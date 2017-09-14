Від мене ви вимагали надати підтвердження запитання до вас Успіха і голосили, коли я замешкався з пошуком. Я знайшов. Відповідно від тоді від вас підтвердження про сержантів. Якщо не надаєте, то оте все г..., яке ви голосили за затримку підтвердження на декілька годин від мене, тепер нацепіть на себе --- ви вже тижні не знаходите підтвердження і не збираєтеся, як я бачу.
Що ж ви всі такі *кумедні*, що вам всім отак до букви треба все розтлумачувати. Очевидне. ________ Не вклався в три строки... Щоб довести му-ку, який він му-дак. Збрехав в мій бік, а про підтвердження запитує -- а що повинен? Да ще після того, як сам вимагав підтвердженнь і їх отримав.
унылое....ох какое унылое....
Чмошне...ох яке чмошне. Злилося вчотирнадцяте вже мабуть.
detroytred написав:Від мене ви вимагали надати підтвердження запитання до вас Успіха і голосили, коли я замешкався з пошуком. Я знайшов. Відповідно від тоді від вас підтвердження про сержантів. Якщо не надаєте, то оте все г..., яке ви голосили за затримку підтвердження на декілька годин від мене, тепер нацепіть на себе --- ви вже тижні не знаходите підтвердження і не збираєтеся, як я бачу.
Що ж ви всі такі *кумедні*, що вам всім отак до букви треба все розтлумачувати. Очевидне. ________ Не вклався в три строки... Щоб довести му-ку, який він му-дак. Збрехав в мій бік, а про підтвердження запитує -- а що повинен? Да ще після того, як сам вимагав підтвердженнь і їх отримав.
унылое....ох какое унылое....
Чмошне...ох яке чмошне. Злилося вчотирнадцяте вже мабуть.
єдине, що там може привабити, то брак женіхів, як недавно одна дама з собачкою до собачки що на мене загавкала, повчала: "Чого ти дурна гавкаєш на мужчину. Мужчина зараз на вагу золота" (це до теми що піднімав вітальєн: "Раніше викрадали наречених, а тепер мужиків"), а ще є Баня Лука, а також ... барабанний дріб ... Філіпіни з філіпінками, і там білі мужчини арійської зовнішності в пошані
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 чер, 2024 21:18, всього редагувалось 1 раз.
Вам точно треба знати що смокче муха? Скажемо так… Отанні 50 років йому ніхто не давав, але секс у нього є.
Мужчина зараз на вагу золота
Муха чекає свого часу. Мріє, що в нього зʼявиться секс, коли він залишиться один на всі жулянські підвали і по безнадьоге його захочуть навіть собачки, і може навіть їх хозяйки. Але поки що ні. Муха «неначасі». Незʼясоване питання зі стосунками мухи і бабусі, я За якою він доглядав заради квартири. Є підозра , що оця зелена підозра і туди прилаштовувала свій хоботок. Щоб бабця довго не затримувалась на цьому світі.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 29 чер, 2024 21:40, всього редагувалось 1 раз.
З пам'яттю туго? Подивись пошукай тоді на випадки всіх твоїх зливів. Там ціла черга різних причин була. Заодне і на сержантів натрапиш попутньо. Користь буде.
Самий безобідний з них злив -- і досі не відповів на питання, яке ж сам мені задавав і отримав відповідь. Чому сам досі не на фронті? А перевірити твою брехню на особисту адресу скільки разів зливався.
Комедія. Які зливи воно ще питає. Як нічого не бувало. Ти ще підтвердження повимагай))) Тіко одразу вкажи, що буде, коли макати буду отими підтвердженнями. Бо надурняк знов тобі підтвердження надавати вже не буду, щоб ти вчергове лише злився.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 29 чер, 2024 21:32, всього редагувалось 1 раз.
З пам'яттю туго? Подивись пошукай тоді на випадки всіх твоїх зливів. Там ціла черга різних причин була. Заодне і на сержантів натрапиш. Користь буде.
Самий безобідний з них злив -- і досі не відповів на питання, яке ж сам мені задавав і отримав відповідь. Чому сам досі не на фронті? А перевірити твою брехню на особисту адресу скільки разів зливався.
Комедія. Які зливи воно ще питає.
ты...воно...сливное...унылое... надежда только на то что такие не все кадровые офицеры ВС как ты унылое... в суде давно был по поводу маленькой впенсии, обиженный?
"ТИКО" твой уровень "дискуссии" это муха, виталин(а) и т.п., развлекайся на своем уровне... унылое... за сим пнх...
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 29 чер, 2024 21:35, всього редагувалось 1 раз.
ціни на електроенергію для індивідуальних споживачів, знову будуть заморожені до кінця червня 2024 року. Отже, у першому півріччі вартість електроенергії становитиме 412 злотих за 1 МВт-год (0,41 злотих за 1 кВт-год). Вищезгаданий тариф буде застосовуватися, коли споживання електроенергії не перевищуватиме: 1500 кВт-год для домогосподарств; 1800 кВт-год для осіб з інвалідністю; 2000 кВт-год для фермерів та сімей з Карткою багатодітної сім'ї. Після перевищення цих лімітів тариф становитиме вже 693 злотих за МВт-год/(0,69 злотих за кВт-год). https://www.sestry.eu/statti/cina-elekt ... v-polshchi
нічого собі, "соціальних" 1500квт год, це так Таурон збанкрутіє швидше чим ДТЕК