Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 29 чер, 2024 22:11
трошки Дроздова на гарний сон
flyman
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Додано: Суб 29 чер, 2024 22:13
flyman написав:
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Муха, я не встиг, там було фото де на піддонах твоя любов з автовокзалу Бучі лежить? Як доказ, що ти не тільки мануальщік останні 50 років.
Hotab
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Додано: Суб 29 чер, 2024 22:14
Все буде Україна!
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Успіх
в Суб 29 чер, 2024 22:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 29 чер, 2024 22:19
Так це більше схоже на кекс після перерви на 28 місяців
Hotab
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Додано: Суб 29 чер, 2024 22:21
На добраніч!
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в Суб 29 чер, 2024 22:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 29 чер, 2024 22:24
не будь примітивним, нам проводять тренінги щодо "кальче діфференс", а от тебе навіть зампотєх/комбат не може навчити культури спілкування з колегами одного і того ж народу
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flyman
в Суб 29 чер, 2024 22:25, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Додано: Суб 29 чер, 2024 22:25
І це все в 120 доларів на місяць?
Ні, в цю суму поміщається лише «Танька красний нос» з автовокзалу в Бучі. Бо навіть притернопільські доярки цінують себе більше чим наш халамидник готовий витратити.
Такі халамидники хочуть ̶п̶о̶ ̶л̶ю̶б̶в̶і̶ ̶ безкоштовно))
Hotab
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Додано: Суб 29 чер, 2024 22:38
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vitaliiangel
в Суб 29 чер, 2024 22:54, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Додано: Суб 29 чер, 2024 22:42
Прохожий написав: Успіх написав:
Отаке надивишся і думаєш - що я 28місяців роблю???!
Може ломанутись в сзч?
ну ты ж помнишь себя в 2019м?
#хуженебудет
#простоперестатьстрелять
#бизнеснакрови
#свинарчукиивотэтовотвсе
#атопутиннападет
#зробылывсихрзом
#хотьпоржем
ржать не надоело?
забули ще одну, як на мене - основну тезу: #єслі что, ми єго смєтьом
смєтуни...
whois2010
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Додано: Суб 29 чер, 2024 22:42
vitaliiangel написав: Hotab написав:
І це все в 120 доларів на місяць?
Ні, в цю суму поміщається лише «Танька красний нос» з автовокзалу в Бучі. Бо навіть притернопільські доярки цінують себе більше чим наш халамидник готовий витратити.
Такі халамидники хочуть ̶п̶о̶ ̶л̶ю̶б̶в̶і̶ ̶ безкоштовно))
ты там по занзибарам отстал от жизни, теперь женщины платят мужчинам за любовь. Безкоштовно разве что бомжи и 60+
Отакая?
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Мухина мечта бесплатная
Hotab
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