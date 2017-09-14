Від мене ви вимагали надати підтвердження запитання до вас Успіха і голосили, коли я замешкався з пошуком. Я знайшов. Відповідно від тоді від вас підтвердження про сержантів. Якщо не надаєте, то оте все г..., яке ви голосили за затримку підтвердження на декілька годин від мене, тепер нацепіть на себе --- ви вже тижні не знаходите підтвердження і не збираєтеся, як я бачу.
Що ж ви всі такі *кумедні*, що вам всім отак до букви треба все розтлумачувати. Очевидне. ________ Не вклався в три строки... Щоб довести му-ку, який він му-дак. Збрехав в мій бік, а про підтвердження запитує -- а що повинен? Да ще після того, як сам вимагав підтвердженнь і їх отримав.
унылое....ох какое унылое....
Чмошне...ох яке чмошне. Злилося вчотирнадцяте вже мабуть.
detroytred написав:Від мене ви вимагали надати підтвердження запитання до вас Успіха і голосили, коли я замешкався з пошуком. Я знайшов. Відповідно від тоді від вас підтвердження про сержантів. Якщо не надаєте, то оте все г..., яке ви голосили за затримку підтвердження на декілька годин від мене, тепер нацепіть на себе --- ви вже тижні не знаходите підтвердження і не збираєтеся, як я бачу.
Що ж ви всі такі *кумедні*, що вам всім отак до букви треба все розтлумачувати. Очевидне. ________ Не вклався в три строки... Щоб довести му-ку, який він му-дак. Збрехав в мій бік, а про підтвердження запитує -- а що повинен? Да ще після того, як сам вимагав підтвердженнь і їх отримав.
унылое....ох какое унылое....
Чмошне...ох яке чмошне. Злилося вчотирнадцяте вже мабуть.
єдине, що там може привабити, то брак женіхів, як недавно одна дама з собачкою до собачки що на мене загавкала, повчала: "Чого ти дурна гавкаєш на мужчину. Мужчина зараз на вагу золота" (це до теми що піднімав вітальєн: "Раніше викрадали наречених, а тепер мужиків"), а ще є Баня Лука, а також ... барабанний дріб ... Філіпіни з філіпінками, і там білі мужчини арійської зовнішності в пошані
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 чер, 2024 21:18, всього редагувалось 1 раз.
Вам точно треба знати що смокче муха? Скажемо так… Отанні 50 років йому ніхто не давав, але секс у нього є.
Мужчина зараз на вагу золота
Муха чекає свого часу. Мріє, що в нього зʼявиться секс, коли він залишиться один на всі жулянські підвали і по безнадьоге його захочуть навіть собачки, і може навіть їх хозяйки. Але поки що ні. Муха «неначасі».
З пам'яттю туго? Подивись пошукай тоді на випадки всіх твоїх зливів. Там ціла черга різних причин була. Заодне і на сержантів натрапиш. Користь буде.
Самий безобідний з них злив -- і досі не відповів на питання, яке ж сам мені задавав і отримав відповідь. Чому сам досі не на фронті? А перевірити твою брехню на особисту адресу скільки разів зливався.