну дороже будет в Украине, ну так мы во всем и лучше
Скоріше навпаки. Навіть після подорожчання з розбитою енергетикою в нас електрика суттєво дешевше, ніж у Польщі, от тільки ви чогось вкотре пишете протилежне
Faceless
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Додано: Суб 29 чер, 2024 21:05
Успіх написав:
Отаке надивишся і думаєш - що я 28місяців роблю???!
Може ломанутись в сзч?
ну ты ж помнишь себя в 2019м?
#хуженебудет
#простоперестатьстрелять
#бизнеснакрови
#свинарчукиивотэтовотвсе
#атопутиннападет
#зробылывсихрзом
#хотьпоржем
ржать не надоело?
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