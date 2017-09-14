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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8881888288838884>
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 22:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

трошки Дроздова на гарний сон
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 22:13

  flyman написав::arrow:

Муха, я не встиг, там було фото де на піддонах твоя любов з автовокзалу Бучі лежить? Як доказ, що ти не тільки мануальщік останні 50 років. :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 22:14

Все буде Україна!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 29 чер, 2024 22:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 22:19

  Успіх написав:Нарешті Флер почала викладати свої відео на ютюб))
https://youtube.com/shorts/dvq-CeMozeM? ... SuvGOZ9yAm
Передавай чоловіку "привіт"!)))

Так це більше схоже на кекс після перерви на 28 місяців :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 22:21

На добраніч!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 29 чер, 2024 22:45, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 22:24

  Успіх написав:А от і Флай - спокушає філіпінку))
https://youtube.com/shorts/xHQCQjmloNs? ... 9ZdzZUIiOx

не будь примітивним, нам проводять тренінги щодо "кальче діфференс", а от тебе навіть зампотєх/комбат не може навчити культури спілкування з колегами одного і того ж народу
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 чер, 2024 22:25, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 22:25

Типу існує любоф в шкіряній куртці танкер «привіт з 90-х))

  Успіх написав:А от і Флай - спокушає філіпінку))
https://youtube.com/shorts/xHQCQjmloNs? ... 9ZdzZUIiOx

І це все в 120 доларів на місяць?
Ні, в цю суму поміщається лише «Танька красний нос» з автовокзалу в Бучі. Бо навіть притернопільські доярки цінують себе більше чим наш халамидник готовий витратити.
Такі халамидники хочуть ̶п̶о̶ ̶л̶ю̶б̶в̶і̶ ̶ безкоштовно))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 22:38

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 29 чер, 2024 22:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 22:42

  Прохожий написав:
  Успіх написав:Отаке надивишся і думаєш - що я 28місяців роблю???!

Може ломанутись в сзч? :lol:

ну ты ж помнишь себя в 2019м?

#хуженебудет
#простоперестатьстрелять
#бизнеснакрови
#свинарчукиивотэтовотвсе
#атопутиннападет
#зробылывсихрзом
#хотьпоржем

ржать не надоело?


забули ще одну, як на мене - основну тезу: #єслі что, ми єго смєтьом
смєтуни...
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 22:42

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:
  Успіх написав:А от і Флай - спокушає філіпінку))
https://youtube.com/shorts/xHQCQjmloNs? ... 9ZdzZUIiOx

І це все в 120 доларів на місяць?
Ні, в цю суму поміщається лише «Танька красний нос» з автовокзалу в Бучі. Бо навіть притернопільські доярки цінують себе більше чим наш халамидник готовий витратити.
Такі халамидники хочуть ̶п̶о̶ ̶л̶ю̶б̶в̶і̶ ̶ безкоштовно))

ты там по занзибарам отстал от жизни, теперь женщины платят мужчинам за любовь. Безкоштовно разве что бомжи и 60+

Отакая?
https://www.facebook.com/share/v/RLRPki ... tid=WC7FNe
Мухина мечта бесплатная
Hotab
 
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  #<1 ... 8881888288838884>
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