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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8878887988808881
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 21:06

  Прохожий написав:
  detroytred написав:
  Прохожий написав:???
Я должен був щось надаты?

Від мене ви вимагали надати підтвердження запитання до вас Успіха і голосили, коли я замешкався з пошуком. Я знайшов.
Відповідно від тоді від вас підтвердження про сержантів. Якщо не надаєте, то оте все г..., яке ви голосили за затримку підтвердження на декілька годин від мене, тепер нацепіть на себе --- ви вже тижні не знаходите підтвердження і не збираєтеся, як я бачу.

Що ж ви всі такі *кумедні*, що вам всім отак до букви треба все розтлумачувати. Очевидне.
________
Не вклався в три строки...
Щоб довести му-ку, який він му-дак.
Збрехав в мій бік, а про підтвердження запитує -- а що повинен? Да ще після того, як сам вимагав підтвердженнь і їх отримав.

унылое....ох какое унылое....

Чмошне...ох яке чмошне.
Злилося вчотирнадцяте вже мабуть.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 21:11

  detroytred написав:
  Прохожий написав:
  detroytred написав:Від мене ви вимагали надати підтвердження запитання до вас Успіха і голосили, коли я замешкався з пошуком. Я знайшов.
Відповідно від тоді від вас підтвердження про сержантів. Якщо не надаєте, то оте все г..., яке ви голосили за затримку підтвердження на декілька годин від мене, тепер нацепіть на себе --- ви вже тижні не знаходите підтвердження і не збираєтеся, як я бачу.

Що ж ви всі такі *кумедні*, що вам всім отак до букви треба все розтлумачувати. Очевидне.
________
Не вклався в три строки...
Щоб довести му-ку, який він му-дак.
Збрехав в мій бік, а про підтвердження запитує -- а що повинен? Да ще після того, як сам вимагав підтвердженнь і їх отримав.

унылое....ох какое унылое....

Чмошне...ох яке чмошне.
Злилося вчотирнадцяте вже мабуть.

по поводу?
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 21:15

  Успіх написав:Отаке надивишся і думаєш - що я 28місяців роблю???!
https://youtube.com/shorts/hRvtHIF6eIY? ... JOX2MEEyIo

Може ломанутись в сзч? :lol:

єдине, що там може привабити, то брак женіхів, як недавно одна дама з собачкою до собачки що на мене загавкала, повчала: "Чого ти дурна гавкаєш на мужчину. Мужчина зараз на вагу золота" (це до теми що піднімав вітальєн: "Раніше викрадали наречених, а тепер мужиків"),
а ще є Баня Лука, а також ... барабанний дріб ... Філіпіни з філіпінками, і там білі мужчини арійської зовнішності в пошані
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 чер, 2024 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 21:17

detroytred
Що ти там смокчеш...

Вам точно треба знати що смокче муха?
Скажемо так… Отанні 50 років йому ніхто не давав, але секс у нього є. :lol:

Мужчина зараз на вагу золота


Муха чекає свого часу. Мріє, що в нього зʼявиться секс, коли він залишиться один на всі жулянські підвали і по безнадьоге його захочуть навіть собачки, і може навіть їх хозяйки. Але поки що ні. Муха «неначасі».
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 21:26

Ось коротка відповідь і по суті!(Вирішення для всіх) ;)

  Прохожий написав:
  Успіх написав:Отаке надивишся і думаєш - що я 28місяців роблю???!

Може ломанутись в сзч? :lol:

ну ты ж помнишь себя в 2019м?

#хуженебудет
#простоперестатьстрелять
#бизнеснакрови
#свинарчукиивотэтовотвсе
#атопутиннападет
#зробылывсихрзом
#хотьпоржем

ржать не надоело?

https://youtube.com/shorts/JBZVSyqFzxc? ... XkKu5KK2rc
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 21:27

  Прохожий написав:по поводу?

З пам'яттю туго?
Подивись пошукай тоді на випадки всіх твоїх зливів. Там ціла черга різних причин була.
Заодне і на сержантів натрапиш. Користь буде.

Самий безобідний з них злив -- і досі не відповів на питання, яке ж сам мені задавав і отримав відповідь. Чому сам досі не на фронті?
А перевірити твою брехню на особисту адресу скільки разів зливався.

Комедія. Які зливи воно ще питає.
detroytred
 
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