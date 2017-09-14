Реалії Social Drone UA стратегія
Де ж ті мільйони від зе???
Флер, федоров, де дрони?
І, чому дрони від федорова наразі приходять на фікси волонтерами?
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Додано: Суб 29 чер, 2024 21:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ніколи такого не було і ось знову.
Реалії Social Drone UA стратегія
Де ж ті мільйони від зе???
Флер, федоров, де дрони?
І, чому дрони від федорова наразі приходять на фікси волонтерами?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Суб 29 чер, 2024 21:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 29 чер, 2024 21:37
успішний успіх, не суди по собі, і не судимий будеш,
це саме стосується хотаба та прохожого, які думають що інші, такі ж як вони
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 чер, 2024 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 29 чер, 2024 21:41
Тут, однак, слід підкреслити, що підвищення цін на електроенергію у 2024 році, з яким поляки мають справу з 1 січня цього року були компенсовані через програму Щит солідарності. Як? Ну як завжди, ввівши три обмеження:
до 2000 кВт/год на рік для всіх домогосподарств;
до 2600 кВт/год на рік для домогосподарств з людьми з інвалідністю;
до 3000 кВт/год на рік для сімей «три плюс», тобто сімей з карткою багатодітної сім’ї та фермерів).
Усі споживачі, які не перевищують вищезазначені пороги, можуть розраховувати на заморожування цін на електроенергію та тарифів за 1 кВт/год з 2023 року.
все одно набагато більше, чим колишні соціальні 90квт вна неньці, що виглядає як знущання та "Божа роса" у вуха плебсу
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 чер, 2024 21:48, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 29 чер, 2024 21:41
Зампотехі мабуть всі такі.
Там іншим і не будеш.
Бо техніки валом висить.
Хоч і розтикана за командирами підрозділів та начальниками служб.
А влади, як такої, у зампотеха відносно отих командирів та начслужб фактично нема.
Ще й списувати ..., а це відносини з тими, хто списує.
Добрі, але і хитрі. Такі свойські роб'ята до всіх))
В нас зампотех відколов номер -- умудрився трьохгодичника техніка літака одразу після училища собі начальником автомобільної служби призначати. Пацан автомобіля, паливо-мастильної служби і т.д. взагалі не знав... Старі прапори та цей добряк зампотех розводили хлопця, як хотіли. Але друзяки були)))
Благо, що на бойові дії списали все.
А так би платив до пенсії.
Додано: Суб 29 чер, 2024 21:43
flyman
У тебе з 90 соціальних ще 80 залишалось. Пластикові пляшки з водою на сонці на підвіконні, а гумова жінка - не вібратор, електрику тобі не забирає.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 29 чер, 2024 21:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 29 чер, 2024 21:45
Вп'ятнадцяте злився?))
Через місяць знов питати про які поводи будеш?
Комедія.
О! Так ти про перевірку брехні твоєї про суд стосовно пенсії пам'ятаєш, виходить.
Ти ж по і оцьому поводу злився.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 29 чер, 2024 21:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 29 чер, 2024 21:47
Значить, ще не так зле!(але конфіскація - вже не за горами)
Я зовсім не суджу по собі, так як НЕ хочу жити закордоном!
Хіба орки дійдуть до Дніпра і перейдуть його.... то лише тоді моя думка/бажання може змінитись
А от в тебе, бачу є бажання виїхати закордон, чи мені примарилось?))
Чи миші плакали/кололись, але продовжували їсти кактус?©
І обмеження прав/свободи, як і хованки/здоганялки з ТЦКашниками тобі в кайф?
Додано: Суб 29 чер, 2024 21:50
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 чер, 2024 22:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 29 чер, 2024 21:56
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 29 чер, 2024 22:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 29 чер, 2024 22:01
Нічого, нічого. Вже скоро! Свято наближається!©)))
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