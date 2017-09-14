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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88808881888288838884>
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 21:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ніколи такого не було і ось знову.
Забезпечення дронами від держави

Реалії Social Drone UA стратегія Десять тисяч дронів зівбраних людьми за ВЛАСНІ кошти з вересня 2023 року

Де ж ті мільйони від зе??? :evil:
Флер, федоров, де дрони?
І, чому дрони від федорова наразі приходять на фікси волонтерами?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Суб 29 чер, 2024 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 21:37

  Успіх написав:
  flyman написав:Філіпіни з філіпінками, і там білі мужчини арійської зовнішності в пошані
І ти ще тут???
Та продав кавалірки і ломанувся до філіпінок!
Виручка за 1 кавалірку "порішає" проблеми на кордоні ;)

Що тебе стримує?

успішний успіх, не суди по собі, і не судимий будеш,
це саме стосується хотаба та прохожого, які думають що інші, такі ж як вони
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 чер, 2024 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 21:41

  Ой+ написав:
  flyman написав:
  Ой+ написав:ціни на електроенергію для індивідуальних споживачів, знову будуть заморожені до кінця червня 2024 року. Отже, у першому півріччі вартість електроенергії становитиме 412 злотих за 1 МВт-год (0,41 злотих за 1 кВт-год).
Вищезгаданий тариф буде застосовуватися, коли споживання електроенергії не перевищуватиме:
1500 кВт-год для домогосподарств;
1800 кВт-год для осіб з інвалідністю;
2000 кВт-год для фермерів та сімей з Карткою багатодітної сім'ї.
Після перевищення цих лімітів тариф становитиме вже 693 злотих за МВт-год/(0,69 злотих за кВт-год). https://www.sestry.eu/statti/cina-elekt ... v-polshchi

нічого собі, "соціальних" 1500квт год, це так Таурон збанкрутіє швидше чим ДТЕК

Це взагалі то річні ліміти https://gopoland.net.ua/2024/01/05/tsin ... -god-2024/

Тут, однак, слід підкреслити, що підвищення цін на електроенергію у 2024 році, з яким поляки мають справу з 1 січня цього року були компенсовані через програму Щит солідарності. Як? Ну як завжди, ввівши три обмеження:

до 2000 кВт/год на рік для всіх домогосподарств;
до 2600 кВт/год на рік для домогосподарств з людьми з інвалідністю;
до 3000 кВт/год на рік для сімей «три плюс», тобто сімей з карткою багатодітної сім’ї та фермерів).

Усі споживачі, які не перевищують вищезазначені пороги, можуть розраховувати на заморожування цін на електроенергію та тарифів за 1 кВт/год з 2023 року.


все одно набагато більше, чим колишні соціальні 90квт вна неньці, що виглядає як знущання та "Божа роса" у вуха плебсу
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 чер, 2024 21:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 21:41

  Успіх написав:
Тож, добра людина - вона і в Африці - ЛЮДИНА!

Зампотехі мабуть всі такі.
Там іншим і не будеш.
Бо техніки валом висить.
Хоч і розтикана за командирами підрозділів та начальниками служб.
А влади, як такої, у зампотеха відносно отих командирів та начслужб фактично нема.
Ще й списувати ..., а це відносини з тими, хто списує.

Добрі, але і хитрі. Такі свойські роб'ята до всіх))
В нас зампотех відколов номер -- умудрився трьохгодичника техніка літака одразу після училища собі начальником автомобільної служби призначати. Пацан автомобіля, паливо-мастильної служби і т.д. взагалі не знав... Старі прапори та цей добряк зампотех розводили хлопця, як хотіли. Але друзяки були)))
Благо, що на бойові дії списали все.
А так би платив до пенсії.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 21:43

flyman
колишні соціальні 90квт вна неньці

У тебе з 90 соціальних ще 80 залишалось. Пластикові пляшки з водою на сонці на підвіконні, а гумова жінка - не вібратор, електрику тобі не забирає.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 29 чер, 2024 21:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 21:45

  Прохожий написав:
  detroytred написав:
  Прохожий написав:по поводу?

З пам'яттю туго?
Подивись пошукай тоді на випадки всіх твоїх зливів. Там ціла черга різних причин була.
Заодне і на сержантів натрапиш. Користь буде.

Самий безобідний з них злив -- і досі не відповів на питання, яке ж сам мені задавав і отримав відповідь. Чому сам досі не на фронті?
А перевірити твою брехню на особисту адресу скільки разів зливався.

Комедія. Які зливи воно ще питає.

ты...воно...сливное...унылое...
надежда только на то что такие не все кадровые офицеры ВС как ты унылое...
в суде давно был по поводу маленькой впенсии, обиженный?

"ТИКО" твой уровень "дискуссии" это муха, виталин(а) и т.п., развлекайся на своем уровне...
унылое...
за сим пнх...

Вп'ятнадцяте злився?))

Через місяць знов питати про які поводи будеш?
Комедія.

О! Так ти про перевірку брехні твоєї про суд стосовно пенсії пам'ятаєш, виходить.
Ти ж по і оцьому поводу злився.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 29 чер, 2024 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 21:47

Значить, ще не так зле!(але конфіскація - вже не за горами)

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:Філіпіни з філіпінками, і там білі мужчини арійської зовнішності в пошані
І ти ще тут???
Та продав кавалірки і ломанувся до філіпінок!
Виручка за 1 кавалірку "порішає" проблеми на кордоні ;)

Що тебе стримує?

успішний успіх, не суди по собі, і не судимий будеш
Я зовсім не суджу по собі, так як НЕ хочу жити закордоном!
Хіба орки дійдуть до Дніпра і перейдуть його.... то лише тоді моя думка/бажання може змінитись :roll:

А от в тебе, бачу є бажання виїхати закордон, чи мені примарилось?))

Чи миші плакали/кололись, але продовжували їсти кактус?©
І обмеження прав/свободи, як і хованки/здоганялки з ТЦКашниками тобі в кайф? :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 21:50

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Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 чер, 2024 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 21:56

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Востаннє редагувалось Успіх в Суб 29 чер, 2024 22:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 22:01

Нічого, нічого. Вже скоро! Свято наближається!©)))

  flyman написав:жартувати тупі жарти
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